रशियाकडून तेल खरेदी केले नाही; रिलायन्सच्या स्पष्टीकरणानंतर शेअर्स 5 टक्क्यांनी घसरले, कंपनीला 1 लाख कोटींचा तोटा
दिवसभर विक्रीचा दबाव कायम राहिला आणि ट्रेडिंगमध्येही मोठी वाढ दिसून आली. घसरणीमुळे रिलायन्सचे बाजारमूल्य अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली.
Published : January 6, 2026 at 4:55 PM IST
नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मौल्यवान कंपनी असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) च्या शेअर्समध्ये मंगळवारी मोठी घसरण झालीय. मुंबई शेअर बाजारात कंपनीचा शेअर 5 टक्क्यांपेक्षा जास्तीनं घसरून 1,497.05 वर आलाय. मागील ट्रेडिंग सत्रात शेअर 1577.45 वर बंद झाला, तर आज बाजार उघडताच ट्रेडिंगची सुरुवात 1575.55 वर झाली. दिवसभर विक्रीचा दबाव कायम राहिला आणि ट्रेडिंगमध्येही मोठी वाढ दिसून आली. या घसरणीमुळे रिलायन्सचे बाजारमूल्य अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली.
रिलायन्सने ब्लूमबर्गचा अहवाल फेटाळला : मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने म्हटले आहे की, त्यांना जवळजवळ तीन आठवड्यांपासून रशियन कच्चे तेल मिळाले नाही आणि जानेवारीमध्ये कोणत्याही डिलिव्हरीची अपेक्षा नाही. कंपनीने ब्लूमबर्गच्या अहवालाचे खंडन केलंय, ज्यामध्ये दावा करण्यात आला होता की, रशियन कच्चे तेल घेऊन जाणारी तीन जहाजे त्यांच्या जामनगर रिफायनरीकडे जात आहेत. कंपनीने हा अहवाल पूर्णपणे खोटा असल्याचं म्हटलंय.
एसईझेड रिफायनरीमध्ये रशियन क्रूड तेलाचा वापर थांबवण्यात आला : 20 नोव्हेंबर 2025 ला रिलायन्सने घोषणा केली की, त्यांनी युरोपियन युनियनच्या ऊर्जा निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी त्यांच्या निर्यात-केवळ (एसईझेड) रिफायनरीमध्ये रशियन क्रूडचा वापर थांबवला आहे. यापूर्वी रिलायन्स भारतातील रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार होता, जो जामनगरमधील त्यांच्या भव्य तेल शुद्धीकरण संकुलात पेट्रोल आणि डिझेल यांसारख्या इंधनात रूपांतरित केला जात होता. जामनगर कॉम्प्लेक्समध्ये दोन रिफायनरी आहेत, एक एसईझेड युनिट जे ईयू, अमेरिका आणि इतर परदेशी बाजारपेठांना इंधन निर्यात करते आणि एक जुने युनिट जे प्रामुख्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधन पुरवते.
युरोपियन निर्बंधांमुळे हालचाली वाढल्या : युरोपियन युनियनने रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर परिणाम करणारे मोठे निर्बंध लादलेत, ज्यामध्ये रशियन क्रूडपासून बनवलेल्या इंधनाच्या आयात आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आलीय. या निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी रिलायन्सने त्यांच्या एसईझेड रिफायनरीमध्ये रशियन क्रूडचा वापर थांबवला. कंपनीने ब्लूमबर्गच्या अहवालाचे खंडन केलंय, ज्यामध्ये म्हटले होते की, "तीन टँकर जामनगर रिफायनरीला रशियन तेल घेऊन जात होते." रिलायन्सने स्पष्ट केले की, गेल्या तीन आठवड्यात कोणतेही रशियन तेल आलेले नाही आणि जानेवारीमध्ये कोणतीही डिलिव्हरी अपेक्षित नाही.
भारत-रशिया तेल व्यापार : रिलायन्सने यापूर्वी भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या रशियन क्रूड तेलाच्या जवळपास अर्ध्या भागाची खरेदी केली होती. युक्रेन युद्धानंतर भारत रशियाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला. पाश्चात्य देशांनी टीका केली की, तेलाचे उत्पन्न रशियाच्या युद्ध प्रयत्नांना निधी देत आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली नाही, तर अमेरिका आयात शुल्क वाढवू शकते.
रिलायन्स शेअर्सची कामगिरी : मंगळवारी निफ्टी 50 निर्देशांकात रिलायन्सचे शेअर्स सर्वात जास्त आपटले. निर्देशांकाच्या एकूण 91 अंकी घसरणीपैकी 72.5 अंकांनी रिलायन्सचा वाटा होता. त्यानंतर एचडीएफसी बँक आणि ट्रेंटचे शेअर्स कमकुवत दिसले. कंपनीने 11.45 टक्क्यांचा तिमाही नफा मार्जिन नोंदवलाय आणि गेल्या वर्षभरात शेअर्स 25.8 टक्क्यांनी वाढलाय.
