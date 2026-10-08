लग्नास नकार देणे किंवा नाते संपुष्टात आणणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर भर दिला की, वैयक्तिक आयुष्यातील निराशाजनक घटनांवर व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देतात.
By Sumit Saxena
Published : October 8, 2026 at 9:46 PM IST
नवी दिल्ली: गुरुवारी झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, परस्पर संमतीने असलेल्या संबंधांनंतर जर एखाद्या प्रियकराने लग्नास नकार दिला, तर केवळ त्या नकाराला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे (abetment of suicide) असे मानले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर भर दिला की, वैयक्तिक आयुष्यातील निराशाजनक घटनांवर व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देतात. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नाते संपुष्टात आल्यानंतर (ब्रेकअप) एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली, एवढ्याच गोष्टीवरून आरोपीचा गुन्हेगारी हेतू किंवा त्याला त्या परिणामांची जाणीव होती हे सिद्ध होत नाही.
महिलेला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता : 5 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या एका निकालात न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, तक्रारदाराची बाजू पूर्णपणे मान्य केली तरीही हे प्रकरण केवळ लग्नास नकार देण्यापुरतेच मर्यादित होते, ज्यामुळे त्या महिलेने आत्महत्या केली. खंडपीठाने नमूद केले की, विविध परिस्थितींना लोक वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देतात. नाते संपुष्टात आल्यानंतर घडलेल्या आत्महत्येला नेहमीच 'आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे' या श्रेणीत टाकले जाऊ शकत नाही. लग्नास नकार देऊन महिलेला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, तसेच अशा नकारामुळे ती स्वतःचे जीवन संपवेल याची आरोपीला जाणीवही नव्हती.
सहा आरोपींविरुद्धची फौजदारी कार्यवाही रद्द केली : या निरीक्षणासह खंडपीठाने महिलेचा जोडीदार, त्याचे आई-वडील, त्याची बहीण आणि इतर अशा सहा आरोपींविरुद्धची फौजदारी कार्यवाही रद्द केली. खंडपीठाने निर्देश दिले की, जर आरोपी (अपीलकर्ते) कोठडीत असतील तर त्यांची त्वरित सुटका करण्यात यावी (अर्थात त्यांना इतर कोणत्याही प्रकरणात अटक असण्याची गरज नसावी); आणि जर ते आधीच जामिनावर असतील, तर त्यांचे जामीन बंधपत्र (bail bonds) रद्द समजले जावेत.
मृत महिलेला पहिल्या अपीलकर्त्याच्या घरातून का नेले हे स्पष्ट होत नाही : खंडपीठाने नमूद केले की, संबंधित मृत्यू ही आत्महत्याच होती आणि ही घटना पहिल्या अपीलकर्त्याच्या घरी घडली होती हे निःसंशयपणे सिद्ध झाले आहे. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, "तक्रारदारानेही हे मान्य केले आहे की, मृत महिला गेल्या काही महिन्यांपासून पहिल्या अपीलकर्त्यासोबत परस्पर संमतीने संबंधात होती. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराने मृत महिलेला पहिल्या अपीलकर्त्याच्या घरातून का नेले हे स्पष्ट होत नाही."
आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही : खंडपीठाने हे देखील नमूद केले की, जेव्हा मृत महिलेने तिच्या मोठ्या बहिणीला फोन केला, तेव्हा आत्महत्येच्या धमकीपासून तिला परावृत्त करण्यासाठी बहिणीने काहीही केले नाही. न्यायापीठाने नमूद केले की, "आरोपी/अपीलकर्त्यांनी मृत व्यक्तीच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा कोणताही पुरावा आम्हाला आढळलेला नाही. यात तसा कोणताही उद्देश नव्हता, तसेच त्यांच्या कृतींना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे (abetment to suicide) असेही म्हणता येणार नाही." हे प्रकरण 2022 मध्ये आयपीसी (IPC) च्या कलम 306 आणि कलम 34 (सामायिक उद्देशाने आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरशी (FIR) संबंधित आहे. फिर्यादी पक्षाचा असा आरोप होता की, मृत महिला आणि पहिले अपीलकर्ता हे बालपणीचे मित्र होते. त्यांचे परस्पर संमतीने संबंध होते आणि ते त्याच्या घरी सुमारे तीन महिने एकत्र राहिले होते. त्या पुरुषाने लग्नाचा प्रस्ताव मांडला होता आणि मृत महिला व तिच्या कुटुंबीयांनी सुरुवातीला तो स्वीकारला होता, असाही आरोप करण्यात आला.
तेलंगणा उच्च न्यायालयानेही त्यांची पुनरावलोकन याचिका : मात्र, नंतर त्या पुरुषाच्या एका मित्राने मृत महिलेबद्दल अपशब्द काढले, तर त्याच्या बहिणीच्या होणाऱ्या पतीने लग्नाला विरोध केला. तसेच, आरोपीचे आई-वडील, बहीण आणि इतरांनी तिला हे नाते संपवण्यासाठी दबाव आणला, असा आरोपही करण्यात आला. आरोपीने दोषमुक्ततेची मागणी केली होती, परंतु कनिष्ठ न्यायालयाने (trial court) डिसेंबर 2024 मध्ये ती याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये तेलंगणा उच्च न्यायालयानेही त्यांची पुनरावलोकन याचिका (revision petition) फेटाळून लावली.
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