'एक वर्षाकरिता सोने खरेदी करू नका'-पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे जनतेला आवाहन

कोरोना महामारी आणि सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांवरून पंतप्रधान मोदींनी जनतेला महत्त्वाचं आवाहन केलं. जाणून घ्या, सविस्तर

पंतप्रधान मोदी सभेत सहभागी असलेले दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 10, 2026 at 10:06 PM IST

हैदराबाद- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन वाचविण्याचं आणि एक वर्षाकरिता सोने खरेदी न करण्याचं जनतेला आवाहन केलं. युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक दबाव आणि विस्कळित झालेली पुरवठा साखळीनं दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. ते सिकंदाराबादमध्ये परेड ग्राऊंडसवरील सभेत संबोधित करत होते.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "जगभरातील पुरवठा साखळीवर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे शेजारील देशांमध्येदेखील किमती वाढलेल्या आहेत. कच्च्या तेलाचे दर वाढत असताना त्याचा मोठा बोझा लोकांवर पडू नये, यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे.विविध देशांकडून इंधन घेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या समस्येवर मात करू. पण, दीर्घकाळासाठी कच्च्या तेलाचे प्रमाण कमी करायला हवे".

पुढे पंतप्रधान म्हणाले," सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रोत्साहन देण्यात आलं होतं. त्यामुळे रेल्वेकडून वापरात येणाऱ्या डिझेलमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात मोठी घट होणार आहे. त्यामुळे परकीय गंगाजळी वाचण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे".

तर परकीय गंगाजळी वाढेल- आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी लोकांनी सहभाग नोंदवण्याचं पंतप्रधान मोदींनी आवाहन केलं. सण आणि शुभ मुहूर्तावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या सोनेखरेदीचे प्रमाण कमी करावे, असे त्यांनी सूचविले." एका वर्षाकरिता सोने खरेदी करू थांबवू. जर सोने आयात कमी झाली तर परकीय गंगाजळी वाढेल", असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं. एका युरियाच्या बॅगची किंमत अनेक देशांमध्ये 3 हजार रुपयांना आहे. तर सरकारकडून मदत करण्यात येत असल्यानं भारतात अशी युरियाची बॅग 300 रुपयांहून कमी किमतीला आहे.

काँग्रेस आणि बीआरएसवर मोदींची टीका- पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेससह बीआरएसवरही जोरदार टीका केली. भाजपानं प्रचंड बहुमतानं पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता स्थापन केल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याच पद्धतीचा तेलंगणामधील जनतेत उत्साह आहे. त्यामुळे तेलंगणामध्ये भाजपा स्थापन करेल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले," पश्चिम बंगालमध्ये लोकांनी एकाधिकारशाहीची रचना नाकारली. कुटुंबाकडून सुरू असलेलं पक्षाचं राजकारण असू नये, असे देशभरातील लोकांना वाटत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. काँग्रेस आणि बीआरएस हे कुटुंबाकडून चालवित असलेले पक्ष आहेत. तर एनडीए सरकार हे तेलंगणाच्या विकासासाठी कटिबद्ध होतं, असेही पंतप्रधानांनी म्हटलं. देशभरात भाजपाचे केवळ दोन खासदार असताना तेलंगणातून भाजपाचा एक खासदार होता, अशी त्यांनी आठवणही सांगितली. यावेळी पंतप्रधानांनी झहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिऑडर तेलंगणासाठी मंजूर केल्याचं जाहीर केलं. तसेच तेलंगणाला पीएम मित्र टेक्सटाईल्स पार्क मंजूर केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

