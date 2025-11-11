ETV Bharat / bharat

दिल्ली बॉम्बस्फोटाचं हरियाणाशी आढळलं कनेक्शन; आत्मघातकी हल्ला झाल्याचा संशय

दिल्लीतील कारमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा तपास संस्थांसह पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. हा स्फोट आत्मघातकी हल्ल्यानं झाल्याचा तपास संस्थांना संशय आहे.

red fort blast updates
दिल्ली बॉम्बस्फोट (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 7:40 AM IST

नवी दिल्ली -देशाच्या राजधानीत लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी झालेल्या स्फोटासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी यूएपीएसह भारतीय न्याय संहिताच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या स्फोटात किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला. तर अनेक जण जखमी झाले आहेत.

दिल्ली पोलिसांनी पार्किंगमधून कार आत येत असतानाचे आणि बाहेर पडतानाचे सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले आहेत. कारमध्ये संशयित एकटाच असल्याचं सीसीटीव्हीमधून दिसून आले. दर्यागंजकडे जाणारा मार्ग तपासला जात आहे. पार्किंग टोल प्लाझावरील १०० हून अधिक सीसीटीव्ही क्लिप्स पाहिल्या जात असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. सुरक्षेच्या कारणास्तव लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनचे गेट १ आणि गेट ४ जवळील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बंद केलं जाणार असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं.

पार्किंग अटेंडंटची होणार चौकशी- सीसीटीव्ही फुटेजवरून असे दिसून आले आहे की लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन स्फोटात सहभागी असलेली आय२० कार स्फोटाच्या तीन तास आधी दुपारी ३:१९ ते सायंकाळी ६:४८ पर्यंत पार्क करण्यात आली होती. कार कोणी पार्क केली? कोणी परत आणली? ट्रॅफिक सिग्नलपर्यंत त्याची हालचाल कोणी केली याचा शोध घेण्यासाठी पोलिस फुटेजचा आढावा घेत आहेत. चालू तपासाचा भाग म्हणून पार्किंग अटेंडंटची पोलीस चौकशी करणार आहेत.

संशियाताची पोलिसाकडून चौकशी सुरू- दिल्लीच्या लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनवरील स्फोटाचे हरियाणाशी कनेक्शन आढळले आहे. स्फोटामध्ये वापरलेली हुंदाई आय २० कार गुरुग्राम येथील रहिवासी मोहम्मद सलमानच्या नावावर असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. कार ही गुरुग्राम येथील रहिवासी मोहम्मद शाहिदचा मुलगा मोहम्मद सलमानच्या नावावर नोंदणीकृत होती. ही कार गुरुग्राम आरटीओमध्ये मोहम्मद सलमानच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. मोहम्मद सलमान गुरुग्राममधील शांती नगरमधील घरात राहत होता. पोलिसांनी मोहम्मद सलमानला ताब्यात घेतलं असून दिल्ली स्फोटाबद्दल त्याची कसून चौकशी सुरू केली आहे.

हरियाणा आणि अंबाला पोलीस करणार चौकशी- मोहम्मद सलमाननं पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार त्यानं सुमारे दीड वर्षांपूर्वी ह्युंदाई आय२० कार, ओखला, दिल्ली येथील रहिवासी देवेंद्रला विकली. मोहम्मद सलमाननं कारच्या विक्रीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे गुरुग्राम पोलिसांना दिली आहेत. देवेंद्रने ही कार हरियाणातील अंबाला येथे विकल्याचं समोर आले. गुरुग्राम पोलिस आणि अंबाला पोलीस आता संयुक्तपणे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. हरियाणा पोलीस संपूर्ण प्रकरणाची माहिती तपास संस्थांना देणार आहेत.

ह्युंदाई आय२० कारचा स्फोट: दिल्लीच्या लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनवर झालेल्या स्फोटानंतर, सोमवारी संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास स्निफर डॉगसह एनएसजीचे पथक ह्युंदाई स्फोट झालेल्या ठिकाणी पोहोचले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या घटनेवर सोमवारी रात्री बोलताना सांगितले की, " मला आशा आहे की आम्ही लवकरच स्फोटाचे कारण शोधू. स्फोटाची माहिती मिळताच पंतप्रधान मोदींनी मला लगेच फोन केला. मंगळवारी गृह मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे."

हरियाणात हाय अलर्ट- नवी दिल्लीतील घटनेनंतर, हरियाणा सरकारनं राज्यव्यापी अलर्ट जारी केला आहे. सरकारनं सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये विशेष दक्षता घेण्याचे आणि गर्दी असलेल्या सार्वजनिक स्थळांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारी हरियाणा पोली स आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत फरिदाबाद येथील डॉ. मुझम्मिल शकीलला अटक केली. त्याच्या दोन ठिकाणांवरून २९०० किलो स्फोटके (संशयित अमोनियम नायट्रेट) जप्त केली आहेत.

