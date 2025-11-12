ETV Bharat / bharat

दिल्लीतील बॉम्बस्फोटापूर्वी संशयित दहशतवादी फरिदाबादमधील कारवाईचे पाहत होता अपडेट, कारण काय?

पुलवामा येथील डॉक्टर उमर नबी हा कार चालवत होता. नबी हा स्फोट करण्यापूर्वी पार्किंगमध्ये वाट पाहत असताना फरीदाबादमधील अटकेबद्दलच्या अपडेटसाठी इंटरनेटवर माहिती शोध घेत होता.

Red Fort Blast
बॉम्बस्फोट झालेले घटनास्थळ (ANI)
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: दिल्ली बॉम्बस्फोटासाठी जबाबदार असलेल्या संशयित दहशतवादी असलेल्या काश्मीरमधील डॉक्टरनं घाईनं हल्ला केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण त्याच्या साथीदारांना फरीदाबादमध्ये अटक केल्यानंतर तो घाबरला होता, अशी माहिती प्राथमिक चौकशीत दिसून समोर आली आहे.

'व्हाइट कॉलर' दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश- सोमवारी संध्याकाळी गर्दीच्या ठिकाणी लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटापूर्वी पोलिसांनी तीन डॉक्टरांसह आठ जणांना फरिदाबादमधून अटक केली होती त्यांच्याकडून २,९०० किलो स्फोटके जप्त करण्यात आली आहेत. दिल्लीतील स्फोटात काश्मीर, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पसरलेल्या जैश-ए-मोहम्मद आणि अन्सार गजवत-उल-हिंद या संघटनांचा समावेश असलेल्या 'व्हाइट कॉलर' दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश करण्यात आला.

Red Fort Blast
फॉरेन्सिक तपास पथक (ANI)

स्थळावरून ४० नमुने गोळा केले- दिल्ली फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीनं लाल किल्ल्याजवळील स्थळावरून ४० नमुने गोळा केले आहेत. यामध्ये वाहनाचे विस्कळीत तुकडे, मानवी शरीराचे अवयव समाविष्ट आहेत. सुरुवातीला स्फोटादरम्यान कारमध्ये तीन लोक होते, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, दहशतवादी मॉड्यूलचा पर्दाफाश झाल्यानंतर फरार असलेला नबीनं आय२० कार चालविल्याचे तपासात समोर आलं आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, नबी हा फरिदाबादमध्ये त्याच्या साथीदारांच्या अटकेबाबत इंटरनेटवर अपडेट्स पाहत होता. त्यासाठी तीन तास सुनेहरी मशीद पार्किंगमध्ये थांबला होता. नबीच्या कारचा ११ तासांचा माग काढण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी नबीनं कारचं पीयूसी प्रमाणपत्रदेखील अपडेट केलं होतं. त्यामुळे नियोजित कटाचा भाग असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

Red Fort Blast
पोलिसांकडून वाहनांची तपासणी सुरू (ANI)

कोणाला झालीय अटक?सोमवारी अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये डॉ. मुझम्मिल गनी आणि डॉ. शाहीन सईद यांचा समावेश आहे. दोघेही फरीदाबादमधील अल-फलाह विद्यापीठाशी संबंधित होते. शाहीन ही पाकिस्तानच्या जैश-ए-मोहम्मदची भारतातील महिला भरती शाखेचे नेतृत्व करत होती. ती जमात-उल-मोमिनत या गटाची महिला शाखा प्रमुख होती. दिल्ली बॉम्बस्फोटातील मुख्य संशयित म्हणून तिचं नाव समोर आली आहे. तर नबी दक्षिण काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यातील लेथपोरा येथील रहिवासी होता.

१२ जणांपैकी ८ जणांची पटली ओळख- दिल्ली पोलिसांच्या पथकानं फरीदाबादमधील अल-फलाह विद्यापीठाला भेट देऊन चौकशीसाठी पाच ते सहा जणांना ताब्यात घेतलं. कोणत्याही दहशतवादी संघटनेनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली नसली तरी या हल्ल्यामागे जैश-ए-मोहम्मदचा हात असल्याचा संशय आहे. दिल्ली पोलीस, एनआयए आणि गुप्तचर संस्थांच्या पथकांनी दिल्ली आणि काश्मीरमध्ये छापे टाकले आहेत. काश्मीरमध्ये छापे टाकण्यात आलेल्या चार जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन प्रवाशांसाठी बंद करण्यात आलं परिसरात वाहतूक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या १२ जणांपैकी आतापर्यंत आठ जणांची ओळख पटल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीनंतर स्फोटाची चौकशी राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवण्यात आली आहे.

