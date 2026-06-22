ETV Bharat / bharat

Re NEET UG 2026 : विद्यार्थिनीनं अंतर्वस्त्रात लपवून परीक्षा हॉलमध्ये नेला मोबाईल, पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

नीट परीक्षेत विद्यार्थिनीनं अंतर्वस्त्रात मोबाईल लपवून नेल्यानं मोठी खळबळ उडाली. याप्रकरणी या विद्यार्थिनीला अटक करण्यात आली आहे. तिला न्यायालयानं कारागृहात पाठवलं आहे.

RE NEET UG 2026
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 8:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपूर : NEET Paper 2026 Leak झाल्यामुळे देशभरात मोटा गदारोळ उडाला. त्यामुळे NTA नं NEET पेपर पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला. ही परीक्षा नुकतीच पार पडली आहे. मात्र जयपूर इथल्या सेंटरवर एका विद्यार्थिनीनं रिनीट परीक्षेदरम्यान फोन परीक्षा हॉलमध्ये नेल्यानं मोठी खळबळ उडाली. याप्रकरणी पोलिसांनी एका विद्यार्थिनीला अटक केली आहे. तिला न्यायालयात हजर करण्यात आलं असताना न्यायालयानं तिला कारागृहात पाठवलं आहे. विशेष म्हणजे 'नीट-यूजी' (NEET UG) परीक्षेसाठीचा हा तिचा तिसरा प्रयत्न होता. तिनं स्मार्टफोन अंतर्वस्त्रात लपवून ठेवला होता. परीक्षा केंद्रावर प्रवेश करण्यापूर्वीच्या तपासणीदरम्यान मेटल डिटेक्टरचा आवाज दोनदा होऊनही, तिनं तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली.

मोबाईलमध्ये आढळले प्रश्नपत्रिकेचे फोटो : एका पर्यवेक्षकानं (invigilator) या विद्यार्थिनीला पकडलं. त्यानंतर तिला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. तिच्या मोबाईल फोनमध्ये परीक्षेतील काही प्रश्नांचे फोटो आढळून आले. पोलिसांनी सखोल तपासणीसाठी तो डिव्हाइस एफएसएलकडं ( फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी) पाठवला आहे. जयपूरचे पोलीस उपायुक्त प्रशांत किरण यांनी सांगितलं की, "नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) 21 जून रोजी 'री-नीट-यूजी' परीक्षा घेतली होती. हिमांशी तिवारी हिनं बिंदायाका इथल्या 'गव्हर्नमेंट सीनियर सेकंडरी स्कूल' केंद्रावर आपला स्मार्टफोन अंतर्वस्त्रात लपवून परीक्षा कक्षात नेला. परीक्षेदरम्यान फोन वापरण्याचा प्रयत्न करत असताना कर्तव्यावर असलेल्या पर्यवेक्षकानं तिला पकडलं. तिच्याविरुद्ध 'सार्वजनिक परीक्षा कायदा' (Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तिला अटक करण्यात आली."

विद्यार्थिनीनं अंतर्वस्त्रात लपवून परीक्षा हॉलमध्ये नेला मोबाईल, पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या (ETV Bharat)

अंतर्वस्त्रात लपवून मोबाईल : चौकशीदरम्यान तिनं कबूल केलं की, तिनं अंतर्वस्त्रात लपवून मोबाईल परीक्षा कक्षात नेला. तिनं प्रश्नपत्रिकेचे फोटो काढण्याचा आणि 'चॅटजीपीटी' (ChatGPT) वापरून उत्तरं मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु केंद्रावर 'जॅमर्स' असल्यामुळे इंटरनेट चालत नव्हतं. त्यामुळे तिला यश आलं नाही. तिच्या फोनमध्ये काही प्रश्नांचे फोटो खरोखरच काढले गेले होते असं तपासात उघड झालं आहे. पुढील विश्लेषणासाठी पोलिसांनी तो मोबाईल फॉरेन्सिक लॅबकडं पाठवला आहे.

हेही वाचा :

  1. नीट परीक्षेसाठी त्रिस्तरीय तपासणी; प्रशासन अलर्ट मोडवर! भूलथापांना बळी पडू नका; जिल्हाधिकाऱ्यांचे विद्यार्थ्यांना आवाहन
  2. पुणे : आता गैरप्रकार होऊ नयेत, NEET परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांच्या भावना
  3. देशभरात आज नीटची फेरपरीक्षा, तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात, पुणे पोलिसांची सोशल मीडियावर खास नजर

TAGGED:

RE NEET UG 2026
MOBILE PHONE INTO EXAMINATION HALL
अंतर्वस्त्रात लपवला मोबाईल
परीक्षा हॉलमध्ये नेला मोबाईल
RE NEET UG 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.