लाखो दिव्यांनी उजळली स्मशानभूमी ; जळत्या चितेसमोर नागरिकांनी पूर्वजांच्या नावानं लावले दिवे, मुक्तिधाम सजलं

रतलाम शहरातील स्मशानभूमीत नागरिकांनी दिवाळी साजरी करण्यात आली. चितेसमोर नागरिक पूर्वजांच्या नावानं दिवे लावून दिवाळी साजरी करतात.

Ratlam Diwali 2025 in Shamshan
लाखो दिव्यांनी उजळली स्मशानभूमी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2025 at 5:03 PM IST

1 Min Read
भोपाळ : देशभरात मोठ्य़ा धुमधडाक्यात दिवाळी साजरी करण्यात येत आहे. रतलाम इथं मात्र अनोखी दिवाळी साजरी करण्यात येत आहे. रतलाम इथल्या स्मशानभूमीत रविवारी दिवाळी साजरी करण्यात आली. शेकडो नागरिक जळत्या चितामध्ये दिवाळी साजरी करण्यासाठी जमले. त्यांनी आपल्या पूर्वजांचं स्मरण केलं. मोठ्या संख्येनं महिला आणि मुलंही दिवाळी साजरी करण्यासाठी मुक्तिधाम इथं जमली. मुक्तिधाम रांगोळीनं सजवण्यात आलं. परिसर हजारो दिव्यांनी प्रकाशित करण्यात आला.

Ratlam Diwali 2025 in Shamshan
स्मशानभूमीत दिवाळी साजरी करताना नागरिक (ETV Bharat)

पूर्वजांबद्दलची आहे श्रद्धा : आपल्या पूर्वजांचं स्मरण करुन दिवे लावणं त्यांना प्रसन्न करते. त्यामुळे पूर्वज आशीर्वाद देतात अशी इथं श्रद्धा आहे. दिवाळीत आपण आपली घरं आणि दुकानं उजळवतो, परंतु हे पूर्वजांचं ठिकाण अंधारात राहते. यासाठी, स्मशानभूमीत दिवाळी साजरी करण्याची परंपरा तब्बल 20 वर्षांपासून सुरू आहे.

लाखो दिव्यांनी उजळली स्मशानभूमी ; जळत्या चितेसमोर नागरिकांनी पूर्वजांच्या नावानं लावले दिवे, मुक्तिधाम सजलं (ETV Bharat)

पूर्वजांच्या स्मरणार्थ स्मशानभूमीत साजरी होते दिवाळी : रतलाम इथल्या प्रेरणा संस्थेचे गोपाल सोनी यांनी या दिवाळीची सुरुवात केली. याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, 2006 मध्ये त्यांच्या संस्थेच्या पाच सदस्यांनी स्मशानभूमीत दिवे लावण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला. हळूहळू लोक या दीपदान कार्यक्रमात सामील होऊ लागले. आता मुक्तिधाममध्ये मोठ्या प्रमाणात दिवाळी साजरी केली जाते. त्रिवेणी मुक्तिधाम इथल्या रूप चौडांवर एक अनोखा देखावा पाहायला मिळतो. एका बाजूला चिता जळताना दिसतात आणि दुसऱ्या बाजुला नागरिक दिवे लावून दिवाळी साजरी करतात. संध्याकाळ होताच लोक त्यांच्या पूर्वजांचं स्मरण करण्यासाठी स्मशानभूमीत दिवाळी साजरी करतात.

महिला आणि मुले देखील होतात सहभागी : स्मशानभूमी बहुतेकदा अंधार आणि शांत असते. महिला आणि लहान मुलं रूप चौडांवर आनंदानं आणि उत्साहानं दिवे लावताना आणि फटाके फोडताना दिसतात. मुलं आणि महिला म्हणतात की "त्यांना इथं दिवे लावण्यासाठी आणि त्यांच्या पूर्वजांचं स्मरण करण्यासाठी येण्याचा आनंद आहे. मुलं आणि महिला इथं येतात आणि कोणत्याही भीतीशिवाय सण साजरा करतात."

