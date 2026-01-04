गुरमीत राम रहीम सिंहला 40 दिवसांचा 'पॅरोल'; कारागृहाबाहेर येण्याची ही तब्बल 15 वी वेळ
शिष्यांवर बलात्कार केल्याप्रकरणी शिक्षा भोगत असलेला गुरमीत राम रहीम याला 40 दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला. कारागृहाबाहेर येण्याची ही त्याची तब्बल 15 वी वेळ आहे.
चंदीगड : आपल्या दोन शिष्यांवर बलात्कार केल्याप्रकरणी 20 वर्षांची शिक्षा भोगत असलेला डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह याला पुन्हा पॅरोल सुटी मंजूर झाली. गुरमीत राम रहीम सिंह याला आता 40 दिवसांची पॅरोल रजा मंजूर झाली असून ही त्याची कारागृहाबाहेर येण्याची तब्बल 15 वी वेळ आहे. डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह हा हरियाणामधील रोहतक इथल्या सुनारिया कारागृहात कैद आहे.
ऑगस्टमध्ये मिळाली होती 40 दिवसांची सुटी : डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह याला मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात 40 दिवसांची पॅरोल रजा मिळाली होती. त्यानंतर त्याला आता पुन्हा एकदा 40 दिवसांची पॅरोल रजा मंजूर करण्यात आली आहे. गुरमीत राम रहीम सिंह हा त्याच्या दोन शिष्यांवर बलात्कार केल्याप्रकरणी अटक असून त्याला या प्रकरणात 2017 मध्ये 20 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
पत्रकाराच्या हत्या प्रकरणात राम रहीम दोषी : डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह याच्यासह आणखी तिघांना 16 वर्षांपूर्वी एका पत्रकाराच्या हत्येप्रकरणी 2019 मध्ये दोषी ठरवण्यात आलं. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मिळालेल्या पॅरोलव्यतिरिक्त राम रहीम सिंह याला एप्रिलमध्ये 21 दिवसांची फर्लो आणि 5 फेब्रुवारीच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जानेवारीमध्ये 30 दिवसांचा पॅरोलही मंजूर करण्यात आला होता. तर 5 ऑक्टोबरच्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी, 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी त्याला 20 दिवसांचा पॅरोल देण्यात आला. ऑगस्ट 2024 मध्ये राम रहीम सिंहला 21 दिवसांची फर्लो मंजूर करण्यात आली. पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या दोन आठवडे आधी 7 फेब्रुवारी 2022 पासून त्याला तीन आठवड्यांची फर्लोची परवानगीही देण्यात आली. त्याच्या या पॅरोलपूर्वी 2017 मध्ये दोषी ठरल्यापासून राम रहीम सिंह 14 वेळा तुरुंगाबाहेर आला आहे.
शीख संघटनांनी केली टीका : शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीसारख्या शीख संघटनांनी यापूर्वी राम रहीम सिंह याला दिलेल्या सुटींवर टीका केली आहे. पूर्वीच्या 13 सुट्यांपैकी अनेक वेळा राम रहीम सिंह जेव्हा कारागृहाबाहेर आला, तेव्हा तो उत्तर प्रदेशातील बागपतमधील डेराच्या आश्रमात राहिला. सिरसा इथं मुख्यालय असलेल्या डेरा सच्चा सौदाचे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि इतर राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येनं अनुयायी आहेत. हरियाणात, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल आणि हिस्सारसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये डेराचे मोठ्या संख्येनं अनुयायी आहेत.
