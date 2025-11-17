ETV Bharat / bharat

रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 ; 'रामोजी राव हे लोकांसाठी लढलेले योद्धा' : चंद्रबाबू नायडू म्हणाले 'ज्ञानपीठ, पुलित्झर प्रमाणं आता रामोजी . . ."

रामोजी फिल्म सिटीमध्ये रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड २०२५ प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमात आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू यांनी पद्मविभूषण रामोजी राव यांच्या आठवणींना उजाळा दिला.

Ramoji Excellence Awards 2025
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (ETV Bharat)
हैदराबाद : पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव हे जनतेसाठी खंबीरपणे लढणारे योद्धे होते. आपल्या उदात्त मूल्यं जपणारे ते महामानव होते, असं प्रतिपादन आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू यांनी केलं. ते रविवारी सायंकाळी हैदराबाद इथल्या रामोजी फिल्म सिटी इथं रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, "ज्ञानपीठ, पुलित्झर आणि दादासाहेब फाळके पुरस्कारांप्रमाणंच, रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड हा सर्वात प्रतिष्ठित सन्मानांपैकी एक असेल. पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव हे उत्कृष्टतेचं मूर्त रूप होतं. ते केवळ असाधारण बनलेले सामान्य व्यक्ती नव्हते, तर सामान्य लोकांना त्यांच्या संघटनांत आणून त्यांना नेते बनवणारे होते," असंही मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू यावेळी म्हणाले.

रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 नं दिग्गजांचा गौरव : आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या सात दिग्गजांना रविवारी रामोजी फिल्म सिटी इथं पहिल्या रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 नं गौरवण्यात आलं. पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ देण्यात आलेले हे पुरस्कार उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रदान करण्यात आले. यात जयदीप हर्डीकर (पत्रकारिता), श्रीकांत बोल्ला (युवा आयकॉन), प्रा. सतुपती प्रसन्ना श्री (कला आणि संस्कृती), अमला अशोक रुईया (ग्रामीण विकास), आकाश टंडन (मानवसेवा), पल्लबी घोष (महिला अचिव्हर पुरस्कार) आणि प्रा. माधवी लथा गली (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान) यांचा समावेश आहे.

भ्रष्टाचार, शोषण आणि अन्यायाविरुद्ध वापरली लेखणी : चंद्रबाबू नायडू यांनी यावेळी पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी ते म्हणाले की, रामोजी राव यांनी ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला त्यांच्यासाठी काहीही त्याग करण्याचं धाडस त्यांच्यात होतं. भ्रष्टाचार, शोषण आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांनी आपली लेखणी वापरली. ते नेहमीच लोकांसोबत उभं राहिले. जर विरोधी पक्ष कमकुवत झाला तर मी स्वतः विरोधी पक्ष म्हणून काम करेन, असं त्यांनी मला अनेकदा सांगितलं. ते त्यांच्या शब्दांनुसारच जगले," अशी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी आठवण करून दिली.

किल्लारीच्या भूकंपात केली मदत : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव यांच्या आपत्तीत धाऊन जाण्याबाबतही आठवणी सांगितल्या. ते म्हणाले, "गेल्या पाच दशकांपासून ईनाडू वृत्तपत्र मोठ्या लोकप्रियतेसह यशस्वीरित्या चालू आहे. भारतात कुठंही आणि केव्हाही आपत्ती आली, की रामोजी राव यांनी तातडीनं तिथं धाव घेतली. त्यांनी केवळ जनतेला पीडितांना मदत करण्याचं आवाहन केलं नाही, तर त्यांच्या संस्थेकडून उदार हस्ते देणगी दिली. दिलेल्या देणग्यांचा अर्थपूर्ण वापर केला जाईल, याची खात्री केली. ओडिशा, केरळ, तामिळनाडू, गुजरात किंवा महाराष्ट्र असो, ते नेहमीच मदत करण्यासाठी आघाडीवर उभे राहिले. लातूरमधील किल्लारीचा भूकंप झाला, त्यावेळीही त्यांनी मदत केली," असं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यावेळी म्हणाले. पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव यांनी समाजाची खूप सेवा केली आणि तेलुगू भाषेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

पन्नास वर्षांनंतर काय करायचं याचं नियोजन : पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव यांच्यापासून प्रेरित होऊन मुख्यमंत्री म्हणून तेलुगूंच्या हिताचं रक्षण करण्यास मी वचनबद्ध आहे, असं यावेळी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी सांगितलं. " पद्मविभूषण रामोजी राव हे एक असे व्यक्ती होते ज्यांनी त्यांच्या खोलीत बसून इतिहास घडवला. आम्ही चांगल्या पद्धती शिकण्यासाठी अनेक देशांमध्ये प्रवास केला. परंतु त्यांनी तिथूनच इतिहास निर्माण केला. त्यांना चांगल्या समाजाची आकांक्षा होती. राजकारण आणि व्यवसाय मूल्यांनी मार्गदर्शन करावं, अशी त्यांची इच्छा होती. यामुळेच इतर वृत्तपत्रांपासून आणि पद्मविभूषण रामोजी राव यांच्या ईनाडूला इतरांपेक्षा वेगळे बनवत होते. त्यांच्यासारखे दहा लोक असते, तर आपला समाज आदर्श समाजात रूपांतरित होऊ शकला असता. त्यांच्याकडं असाधारण दूरदृष्टी होती, भविष्यातील पन्नास वर्षांनंतरही काय करायचं आहे, याचं नियोजन त्यांनी केलं. जेव्हा त्यांनी रामोजी फिल्म सिटी बांधली, तेव्हा त्यांना माहीत नव्हतं की तिथं प्रत्यक्षात शूटिंग होईल की पर्यटन वाढेल की नाही. अनिश्चितता असूनही, त्यांनी दृढनिश्चय केला आणि एक भव्य फिल्म सिटीची निर्मिती केली. ती आता जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून उभी आहे,"

अडचणींना तोंड दिलं पण तत्त्वांशी तडजोड केली नाही : सरकारांसमोर उभं राहून टिकून राहणं हा त्यांचा अद्वितीय गुण होता. कितीही कठीण परिस्थिती आली, तरी ते नेहमीच लोकांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबानं अडचणींना तोंड दिलं पण त्यांच्या तत्त्वांशी कधीही तडजोड केली नाही. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्यागासाठी तयार राहण्यास आणि नेतृत्व करण्यास सांगितलं," असंही मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू म्हणाले. "त्यांनी बांधलेल्या व्यवस्था केवळ मूल्यांवर आधारित नव्हत्या, तर अत्यंत प्रभावी होत्या. मी अनेक वर्तमानपत्रं पाहिली आहेत, परंतु ईनाडू हे एका विद्यापीठासारखं आहे. तिथं काम करणारे लोक देशातील प्रत्येक वर्तमानपत्रात पसरले आहेत. ते जिथं जातात तिथं ते अभिमानाने म्हणतात, 'आम्ही ईनाडू पत्रकारिता शाळेमध्ये शिकलो. आम्ही ईनाडूमध्ये काम केलं.' मी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि रामोजी ग्रूपला सांगू इच्छितो की आता त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. त्यांनी ज्या मूल्यांवर विश्वास ठेवला होता ते जपणे आणि त्यांचा आदर्श पुढं नेणं हीच त्यांना खरी आदरांजली असेल."

