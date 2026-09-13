'रामोजी' समूहाच्या शैलजा किरण आणि विजयेश्वरी यांचा उद्योजकता श्रेणीत गौरव! टॉप 60 उद्योजकांचा सन्मान
'हायबिझ टीव्ही'ने एका 'कॉफी टेबल बुक'चे प्रकाशन केले. या पुस्तकात विविध क्षेत्रांतील 60 दिग्गज उद्योजकांच्या यशोगाथांचा समावेश आहे;
Published : September 13, 2026 at 10:23 PM IST
हैदराबाद : 'हायबिझ टीव्ही'ने (HiBiz TV) शनिवारी एका 'कॉफी टेबल बुक'चे प्रकाशन केले. या पुस्तकात विविध क्षेत्रांतील 60 दिग्गज उद्योजकांच्या यशोगाथांचा समावेश आहे; ज्यांनी अनेक आव्हानांवर मात करून यशस्वी उद्योग उभारले आहेत. हैदराबादमधील नानकरामगुडा येथे आयोजित एका कार्यक्रमात आंध्र प्रदेशचे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री टी.जी. भरत यांच्या हस्ते या पुस्तकाचे अनावरण करण्यात आले.
सन्मानित करण्यात आलेल्या मान्यवरांमध्ये 'मार्गदर्शी' (रामोजी ग्रुप) च्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण आणि 'रामोजी फिल्म सिटी'च्या व्यवस्थापकीय संचालिका चेरुकुरी विजयेश्वरी यांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमात सर्व 60 उद्योजकांचा गौरव करण्यात आला. रामोजी ग्रुपच्या प्रतिनिधींनी या दोन्ही महिला उद्योजकांच्या (शैलजा किरण आणि चेरुकुरी विजयेश्वरी) वतीने हे पुरस्कार स्वीकारले.
हैदराबादमधील नानकरामगुडा येथे आयोजित कार्यक्रमात आंध्र प्रदेशचे उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री टी.जी. भरत यांनी या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन केले.
कार्यक्रमात बोलताना मंत्री टी.जी. भरत यांनी नमूद केले की, या पुस्तकात समाविष्ट असलेल्या 60 उद्योजकांचा प्रवास तरुण पिढीसाठी मोठी प्रेरणा आहे. त्यांनी सांगितले की, उद्योजकांना ओळख देणारे आणि त्यांच्या कामगिरीचे दर्शन घडवणारे व्यासपीठ व्यवसायाच्या वाढीसाठी आणि नवीन संधींच्या निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भरत यांनी पुढे नमूद केले की, मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली आंध्र प्रदेश हे गुंतवणुकीचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. देशात येणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीपैकी 26% गुंतवणूक केवळ आंध्र प्रदेशमध्ये येते, असा दावा त्यांनी केला.
तसेच, तेलंगणाच्या विकासाचे श्रेय त्यांनी चंद्राबाबू नायडू यांच्या 'व्हिजन 2020'ला दिले आणि सांगितले की, ते राज्य आता "ऑटो-मोड"वर प्रगती करत आहे. त्यांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेश सरकारही आपल्या राज्याला विकासाच्या अशाच स्तरावर नेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 'हायबिझ टीव्ही'चे व्यवस्थापकीय संचालक राजगोपाल यांनी सांगितले की, उद्योजकांचा सकारात्मक दृष्टिकोन आणि त्यांची कामगिरी समाजासमोर मांडण्यासाठी संस्थेच्या १७ वर्षांच्या प्रवासात पहिल्यांदाच हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. हायबिझ टीव्ही भविष्यातही हा उपक्रम सुरू ठेवेल, असेही त्यांनी नमूद केले.