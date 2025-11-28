ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटीची पर्यटकांना पर्वणी : आऊटडोअर कॅम्पींग करणाऱ्यांसाठी 'रामोजी ग्लॅम्पिंग' पॅकेज

जगप्रसिद्ध असलेल्या रामोजी फिल्म सिटीनं पर्यटकांना मोठी पर्वणी उपलब्ध करुन दिली आहे. आऊटडोअर कॅम्पींग करणाऱ्यांसाठी 'रामोजी ग्लॅम्पिंग' पॅकेजची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.

Ramoji Glamping Outdoor Camping
पर्यटकांसाठी उभारण्यात आलेले टेंट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 28, 2025

रामोजी फिल्म सिटी : धावपळीची जीवनशैली जगणाऱ्या प्रत्येकाला शांत वातावरण, निसर्गाच्या कुशीत आरामदायी निवास हवा असतो. त्यांच्या आवडीनुसार रामोजी फिल्म सिटीनं विशेष सुविधांसह 'रामोजी ग्लॅम्पिंग' पॅकेज तयार केलं आहे. प्रवास करण्याची आवड आणि निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे एक परफेक्ट डेस्टीनेशन आहे.

आऊटडोअर कॅम्पींग (ETV Bharat)

निसर्गप्रेमींना रामोजी ग्लॅम्पिंग रिसॉर्टची पर्वणी : आकर्षक आणि आधुनिक सुविधांसह रामोजी ग्लॅम्पिंग रिसॉर्ट ही निसर्गप्रेमींना एक नवी पर्वणी आहे. पर्यटकांना रामोजी ग्लॅम्पिंग रिसॉर्ट हे निसर्गाशी जोडण्याचं काम करते. कुटुंबं, युगुलं आणि पर्यटकांच्या ग्रूपसाठी डिझाइन केलेलं हे ग्लॅम्पिंग रिसॉर्ट निसर्गाच्या सानिध्यात शांत वातावरणात राहण्याचा अविस्मरणीय अनुभवाची संधी देते. आपल्या व्यस्त दिनचर्येतून विश्रांती घेण्याची, डिजिटल जगापासून लांब राहण्याची आणि निसर्गाचा आनंद घेण्याची संधी या पॅकेजमधून पर्यटकांना मिळते. रामोजी ग्लॅम्पिंग रिसॉर्ट हे पर्यटकांना ताजंतवानं करुन एकांतात रोमँटिक निवासस्थान आहे. त्यामुळे पर्यटक त्यांचं रोमँटिक जगणं आनंदात जगू शकतात.

आऊटडोअर कॅम्पींगमधील सुविधा (ETV Bharat)

पर्यटकांना चित्तथरारक अनुभव आणि मानसिक शांती : रामोजी ग्लॅम्पिंग रिसॉर्टमध्ये पर्यटकांना एक किंवा दोन रात्री राहण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देते. ज्या पर्यटकांना निसर्गाच्या सानिध्यात दिवसाची सुरुवात करायची आहे, त्यांच्यासाठी ग्लॅम्पिंग हा एक चांगला पर्याय आहे. रामोजी ग्लॅम्पिंग रिसॉर्टमध्ये तुम्ही ट्रेकिंगसह निसर्गाच्या सानिध्यात फिरायला जाऊ शकता. यात तुम्हाला योगाही करता येतो. त्यासह पारंपरिक खेळ, पुस्तकं आणि झोपाळ्यांसह पर्यटकांना बालपणीच्या आठवणींचाही अनुभव रामोजी ग्लॅम्पिंग रिसॉर्टमध्ये घेण्याची संधी मिळणार आहे. रामोजी ग्लॅम्पिंग रिसॉर्ट हे पॅकेज पर्यटकांना मानसिक शांती मिळवून देण्यासाठी अतिशय उपयुक्त पॅकेज आहे. त्यासह संध्याकाळी पर्यटक संगीत ऐकू शकतात, तारे पाहू शकता, कथा सांगू शकतात आणि सुट्टी संस्मरणीय बनवण्याची सुवर्णसंधी या पॅकेजमधून पर्यटकांना मिळू शकते.

रामोजी ग्लॅम्पिंग पॅकेज (ETV Bharat)

रामोजी ग्लॅम्पिंग रिसॉर्टमध्ये आकर्षक पॅकेजेस : रामोजी ग्लॅम्पिंगचा आनंद घेऊ इच्छिणाऱ्या पर्यटकांचा ग्रूप, कुटुंबं आणि युगुलांसाठी आकर्षक पॅकेजेस उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी, www.ramojifilmcity.com ला भेट द्या, किंवा 76598 76598 वर कॉल करुन सविस्तर जाणून घ्या.

रामोजी ग्लॅम्पिंग पॅकेज (ETV Bharat)

संपादकांची शिफारस

