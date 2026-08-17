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म्यानमारच्या शिष्टमंडळाची 'रामोजी फिल्म सिटी'ला भेट!

चित्रपट पुनर्स्थापना आणि डिजिटायझेशन प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी या शिष्टमंडळानं हैदराबाद दौऱ्याचा भाग म्हणून फिल्म सिटीला भेट दिली.

Myanmar Delegation Visits Ramoji Film City
म्यानमारच्या शिष्टमंडळाची 'रामोजी फिल्म सिटी'ला भेट! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 4:24 PM IST

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हैदराबाद : म्यानमारचे केंद्रीय माहिती मंत्री यू ह्तिन लिन यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळानं रविवारी (16 ऑगस्ट) जगप्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली. दरम्यान, चित्रपट पुनर्स्थापना आणि डिजिटायझेशन प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी या शिष्टमंडळानं हैदराबाद दौऱ्याचा भाग म्हणून फिल्म सिटीला भेट दिली.

तेलगू रितीरिवाजानुसार स्वागत : रामोजी फिल्म सिटीचे उपाध्यक्ष ए. व्ही. राव यांनी पारंपरिक तेलगू रितीरिवाजानुसार, या परदेशी शिष्टमंडळाचं स्वागत केलं. रामोजी फिल्म सिटी आणि ईटीव्हीच्या प्रतिनिधींनी शिष्टमंडळाला संकुलातील विस्तृत चित्रपट निर्मिती परिसंस्था आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांची माहिती दिली. तसंच, शिष्टमंडळाला येथील निसर्गरम्य चित्रीकरण स्थळांची सफर घडवून आणण्यात आली. यावेळी फिल्म सिटीमधील सुविधा आणि चित्रपट निर्मितीच्या दर्जामुळं शिष्टमंडळ प्रभावित झाले. चित्रपट निर्मितीच्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींचंही शिष्टमंडळानं कौतुक केलं.

म्यानमारच्या शिष्टमंडळाची 'रामोजी फिल्म सिटी'ला भेट! (ETV Bharat)

विविध विषयांवर चर्चा : दरम्यान, ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मची वाढ, सायबर सुरक्षा, डेटा सेंटर व्यवस्थापन, चित्रपट व दूरचित्रवाणीसाठीच्या सर्जनशील सामग्रीच्या क्षेत्रातील वेगानं बदलणारे वातावरण आणि आर्थिक पैलूंसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. भविष्यातील गरजा पूर्ण करणारी एक सक्षम माध्यम-प्रणाली उभारण्यावर आणि म्यानमारमधील सर्जनशील उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण करण्यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला.

भेट खूप फायदेशीर ठरली : या दौऱ्यादरम्यान बोलताना म्यानमारचे माहिती मंत्री यू ह्तिन लिन म्हणाले की, "रामोजी फिल्म सिटीला दिलेली भेट अत्यंत फायदेशीर ठरली आहे. म्यानमारच्या माध्यम आणि चित्रपट क्षेत्राच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या विविध पैलूंबद्दल आम्ही जाणून घेतले. आम्हाला आशा आहे की, या चर्चांमुळे दोन्ही देशांमधील सहकार्यासाठी एक भक्कम पाया घातला जाईल."

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TAGGED:

हैदराबाद
म्यानमार
रामोजी फिल्म सिटी
शिष्टमंडळ
RAMOJI FILM CITY

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