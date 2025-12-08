ETV Bharat / bharat

तेलंगाणा रायझिंग ग्लोबल समिटमध्ये रामोजी फिल्म सिटीचा जलवा; स्टॉलला मिळाली अफाट लोकप्रियता

जागतिक पातळीवर रामोजी फिल्म सिटी हे चित्रपट निर्मितीचं केंद्र आहे, याची पुन्हा प्रचिती आली. तेलंगाणा रायझिंग ग्लोबल समिटमध्ये रामोजी फिल्म सिटीच्या स्टॉलला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली.

Telangana Rising Global Summit
रामोजी फिल्म सिटीच्या स्टॉलला मिळाली अफाट लोकप्रियता (ETV Bharat Reporter)
हैदराबाद : तेलंगाणा रायझिंग ग्लोबल समिटमध्ये रामोजी फिल्म सिटीचा स्टॉल आकर्षणाचं केंद्रबिंदू ठरला आहे. हैदराबाद इथल्या मिरखानपेट परिसरातील भारत फ्युचर सिटीमध्ये तेलंगाणा रायझिंग ग्लोबल समिट सुरू आहे. या समिटमध्ये अनेक नागरिकांनी आणि व्यावसायिक संस्थांनी हजेरी लावली आहे. मात्र या सगळ्यांमध्ये रामोजी फिल्म सिटीच्या वतीनं लावण्यात आलेल्या स्टॉलवर मोठी गर्दी केली आहे. जगप्रसिद्ध असलेल्या रामोजी फिल्म सिटी हे कायम आकर्षणाचं केंद्रबिंदू आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं.

Telangana Rising Global Summit
रामोजी फिल्म सिटीच्या स्टॉलला मिळाली अफाट लोकप्रियता (ETV Bharat Reporter)

चित्रपट निर्मितीसाठी रामोजी एक जागतिक केंद्र : हैदराबादमधील मिरखानपेट परिसरातील भारत फ्युचर सिटीत तेलंगाणा रायझिंग ग्लोबल समिट सुरू आहे. या समिटमध्ये अनेक संस्था आणि नागरिकांनी सहभाग नोंदवला. यावेळी पर्यटन विभागाच्या पॅव्हेलियन अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या रामोजी फिल्म सिटीच्या स्टॉलनं प्रमुख पर्यटन स्थळ आणि चित्रपट निर्मितीसाठी जागतिक केंद्र म्हणून असलेली अफाट लोकप्रियता दाखवली. अनेक नागरिकांनी रामोजी फिल्म सिटीच्या स्टॉलला भेट दिली. स्टॉलवरील एका विशेष व्हिडिओ सादरीकरणात जगातील सर्वात मोठ्या चित्रपट नगरीनं पर्यटन आणि चित्रपट निर्मितीच्या प्रचंड संधींवर प्रकाश टाकण्यात आला. प्रदर्शनात फिल्म सिटीमध्ये चित्रित केलेले प्रमुख चित्रपट, तसेच त्याच्या ठिकाणांना भेट दिलेल्या प्रसिद्ध व्यक्तींचे फोटो देखील दाखवण्यात आले.

रामोजी फिल्म सिटीत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा : तेलंगाणा रायझिंग ग्लोबल समिटमध्ये आलेल्या पाहुण्यांना रामोजी फिल्म सिटीमध्ये असलेल्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांबाबत माहिती देण्यात आली. रामोजी फिल्म सिटीमध्ये चित्रपट निर्मिती सुविधा आणि चित्रपट कलाकारांना देण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ठ आदरातिथ्याबद्दल माहिती देण्यात आली. रामोजी ग्रुपचे सीएमडी सीएच किरण, रामोजी फिल्म सिटीच्या एमडी विजयेश्वरी आणि इतर अनेक मान्यवरांनी या स्टॉलला भेट दिली. पहिल्या दिवशी 8 डिसेंबर रोजी 44 देशांतील एकूण 154 प्रतिनिधी शिखर परिषदेत उपस्थित होते.

तेलंगाणाला करणार देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य : शिखर परिषदेला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी म्हणाले की, "पुढील 10 वर्षात तेलंगणाला देशातील सर्वात विकसित राज्य आणि जगातील सर्वोत्तम राज्य बनवण्याचं राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तेलंगणा देशातील नवीन राज्य आहे. या राज्यात प्रचंड गुंतवणूक आणि असंख्य संधींसाठी अनुकूल वातावरण आहे."

