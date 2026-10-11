'रामोजी फिल्म सिटी'मध्ये नवरात्रीचा अनोखा जल्लोष; जेव्हा माणसांसोबत रोबोटही पारंपरिक संगीतावर थिरकला!
नवरात्र म्हटलं की गुजरातमधील गरबा आणि दांडियाच्या उत्सवी वातावरणाची आठवण होते. हाच रंग 'रामोजी फिल्म सिटी'मध्येही अनुभवायला मिळाला.
Published : October 11, 2026 at 6:14 PM IST
हैदराबाद : रंगीबेरंगी पोशाख, पारंपरिक संगीताचा ठेका, गरबा-दांडियाचा जल्लोष आणि त्यात चक्क नृत्य करणारा रोबोट! दसरा आणि नवरात्रोत्सवाच्या स्वागतासाठी हैदराबादमधील ‘रामोजी फिल्म सिटी’मध्ये शनिवारी (10 ऑक्टोबर) आयोजित करण्यात आलेल्या ‘प्री-दांडिया धमाल’ कार्यक्रमात परंपरा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला. रंगताली या सांस्कृतिक समूहाच्या सहकार्यानं झालेल्या या कार्यक्रमात शेकडो नागरिक आणि पर्यटक सहभागी झाले होते.
पारंपरिक गरब्याचा रंग, दांडियाचा उत्साह :
नवरात्र म्हटलं की गुजरातमधील गरबा आणि दांडियाच्या उत्सवी वातावरणाची आठवण होते. हाच रंग 'रामोजी फिल्म सिटी'मध्येही अनुभवायला मिळाला. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्व वयोगटांतील सहभागी रंगीबेरंगी आणि चमकदार पोशाख परिधान करून कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. पारंपरिक संगीताच्या तालावर गरबा आणि दांडिया खेळत कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींनी उत्सवाचा आनंद लुटला.
या कार्यक्रमासाठी देशाच्या विविध भागांतून पर्यटक दाखल झाले होते. त्यामुळे 'रामोजी फिल्म सिटी'चा परिसर संगीत, नृत्य आणि उत्साहानं गजबजून गेला होता.
रोबोटचा दांडिया ठरला खास आकर्षण :
या कार्यक्रमात सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं ते ‘रोबोट दांडिया’ परफॉर्मन्सने. पारंपरिक संगीताच्या तालावर नृत्य करणाऱ्या स्वयंचलित रोबोटने उपस्थितांना आश्चर्याचा सुखद धक्का दिला. लहान मुलं आणि पर्यटकांनीही रोबोटसोबत नृत्याचा आनंद घेतला. पारंपरिक नृत्यशैलीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यानं या कार्यक्रमाला वेगळीच रंगत आली.
“पारंपरिक संगीतावर रोबोटला नृत्य करताना पाहणं आनंददायी होतं. तंत्रज्ञान आणि पारंपरिक संस्कृतीच्या या अनोख्या संगमामुळे कार्यक्रमाला एक वेगळीच रंगत आली,” अशी प्रतिक्रिया एका सहभागीने दिली.
सुरक्षित वातावरणात उत्सवाचा आनंद :
सायंकाळी 7 वाजता सुरू झालेला हा कार्यक्रम रात्री उशिरापर्यंत रंगला. विविध वयोगटांतील नागरिकांना मनमोकळेपणानं सहभागी होता यावं, यासाठी सुरक्षित आणि कुटुंबांसाठी अनुकूल वातावरणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. कार्यक्रम सुरळीत पार पडण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था आणि मदत पथकंही तैनात करण्यात आली होती.
या ‘प्री-दांडिया धमाल’ कार्यक्रमाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे उत्सवी हंगामाच्या सुरुवातीलाच 'रामोजी फिल्म सिटी'मध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. पारंपरिक संस्कृती, मनोरंजन आणि तंत्रज्ञान यांची सांगड घालणारा हा कार्यक्रम पर्यटकांसाठी एक वेगळाच अनुभव ठरला. भविष्यातही अशाच भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करावं, अशी अपेक्षा अनेक कुटुंबांनी व्यक्त केली.