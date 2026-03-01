पर्यटकांकरिता रामोजी फिल्म सिटीमधील आकर्षणात नवीन भर; हॉलिवूडमधील थराराचा अनुभव देतोय 'लॉक एन एस्केप'
रामोजी फिल्म सिटीनं पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करण्यासाठी 'लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम' उपलब्ध करून दिला आहे. जाणून घ्या, सविस्तर
Published : March 1, 2026 at 2:13 PM IST
हैदराबाद : पर्यटकांसाठी 'स्वर्ग' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रामोजी फिल्म सिटीमध्ये आणखी एक गेम उपलब्ध झाला आहे. पर्यटकांना साहस करण्याची संधी देणाऱ्या रामोजी फिल्म सिटीनं आता 'लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम' हा नवीन गेम लाँच केला आहे. पर्यटकांना हॉलिवूड चित्रपटांचा अनुभव देण्यासाठी हा गेम डिझाईन करण्यात आला आहे. लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम हा सर्व वयोगटातील पर्यटकांसाठी उपलब्ध असणार आहे.
गेम मुलांना खूप आवडेल : " जगातील सर्वात मोठी फिल्म सिटी असलेल्या रामोजी फिल्म सिटीमध्ये आणखी एक गेम आला आहे. फिल्म सिटीनं पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करण्यासाठी 'लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम' उपलब्ध करून दिला आहे. पर्यटकांना साहसी बनवण्याच्या उद्देशानं हा गेम डिझाईन करण्यात आला होता. पर्यटकांचं मनोरंजन करण्यासाठी हॉलिवूड चित्रपटांमधील दृश्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 10 खोल्या आहेत. दुसऱ्या खोलीत जाण्यापूर्वी प्रत्येक खोली 15 मिनिटांत पूर्ण करावी लागते. त्या खोलीत अनेक रहस्यमय खेळ आहेत, जसं की चावी शोधणं आणि द सीक्रेट थ्रोन. हा खेळ खेळणं अवघड असला तरी तो मुलांना खूप आवडेल, असं गेम डायरेक्टर जय म्हणाले.
