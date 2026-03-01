ETV Bharat / bharat

पर्यटकांकरिता रामोजी फिल्म सिटीमधील आकर्षणात नवीन भर; हॉलिवूडमधील थराराचा अनुभव देतोय 'लॉक एन एस्केप'

रामोजी फिल्म सिटीनं पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करण्यासाठी 'लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम' उपलब्ध करून दिला आहे. जाणून घ्या, सविस्तर

RAMOJI FILM CITY NEW GAME
रामोजी फिल्म सिटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 1, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : पर्यटकांसाठी 'स्वर्ग' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रामोजी फिल्म सिटीमध्ये आणखी एक गेम उपलब्ध झाला आहे. पर्यटकांना साहस करण्याची संधी देणाऱ्या रामोजी फिल्म सिटीनं आता 'लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम' हा नवीन गेम लाँच केला आहे. पर्यटकांना हॉलिवूड चित्रपटांचा अनुभव देण्यासाठी हा गेम डिझाईन करण्यात आला आहे. लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम हा सर्व वयोगटातील पर्यटकांसाठी उपलब्ध असणार आहे.

गेम मुलांना खूप आवडेल : " जगातील सर्वात मोठी फिल्म सिटी असलेल्या रामोजी फिल्म सिटीमध्ये आणखी एक गेम आला आहे. फिल्म सिटीनं पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करण्यासाठी 'लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम' उपलब्ध करून दिला आहे. पर्यटकांना साहसी बनवण्याच्या उद्देशानं हा गेम डिझाईन करण्यात आला होता. पर्यटकांचं मनोरंजन करण्यासाठी हॉलिवूड चित्रपटांमधील दृश्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 10 खोल्या आहेत. दुसऱ्या खोलीत जाण्यापूर्वी प्रत्येक खोली 15 मिनिटांत पूर्ण करावी लागते. त्या खोलीत अनेक रहस्यमय खेळ आहेत, जसं की चावी शोधणं आणि द सीक्रेट थ्रोन. हा खेळ खेळणं अवघड असला तरी तो मुलांना खूप आवडेल, असं गेम डायरेक्टर जय म्हणाले.

तुम्हाला हा खेळ नक्कीच आवडेल : 'लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम' पर्यटकांना साहसाची चांगली जाणीव देईल. प्रत्येक खोलीची रचना वेगळ्या पद्धतीनं केली आहे. जेणेकरून जुरासिक वर्ल्ड, हॅरी पॉटर अ‍ॅडव्हेंचर्स, मिरर इमेजेस आणि हॉलिवूड चित्रपटांमधील अवघड कोडी आहेत. लॉक एन एस्केप - मिस्ट्री एस्केप गेम सर्वांना प्रभावित करण्यासाठी डिझाईन करण्यात आला आहे. "रामोजी फिल्म सिटीला भेट देणारे पर्यटक नक्कीच या खेळाचा भरपूर आनंद घेतील," असा विश्वास गेम डिझायनर जय यांनी व्यक्त केला.

पर्यटक नक्कीच गेमचा आनंद घेतील : "पर्यटकांचं मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही हॉलिवूड चित्रपटांमधील दृश्यांची व्यवस्था केली आहे. इथं 10 खोल्या आहेत. प्रत्येक खोलीत खेळ पूर्ण करण्यासाठी आणि पुढच्या खोलीत जाण्यासाठी 15 मिनिटांची वेळ मर्यादा आहे. द सीक्रेट थ्रोनसारखे अनेक रहस्यमय खेळ आहेत.यामध्ये त्या खोलीतील चावी शोधावी लागते. खेळ पाहणं हे एक मोठं काम असलं तरी, मुलं ते खूप एन्जॉय करतात. यामुळं पर्यटकांना साहसाची चांगली जाणीव होते. आम्ही सर्वांना प्रभावित करण्यासाठी गेम डिझाईन केला आहे. रामोजी फिल्म सिटीला भेट देणारे पर्यटक नक्कीच गेमचा आनंद घेतील," असं गेम डायरेक्टर जय यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. SATTE 2026 मध्ये रामोजी फिल्म सिटीनं वेधलं लक्ष; 23 एप्रिलपासून 46 दिवसांचा मेगा कार्निव्हल
  2. रामोजी फिल्म सिटीच्या सिनेमॅटिक भव्यतेनं मंत्रमुग्ध झालं कॅनेडियन शिष्टमंडळ
  3. जपानच्या मीडिया व मनोरंजन क्षेत्रातील शिष्टमंडळाची 'रामोजी फिल्म सिटी'ला भेट, चित्रपट निर्मितीच्या भव्य सुविधा पाहून सर्वजण थक्क

TAGGED:

रामोजी फिल्म सिटी
लॉक एन एस्केप मिस्ट्री एस्केप गेम
LOCK N ESCAPE MYSTERY ESCAPE GAMES
RAMOJI FILM CITY WHAT TO SEE
RAMOJI FILM CITY NEW GAME

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.