रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 ; रामोजी फिल्म सिटी हे हैदराबादचं चौथं आश्चर्य : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी
रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 रविवारी रामोजी फिल्मसिटीत वितरण करण्यात आला. यावेळी तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी रामोजी फिल्म सिटी हैदराबादचं चौथं आश्चर्य आहे, असं सांगितलं.
Published : November 17, 2025 at 9:50 PM IST
हैदराबाद: "रामोजी हे नाव नाही, एक ब्रँड आहे. मला हा ब्रँड पुढं चालू ठेवायचा आहे," असं प्रतिपादन तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी यांनी केलं. रविवारी रामोजी फिल्म सिटी इथं आयोजित रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 सोहळ्याच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. "रामोजी राव यांनी तेलुगू लोकांना दिलेली मूल्यं आणि परंपरा जपणाऱ्यांना पुरस्कार देण्यात आला. यामुळे नवीन पिढीला प्रेरणा दिल्याबद्दल मी रामोजी ग्रूपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सीएच. किरण गारू आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो," असंही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यावेळी म्हणाले.
तेलंगणा आणि हैदराबादसाठी मोठा सन्मान : " पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव यांचा वारसा संभाळत कुटुंबातील सदस्य आज या सर्व कंपन्या प्रभावीपणे चालवत आहेत. ते तेलंगणा आणि हैदराबादसाठी अभिमान बनल्या आहेत. रामोजी फिल्म सिटी, ईटीव्ही आणि ईनाडू हे तेलंगणा आणि हैदराबादसाठी मोठा सन्मान आहे. हा सन्मान पुढं नेण्यासाठी तेलंगणा सरकार पूर्ण सहकार्य करेल," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
'रामोजी फिल्म सिटी चौथं आश्चर्य आहे' : रेवंत रेड्डी यांनी रामोजी फिल्म सिटीचं वर्णन हैदराबादचं चौथं आश्चर्य म्हणून केलं. "जर आपण चार आश्चर्यांबद्दल बोललो तर... पहिल्या स्थानावर चारमिनार, दुसऱ्या स्थानावर गोवळकोंडा किल्ला, तिसऱ्या स्थानावर हाय-टेक सिटी आणि चौथ्या स्थानावर रामोजी फिल्म सिटी आहे. यामुळे तेलंगणा आणि हैदराबादला एक ओळख मिळवून दिली आहे. तेलुगू चित्रपट उद्योगाची सुरुवात तेव्हा नंदी पुरस्कारांनी झाली होती. आणि आज तो ऑस्कर पुरस्कारांपर्यंत वाढला आहे. फक्त या भागात बांधलेले स्टुडिओच नाही, रामोजी फिल्म सिटीनंही खूप योगदान दिले आहे," असं ते यावेळी म्हणाले.
हॉलिवूडनंही शहरातील रामोजीमध्ये यावं : रामोजी फिल्मसिटीमध्ये चित्रपट उद्योग वाढला. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "मी अनेक वेळा म्हटलं आहे, फक्त टॉलीवूड आणि बॉलिवूडच नाही... तर हॉलिवूडनंही या राज्यात, या शहरात, रामोजी फिल्मसिटीमध्ये यावं. जर तुम्ही पटकथा घेऊन रामोजी फिल्म सिटी कंपाऊंडमध्ये आलात तर, संपूर्ण चित्रपट पूर्ण होऊन तो रिलिज केला जाऊ शकतो. रामोजी फिल्म सिटी ही एक उत्कृष्ट कलाकृती आहे. जरी अनेकांनी यासाठी समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तरी रामोजी राव यांनी त्या सर्वांना तोंड दिलं. रामोजी हे राज्यासाठी अभिमानाचं ठिकाण बनवलं," असंही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी यावेळी सांगितलं.
दररोज ईनाडू वाचतो आणि ईटीव्ही पाहतो : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले, की "दररोज ईनाडू वाचतो आणि ईटीव्ही न्यूज देखील पाहतो. ईनाडूनं 50 वर्षे पूर्ण केली आहेत. मी उठताच ईनाडू वाचतो आणि 'ईटीव्ही न्यूज' पाहत झोपी जातो. रामोजी राव यांनी तेलुगू लोकांना ही सवय लावली. सकाळी मला कितीही वर्तमानपत्रं मिळाली तरी मी ईनाडूच्या मथळ्यांकडं नक्कीच वळतो. कारण त्यात उपयुक्त माहिती असते. मी जिथं जातो तिथं रात्री 9 वाजता 'ईटीव्ही न्यूज' नक्कीच पाहतो. केवळ या शहरातच नाही तर राज्यात कुठंही जातो, अगदी शेजारच्या देशांमध्येही मी ते पाहतो. ईटीव्हीवर संपूर्ण बातम्या प्रसारित केल्या जातात. लोकांना घडलेल्या घटनेची वस्तुस्थिती, त्यांचे विचार नव्हे, तर तथ्यं देण्याची भावना ईनाडू आणि ईटीव्हीमध्ये दिसून येते," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
