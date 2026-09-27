स्वच्छता, सुविधा अन् मॅनेजमेंटमध्ये 'रामोजी फिल्म सिटी'चा हात धरणारं कोणी नाही! पर्यटन पुरस्कार सोहळ्यात गौरव
रामोजी फिल्म सिटीला तेलंगणा राज्य सरकारचा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. नागरी व्यवस्थापनात फिल्म सिटी सर्वोत्तम ठरली.
Published : September 27, 2026 at 4:02 PM IST
हैदराबाद : जागतिक पर्यटन दिनाच्या पूर्वसंध्येला तेलंगणा सरकारतर्फे ला ‘पर्यटन स्थळाचे सर्वोत्कृष्ट नागरी व्यवस्थापन’ (Best Civic Management of Tourist Destination) पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. या दशकात रामोजी फिल्म सिटीने दुसऱ्यांदा हा पुरस्कार पटकावला आहे. यापूर्वी 2021 मध्येही रामोजी फिल्म सिटीला या पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं होतं.
2026 चा हा पुरस्कार शिल्पारामम इथं आयोजित कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आला. ‘डिजिटल अजेंडा कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह पर्यटनाची पुनर्कल्पना’ (Digital Agenda Reimagining Tourism with Artificial Intelligence) या संकल्पनेवर आधारित या कार्यक्रमात पर्यटन क्षेत्रातील विविध कामगिरींचा गौरव करण्यात आला. रामोजी फिल्म सिटीचे उपाध्यक्ष ए. व्ही. राव यांनी तेलंगणाचे पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव यांच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वीकारला.
या यशाचे श्रेय प्रभावी सांघिक कार्य आणि भक्कम नेतृत्वाला देताना ए. व्ही. राव म्हणाले, “सुविधा, स्वच्छता आणि देखभालीच्या बाबतीत राज्यातील किंवा देशातील कोणतीही अन्य सुविधा रामोजी फिल्म सिटीची बरोबरी करू शकत नाही. हे यश संपूर्ण टीमच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे आणि व्यवस्थापनानं दिलेल्या प्रेरणेमुळे शक्य झाले आहे.”
या सोहळ्यात पर्यटन क्षेत्रातील विविध श्रेणींमध्ये एकूण 29 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. रेस्टॉरंट, रिसॉर्ट, अम्युझमेंट पार्क, ट्रॅव्हल एजन्सी यांसह पर्यटनाशी संबंधित विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरीची यावेळी दखल घेण्यात आली.
पर्यटन क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या वापरावर पर्यटनमंत्र्यांचा भर :
कार्यक्रमादरम्यान पर्यटनमंत्री जुपल्ली कृष्ण राव यांनी हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात तंत्रज्ञानामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याची मोठी क्षमता असल्याचं सांगितलं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा प्रभावी वापर करून राज्य पर्यटकांसाठी अधिक सानुकूलित प्रवास कार्यक्रम तयार करू शकते, बहुभाषिक सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकते, सांस्कृतिक वारशाचं डिजिटल माध्यमातून दर्शन घडवू शकते तसेच आकर्षक आभासी अनुभव देऊ शकते, असं त्यांनी नमूद केलं.
मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव पुढे म्हणाले, “आम्ही एक व्यापक आणि आधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. या माध्यमातून पर्यटकांना संपूर्ण राज्यातील पर्यटनस्थळे, विविध आकर्षणे, प्रवास पॅकेजेस आणि स्थानिक कार्यक्रमांची सविस्तर माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे.”
पर्यटनाला चालना देणे ही सामूहिक सामाजिक जबाबदारी : मंत्री
पर्यटनाला चालना देणं ही प्रत्येकाची सामूहिक ‘सामाजिक जबाबदारी’ असल्याचंही पर्यटनमंत्री जुपल्ली कृष्ण राव यांनी म्हटलं. तेलंगणा पर्यटन धोरण 2025-30 अंतर्गत राज्य सरकारनं 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचं तसेच 5 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली. पर्यटनस्थळे केवळ आनंद आणि मनोरंजन देत नाहीत, तर माणसांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीतही सकारात्मक बदल घडवून आणतात, असंही मंत्री म्हणाले.
“देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी तेलंगणाला एक प्रमुख पर्यटनस्थळ म्हणून भक्कमपणे प्रस्थापित करणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे,” असं जुपल्ली कृष्ण राव यांनी सांगितलं.
LIVE : World Tourism Day programme at Sampradaya Vedika, Shilparamam https://t.co/Lpefbj0ZBp— Bhatti Vikramarka Mallu (@Bhatti_Mallu) September 26, 2026
पर्यटन क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाला आणि विकासाला सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य- उपमुख्यमंत्री
कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क यांनीही राज्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाला आणि विकासाला सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं स्पष्ट केलं. पर्यावरण पर्यटन (इको-टुरिझम), मंदिर पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन आणि आरोग्य पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांच्या नियोजित विकासावर सरकार भर देत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
विक्रमार्क म्हणाले, “कॉर्पोरेट अधिकारी आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी (सीईओ) आम्ही विशेष वीकेंड गेटवे तयार केले आहेत. यामुळे त्यांना आपल्या कुटुंबासह राज्यातील प्रमुख पर्यटनस्थळी निवांत वेळ घालवता येईल.”
तसेच, आयटी क्षेत्रातील व्यावसायिकांना वीकेंडच्या काळात निसर्ग संवर्धन क्षेत्रांना भेट देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी ‘कॉर्पोरेट पर्यटन कूपन’ सुरू करण्याची शिफारस त्यांनी केली. मंत्री आणि आमदारांनीही आपल्या कुटुंबीयांसह या पर्यटनस्थळांना भेट देऊन स्थानिक पर्यटनाला सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यावं, असं आवाहनदेखील विक्रमार्क यांनी केलं.
పర్యాటక ప్రాంతాలు సంతోషం, ఆహ్లాదాన్నివ్వడమే కాకుండా ప్రజల ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మారుస్తాయి. టూరిజం అనేది ఒక సామాజిక బాధ్యత. పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధితో వేలాది మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుంది. కళాకారులకు జీవనోపాధి కల్పించేందుకు టూరిజం స్పాట్లలో కళా ప్రదర్శనలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి గారి దిశానిర్దేశంతో తెలంగాణ టూరిజం పాలసీ 2025–30 కింద రూ.50 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు రాబట్టడం, 5 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. దేశీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకుల రాకలో తెలంగాణను అగ్రశ్రేణి రాష్ట్రంగా నిలపడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం. @TelanganaCMO @TravelTelangana— Jupally Krishna Rao (@jupallyk_rao) September 26, 2026
रामोजी फिल्म सिटीचे वैशिष्ट्य :
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने जगातील सर्वात मोठे फिल्म स्टुडिओ कॉम्प्लेक्स म्हणून मान्यता दिलेली मुख्य स्टुडिओ क्षेत्रातील 1,666 एकरांवर विस्तारलेली आहे. तर येथील विस्तृत पर्यटन, साहस आणि थीम पार्कच्या सुविधा 2,000 एकरांहून अधिक क्षेत्रात पसरलेल्या आहेत.
हैदराबादमधील प्रमुख पर्यटन आकर्षण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रामोजी फिल्म सिटीमध्ये सिनेमॅटिक थीम पार्कमधील रोमांचक अनुभव आणि जागतिक दर्जाच्या पर्यटनस्थळाचा निवांतपणा यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो. त्यामुळे पर्यटकांना मनोरंजन, साहस आणि विश्रांतीचा एकत्रित अनुभव इथं घेता येतो.