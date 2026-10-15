रामोजी फिल्म सिटी चित्रपट निर्मिती आणि पर्यटनाचे एक उत्कृष्ट केंद्र म्हणून विकसित; ब्रिटिश उपउच्चायुक्त सुतपा चौधरी यांचं मत
बुधवारी 'यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल'च्या 'ग्रेट नॉर्थ मिशन' अंतर्गत त्यांनी युनायटेड किंगडमच्या एका शिष्टमंडळासोबत रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली.
Published : October 15, 2026 at 2:03 PM IST
तेलंगाणा - हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिल्यावर तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीसाठीच्या ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त सुतापा चौधरी यांनी येथील जागतिक दर्जाच्या सुविधांचे आणि या संकुलाला चित्रपट निर्मिती आणि पर्यटनाचे एक प्रमुख स्थळ म्हणून घडवल्याबद्दल विशेष कौतुक केले. बुधवारी 'यूके-इंडिया बिझनेस कौन्सिल'च्या 'ग्रेट नॉर्थ मिशन' अंतर्गत त्यांनी युनायटेड किंगडमच्या एका शिष्टमंडळासोबत रामोजी फिल्म सिटीला भेट दिली. या शिष्टमंडळात यॉर्कशायरमधील महापौर आणि तिथल्या सर्जनशील उद्योगांचे (क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीज) प्रतिनिधी सहभागी होते.
रामोजी फिल्म सिटीच्या मुख्य वैशिष्ट्यांवर टाकला प्रकाश : वेस्ट यॉर्कशायरच्या महापौर ट्रेसी ब्रॅबिन आणि यॉर्क व नॉर्थ यॉर्कशायरचे महापौर डेव्हिड स्केथ यांच्यासह आलेल्या या यूकेमधील शिष्टमंडळाचे रामोजी फिल्म सिटीचे वरिष्ठ प्रतिनिधी ए. व्ही. राव यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने उत्साहाने स्वागत केले. 'हॉटेल सितारा' येथे आयोजित बैठकीत रामोजी फिल्म सिटीच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित एक व्हिडिओ दाखवण्यात आला, जो यूकेच्या शिष्टमंडळाने अत्यंत उत्सुकतेने पाहिला.
सर्जनशील कौशल्यांनी भारावलेले शिष्टमंडळ : रामोजी फिल्म सिटीच्या भेटीदरम्यान सुतापा चौधरी, ट्रेसी ब्रॅबिन, डेव्हिड स्केथ आणि सर्जनशील क्षेत्रातील इतर प्रतिनिधी येथील सौंदर्य, तसेच चित्रपट निर्मितीमध्ये वापरले जाणारे तंत्रज्ञान, कलात्मकता आणि सर्जनशील कौशल्ये पाहून थक्क झाले. शिष्टमंडळाने यूके आणि भारत यांच्यातील सर्जनशील क्षेत्रांत सहकार्य आणि कौशल्य देवाणघेवाणीच्या संधींवर चर्चा केली. यूकेच्या प्रतिनिधींनी भारतासोबत भागीदारी करण्याबाबत मोठा उत्साह दर्शवला. भारत हा असा देश आहे जिथे मनोरंजन क्षेत्राबद्दल विशेष प्रेम, आकर्षण आणि तीव्र रस दिसून येतो. त्यांनी नमूद केले की, या भेटीमुळे त्यांना जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या रामोजी फिल्म सिटीमधील अफाट पायाभूत सुविधा आणि चित्रपट निर्मितीच्या विविध शक्यता समजून घेण्यास मोठी मदत झाली. रामोजी फिल्म सिटीचे वरिष्ठ प्रतिनिधी ए. व्ही. राव यांनी ट्रेसी ब्रॅबिन, सुतापा चौधरी, डेव्हिड स्केथ आणि यॉर्कशायरच्या शिष्टमंडळाला मार्गदर्शन केले. राव यांनी त्यांना फिल्म सिटीचे निसर्गरम्य सौंदर्य, ज्यात प्रतिष्ठित 'हवा महल'चाही समावेश आहे ते दाखवले आणि या ठिकाणच्या अद्वितीय वैशिष्ट्यांची माहिती दिली.
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