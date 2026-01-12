ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटीचे डेप्युटी मॅनेजर अलिफ हुसेन यांनी IITM मध्ये पटकावला "बेस्ट ब्रँड स्टोरीटेलर" पुरस्कार!

कोची येथील इंडिया इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट (आयआयटीएम) मध्ये रामोजी फिल्म सिटीनं आपली चांगली छाप पाडली आहे.

Ramoji Film City Deputy Manager Alif Hussain Wins Best Brand Storyteller Award at IITM
रामोजी फिल्म सिटीचे डेप्युटी मॅनेजर अलिफ हुसेन यांनी IITM मध्ये पटकावला "बेस्ट ब्रँड स्टोरीटेलर" पुरस्कार! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 8:25 PM IST

एर्नाकुलम (केरळ) : कोची येथील इंडिया इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट (आयआयटीएम) मध्ये रामोजी फिल्म सिटीनं आपली चांगली छाप पाडली आहे. या आयआयटीएममध्ये रामोजी फिल्म सिटीचे डेप्युटी मॅनेजर (ट्रॅव्हल ट्रेड अँड एज्युकेशनल सेल्स) अलिफ हुसेन यांनी प्रतिष्ठित "बेस्ट ब्रँड स्टोरीटेलर" पुरस्कार जिंकला. अलिफ हुसेन यांना हा पुरस्कार त्यांच्या उत्कृष्ट प्रेझेंटेशनसाठी आणि कार्यक्रमादरम्यान भागधारकांशी केलेल्या उत्कृष्ट संवादामुळं देण्यात आला.

आयआयटीएममध्ये पहिल्यांदाच सहभागी : प्रवास, पर्यटन आणि आतिथ्य क्षेत्रांसाठी भारतातील प्रमुख व्यासपीठ असलेल्या आयआयटीएममध्ये 100 हून अधिक प्रदर्शकांनी भाग घेतला होता, जे 15 हून अधिक भारतीय राज्ये आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय स्थळांचे प्रतिनिधित्व करतात. रामोजी फिल्म सिटीचा पॅव्हेलियन हा आयआयटीएममध्ये पहिल्यांदाच सहभागी झाला असला तरी ट्रॅव्हल एजन्सी आणि टूर ऑपरेटर्सकडून लक्षवेधी ठरला.

चित्रपट आणि शैक्षणिक पर्यटनाला प्रोत्साहन : रामोजी फिल्म सिटी (RFC) पॅव्हेलियननं प्रामुख्यानं सामान्य 'डे टूर' पासून ते प्रीमियम 'एसी लक्झरी' अनुभवांपर्यंतच्या आपल्या विस्तृत श्रेणीच्या टूर पॅकेजेसला प्रोत्साहन दिलं. शैक्षणिक पर्यटनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं, ज्यामध्ये शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी निवास आणि बोर्डिंग पॅकेजेस देण्यात आले. याशिवाय, बजेट-फ्रेंडली डॉर्मिटरीजपासून ते उच्च दर्जाच्या लक्झरी हॉटेल्सपर्यंतचे पॅकेजेस देण्यात आले.

नवीन आकर्षण आणि विशेष ऑफर : या कार्यक्रमात बोलताना अलिफ हुसेन यांनी सांगितलं की, "फिल्म सिटी दरवर्षी प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन प्रकल्प सादर करते. या वर्षीचं एक प्रमुख आकर्षण म्हणजे "मायालोकम" होतं, जे लघु चित्रपट संचांचे एक नेत्रदीपक प्रदर्शन आहे. याव्यतिरिक्त, पॅव्हेलियनमध्ये पर्यावरणपूरक 'ग्लॅम्पिंग टेंट' प्रदर्शित करण्यात आलं, जे शाश्वत लक्झरी निवासस्थानातील एक नवीन ट्रेंड आहे. ज्यामुळं ट्रॅव्हल एजंट्समध्ये खूप उत्सुकता निर्माण झाली आहे."

पर्यटक आणि संचालकांकडून सविस्तरपणे विचारपूस : दरम्यान, पुष्पा, बाहुबली आणि सालार सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमधील प्रतिष्ठित चित्रपट संचांबद्दल पर्यटकांनी आणि संचालकांनी सविस्तरपणे विचारपूस केली. तसंच चर्चा झालेल्या इतर प्रमुख आकर्षणांमध्ये विस्तीर्ण बागा, कारंजे, 'सहसम' साहसी उद्यान (आशियातील सर्वात मोठ्या उद्यानांपैकी एक), बटरफ्लाय पार्क आणि विविध थीम पार्क यांचा समावेश होता. यावेळी अलिफ हुसेन यांनी सांगितलं की, रामोजी फिल्म सिटीचा संपूर्ण दौरा करण्यासाठी किमान दोन दिवस लागतात.

'बी2बी' कार्यक्रम आणि 'विंटर फेस्ट' : 'इंडिया इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट'नं एक महत्त्वाचे 'बी2बी' (बिझनेस-टू-बिझनेस) प्लॅटफॉर्म म्हणून काम केलं, ज्यामुळं अॅडव्हेंचर, तीर्थयात्रा, लग्न आणि एमआयसीई (बैठका, प्रोत्साहन, परिषदा आणि प्रदर्शनं) पर्यटनात सहकार्याचे नवीन मार्ग उघडले. तसंच आपल्या प्रवासी भागीदारांना पाठिंबा देण्यासाठी, रामोजी फिल्म सिटीनं आपल्या समर्पित ट्रॅव्हल पोर्टलद्वारे विशेष डील ऑफर केल्या. सध्या, फिल्म सिटी 'विंटर फेस्ट'चं (Winter Fest) आयोजन करत आहे, जे 1 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. या फेस्टचा कालावधी रात्री नऊपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठ्या संख्येनं उपस्थिती : या आयआयटीएममध्ये तेलंगणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली आणि मेघालय या राज्यांच्या भागीदार राज्यांसह ओडिशा आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रमुख पॅव्हेलियनचा समावेश होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठ्या संख्येनं उपस्थिती होती, ज्यात मलेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम, बाली, नेपाळ आणि भूतान येथील प्रतिनिधींचा समावेश होता, ज्यामुळं या कार्यक्रमाचं जागतिक प्रमाण देखील अधोरेखित झालं.

