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रामोजी फिल्म सिटीमध्ये देशभक्तीचा जल्लोष; 80वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा

हैदराबाद येथील रामोजी फिल्म सिटीमध्ये आज शनिवारी (15 ऑगस्ट) देशाचा 80वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला.

Ramoji Film City Celebrates 80th Independence Day
रामोजी फिल्म सिटी येथे आयोजित 80व्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात व्यवस्थापकीय संचालिका चेरुकुरी विजयेश्वरी यांनी तिरंग्याला मानवंदना दिली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 8:28 PM IST

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हैदराबाद : शहरातील रामोजी फिल्म सिटीमध्ये आज शनिवारी (15 ऑगस्ट) देशाचा 80वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. या सोहळ्यात रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका (एमडी) चेरुकुरी विजयेश्वरी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी फिल्म सिटीच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह राष्ट्रध्वज तिरंग्याला मानवंदना दिली. स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’चं गायन करण्यात आलं. तसेच देशाच्या 150 वर्षांच्या समृद्ध वारशाचं स्मरण करण्यात आलं.

रामोजी फिल्म सिटीत ८० वा स्वातंत्र्यदिन साजरा (ETV Bharat)

अनेक मान्यवरांची उपस्थिती : या सोहळ्यास ईटीव्हीचे संचालक सुजय, रामोजी ग्रुपचे प्रेसिडेंट (एचआर) ए. गोपाल राव यांच्यासह रामोजी ग्रुपच्या विविध कंपन्यांमधील विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी आणि स्टाफ मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. देशभक्तीपर वातावरणात हा स्वातंत्र्यदिन सोहळा उत्साहात पार पडला.

रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) चेरुकुरी विजयेश्वरी यांनी फिल्म सिटीतील सर्व कर्मचारी आणि स्टाफला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यादरम्यान रामोजी फिल्म सिटीमध्ये देशभक्तीची भावना प्रकर्षानं दिसून आली. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रसंगी फिल्म सिटीतील अनेक महत्त्वाच्या इमारतींवर तिरंगा अभिमानानं फडकवला जातो.

रामोजी फिल्म सिटी देशातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ : हैदराबाद येथील रामोजी फिल्म सिटी हे देशातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे. देश-विदेशातून मोठ्या संख्येनं पर्यटक या ठिकाणाला भेट देतात. भव्य आणि आकर्षक चित्रपटांच्या सेट्समुळे हे ठिकाण पर्यटकांचं विशेष आकर्षण ठरलं आहे. इथं येणाऱ्या पर्यटकांना चित्रपटसृष्टीचा अनुभव घेण्यासोबतच मनोरंजनाचीही संधी मिळते.

गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने रामोजी फिल्म सिटीला जगातील सर्वात मोठी फिल्म सिटी म्हणून मान्यता दिली आहे. विविध चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे. ‘बाहुबली’सह अनेक गाजलेल्या चित्रपटांचं चित्रीकरण या ठिकाणी करण्यात आलं आहे.

लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ध्वजारोहण : दरम्यान, देशाची राजधानी दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यदिनाचा मुख्य सोहळा पार पडला. यावेळी आर्मी बँडने ‘वंदे मातरम्’ची धून वाजवली. उपस्थित मान्यवरांनी राष्ट्रगीताचं गायन केलं. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं आणि राष्ट्रगीतानं सोहळ्याची सांगता करण्यात आली.

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RAMOJI FILM CITY HYDERABAD
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रामोजी फिल्म सिटी
INDEPENDENCE DAY RAMOJI FILM CITY

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