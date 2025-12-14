ETV Bharat / bharat

नवीन वर्षासाठी रामोजी फिल्म सिटी सज्ज: पर्यटकांसाठी खास 'विंटर फेस्ट' पॅकेज

रामोजी फिल्म सिटीमध्ये 'कार्निव्हाइब २०२६'चं आयोजन करण्यात आलं आहे. ३१ डिसेंबर ते 18 जानेवारीदरम्यान 'कार्निव्हाइब २०२६' हा विंटर फेस्ट रामोजी फिल्म सिटीमध्ये सुरू राहील.

Ramoji Film City Carnivibe 2026
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 14, 2025 at 4:20 PM IST

हैदराबाद : जगप्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी नवीन वर्षानिमित्त पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाली आहे. रामोजी फिल्म सिटीनं 18 डिसेंबर ते 18 जानेवारी 2026 या महिनाभर चालणाऱ्या 'विंटर फेस्ट'साठी पर्यटकांना खास कार्निव्हल जाहीर केलं आहे. 31 डिसेंबर आणि नवीन वर्षात पर्यटकांचं स्वागत करण्यास रामोजी फिल्म सिटी सज्ज आहे. यामध्ये मनमोहक चित्रपट संगीत, सुट्ट्यांमध्ये सर्व वयोगटांतील लोकांना आकर्षित करणारं कार्निव्हल, हृदयस्पर्शी म्युझिकल ग्लो गार्डन, मायालोक आणि इतर अनेक मनोरंजनाचा समावेश आहे.

Ramoji Film City Carnivibe 2026
रामोजी फिल्म सिटी पॅकेज (ETV Bharat)

'विंटर फेस्ट'साठी रामोजी फिल्म सिटीची वाढवली वेळ : 'विंटर फेस्ट'साठी रामोजी फिल्म सिटीला भेट देण्याची वेळ रात्री 9 वाजतापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटक प्रकाशमय वातावरणात फिल्म सिटीचं सौंदर्य अनुभवू शकतील. अनोख्या फिल्म सेट्सना भेट देणं, स्टुडिओ टूर, कुटुंब आणि मित्रांसोबत हा उत्सव साजरा करण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे प्रमुख आकर्षण असेल. थेट कार्यक्रम, वाइल्ड वेस्ट स्टंट्स, रोमांचक राईड्स, साहस अॅडव्हेंचर झोन आणि पक्षी उद्यानाला भेट यामुळे हा अनुभव अविस्मरणीय ठरणार आहे.

Ramoji Film City Carnivibe 2026
रामोजी फिल्म सिटीतील सेट (ETV Bharat)

नवीन वर्षाच्या पार्टीचा जल्लोष : नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी 'कार्निव्हाइब 2026' चं आयोजन 31 डिसेंबरला करण्यात आलं आहे. यात नवीन उत्साहानं नवीन वर्षात पदार्पण करण्याचा सोहळा साजरा केला जाईल. यामध्ये डीजेची स्पर्धा, लाइव्ह बँड आणि विशेष सादरीकरणांचा समावेश असेल. सर्वात मोठ्या खुल्या नृत्यमंचावर पर्यटकांना नवीन वर्षात पदार्पणांच्या रोमांचक क्षणांचा आनंद घेण्याची संधी मिळेल. ते अमर्याद खाद्यपदार्थ आणि पेयं तसेच आनंददायक संगीत सादरीकरणासह या सोहळ्यात सहभागी होऊ शकतात.

Ramoji Film City Carnivibe 2026
रामोजी फिल्म सिटी साहस (ETV Bharat)

रामोजी फिल्म सिटीत दिमाखदार कार्निव्हल : आकर्षक फ्लोट्स आणि विविध वेशभूषांमधील कलाकारांच्या नृत्य सादरीकरण होणार आहे. या शानदार कार्निव्हलमध्ये, आठ ते 80 वयोगटातील प्रत्येकाला फिल्म सिटीच्या दिमाखदार सौंदर्याच्या सान्निध्यात आनंदाचा क्षण अनुभवण्याची संधी मिळेल. म्युझिकल ग्लो गार्डन एक संपूर्ण नवीन जग जिवंत करते, जिथं सहभागी मायालोकला भेट देऊन मंत्रमुग्ध करणारे फिल्म सेट पर्यटक पाहू शकतात. सेट डिझाइन, कलात्मक कौशल्य आणि पडद्यामागं घेतलेली मेहनत याची पर्यटकांना माहिती होईल.

Ramoji Film City Carnivibe 2026
रामोजी फिल्म सिटी (ETV Bharat)

विशेष पॅकेजेस आणि सुविधांची माहिती : 'विंटर फेस्ट' आणि 'रामोजी कार्निव्हाइब 2026' साठी विविध विशेष पॅकेजेस उपलब्ध आहेत. पर्यटक कॉल-ऑन ड्रायव्हर्स आणि लहान मुलांच्या देखभालीसाठी पाळणाघरासारख्या इतर सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी, www.ramojifilmcity.com या वेबसाइटला भेट द्या किंवा ७६५९८७६५९८ या क्रमांकावर कॉल करा.

Ramoji Film City Carnivibe 2026
रामोजी फिल्म सिटी (ETV Bharat)

RAMOJI CARNIVIBE 2026
NEW YEAR 2026
रामोजी फिल्म सिटी
रामोजी फिल्म सिटीमध्ये कार्निव्हाइब
RAMOJI FILM CITY CARNIVIBE 2026

