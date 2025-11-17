ETV Bharat / bharat

रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स : पल्लबी घोष यांनी मानवी तस्करी विरोधी कार्यकर्त्या होण्याचा निर्णय का घेतला?

रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स नुकतेच देण्यात आले. यामध्ये पल्लबी घोष यांना वूमन अचिव्हर (यशस्वी महिला) पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांच्या मुलाखतीतून घेतलेला त्यांच्या कामाचा आढावा.

रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड विजेत्या पल्लबी घोष
रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड विजेत्या पल्लबी घोष (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 7:35 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 8:00 PM IST

हैदराबाद : केवळ १२ वर्षांची असताना, पश्चिम बंगालच्या दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील एका छोट्या गावात, जिज्ञासू असणाऱ्या पल्लबी घोष यांची एका माणसाशी भेट झाली, तो माणूस त्याच्या हरवलेल्या मुलीचा शोध घेत होता. ती मुलगी आणि तिचे काका एका नातेवाईकाला भेटायला गेले होते. ते देखील मुलीची विचारणा करत तिच्या शोधात सामील झाले. तिच्याबाबत कोणालाही काहीही माहिती नव्हते. पल्लबी यांना त्यावेळी असा प्रश्न पडला की जिथे सर्वजण एकमेकांना ओळखतात अशा गावात एक मूल कसे गायब होऊ शकते.

हरवलेली मुलगी काही सापडली नाही. मात्र पल्लबी आसाममधील त्यांच्या घरी परतत असताना, ही घटना त्यांच्या मनात कोरली गेली. मानवी तस्करी या शब्दाशी त्यांचा हा पहिला परिचय होता. तेव्हा पल्लबी यांच्या स्वप्नातही नसेल की दोन दशकांनंतर, त्या १०,००० हून अधिक लोकांना मानवी तस्करीतून वाचवतील आणि ७५,००० हून अधिक महिलांच्या जीवनावर परिणाम करतील. ३५ वर्षांच्या पल्लबी यांना रविवारी मानवाधिकार, महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक परिवर्तनात त्यांच्या असाधारण योगदानाबद्दल महिला अचीव्हर श्रेणीतील पहिला रामोजी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

“त्या प्रसंगाने माझ्या मनात एक बीज पेरले,” असे त्यांनी रविवारी ईटीव्ही भारतला सांगितले, बालपणीच्या या घटनेची त्यांनी आवर्जुन आठवण करून दिली. “त्यानंतर १९ वर्षांच्या होईपर्यंत अनेक घटना घडल्या. शेवटी, पदवीच्या पहिल्या वर्षात मला कळले की मुले हरवण्याचे एक कारण म्हणजे तस्करी. तेव्हाच मी या क्षेत्रात काम करण्याचा निर्णय घेतला.” अशी माहिती पल्लबी यांनी दिली.

आसाममध्ये जन्मलेल्या पल्लबी घोष यांनी दिल्लीमध्ये उच्च शिक्षण पूर्ण केले. मानवी तस्करीच्या प्रकरणांचा मागोवा घेण्याचे आणि अडकलेल्यांना सोडवण्याचे त्यांचे काम दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानपासून सुरू झाले असले तरी, पल्लबी घोष यांना हे जाणवले की या क्षेत्रातील कार्यकर्ते याच्या मुळाशी जाऊन काम करू शकत नाहीत.

"तस्करीमध्ये, स्रोत, संक्रमण आणि शेवटचेस्थान असते. मी दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये काम करायला सुरुवात केली तेव्हा, एक तरुण कार्यकर्ता म्हणून, मला कळले की या क्षेत्रातील प्रत्येक कार्यकर्ता फक्त शेवटच्या टप्प्यावरच काम करत आहे. परंतु, जर तुम्हाला गुन्हेगारी संपवायची असेल, तर तुम्हाला त्या स्रोताकडे जावे लागेल जिथून अशा प्रकारच्या गुन्हेगारीचा उगम होतो. तेव्हाच मी ठरवलं की मी त्या स्रोतावर काम करीन," असं त्या म्हणाल्या.

पल्लबी यांनी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश येथे काम करण्यास सुरुवात केली, जी राज्ये त्यांच्या मते, अनेक मानवी तस्करी प्रकरणांचे स्रोत आहेत. "मी ज्या मुलीला वाचवले ती गुंटूर (आंध्र प्रदेश) येथील होती," अशी माहिती त्यांनी दिली. "ही केस अत्यंत मजबूत होती आणि आम्हाला खात्री होती की दोषसिद्धी होईल. पण दुर्दैवाने, ही केस १० वर्षे चालू राहिली. काही काळानंतर, पीडितांनीच विरोध केला. यावरुन एक गोष्ट लक्षात आली, १० वर्षांपूर्वी काहीतरी गुन्हा घडला होता. त्यासाठी दरवेळा, पीडितेला न्यायालयात बोलावले जाते आणि तीच गोष्ट विचारली जाते, ज्यामुळे त्या व्यक्तीला पुन्हा पुन्हा तो आघात जाणवतो. कधी ना कधी, वैतागून असा विचार येणार ना की, जे काही घडले ते घडले. मला आता ते सगळं सोडून द्यायचं आहे." अशी पुस्ती यासंदर्भात पल्लबी यांनी जोडली.

इतक्या तीव्र आणि अनेकदा हृदयद्रावक कामात त्या भावनिकदृष्ट्या मजबूत कशा ठेवतात हे विचारलं असता, त्या म्हणाल्या, "खूप प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, तुम्हाला पोलिसांसोबत काम करावे लागते. मला माहिती मिळते आणि नंतर मला स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये जावे लागते. मला त्यांना पटवून द्यावे लागते आणि नंतर त्यांच्यासोबत बचावासाठी जावे लागते कारण आम्ही अधिकृत काही करत नाही, कारण आम्ही थेट कायद्यानुसार कारवाई करणारे नाही. म्हणून, असे काही वेळा घडते की, जेव्हा ते मानसिकदृष्ट्या खूप क्लेशदायक आणि थकवणारे असते.

रामोजी एक्सलन्स पुरस्कार त्यांच्यासाठी किती महत्त्वाचा वाटतो असं विचारलं असता, पल्लबी म्हणाल्या की, ईटीव्ही माझ्या कामावर खूप काळापासून लक्ष ठेवून आहे. ईटीव्हीने खरोखरच माझं काम सर्वात प्रामाणिकपणे कव्हर केलं आहे. इतक्या लोकांनी माझी मुलाखत घेतली आहे. जेव्हा मला पुरस्काराबद्दलचा संदेश मिळाला, तेव्हा सुरुवातीला मला सांगण्यात आलं की तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. मला वाटलं की कदाचित वेगळंच काहीतरी असेल. मला आठवतय, मी त्यावेळी ईशान्येमध्ये होते. पुरस्काराची घोषणा झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी सकाळपासून, मला सर्वांकडून अभिनंदनाचे फोन येत होते.

PALLABI GHOSH
पल्लबी घोष
रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS

