"दृष्टीशिवाय जन्मलो असलो तरी दूरदृष्टीशिवाय जन्मलो नाही"- रामोजी एक्सलन्स अ‍ॅवॉर्ड विजेते श्रीकांत बोल्ला

रामोजी एक्सलन्स अ‍ॅवॉर्ड विजेते श्रीकांत बोल्ला यांनी उद्योजकतेबाबत ईटीव्ही भारतला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी आयुष्यातील आव्हानांवर कशी मात केली, याची माहिती दिली.

Srikant Bolla
श्रीकांत बोल्ला (Source- ETV Bharat Reporter)
By Nisar Ahmad Dharma

Published : November 18, 2025 at 11:54 AM IST

6 Min Read
हैदराबाद: प्रसिद्ध उद्योजक आणि सामाजिक परिवर्तन घडवणारे श्रीकांत बोल्ला यांना रविवारी युथ आयकॉन श्रेणीमध्ये रामोजी एक्सलन्स अ‍ॅवॉर्ड पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. रामोजी ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष श्री रामोजी राव यांच्या जयंतीदिवशी १६ नोव्हेंबर रोजी हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटीमध्ये कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

श्रीकांत बोल्ला यांचा जन्म १९९१ मध्ये आंध्र प्रदेशातील एका दुर्गम गावात दृष्टीहीन झाला होता. आयुष्यात त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. अत्यंत हुशार असूनही त्यांना आयआयटीमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आल्यानंतर ते थेट अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये (एमआयटी) प्रवेश मिळवणारा पहिले आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग विद्यार्थी ठरले. फोर्ब्स आशियाच्या ३० वर्षांखालील ३० व्यक्तींच्या यादीत त्यांचा समावेश झाला.

२०१२ मध्ये ३३ वर्षीय श्रीकांत यांनी बोल्लांट इंडस्ट्रीजची स्थापना केली. ही कंपनी पर्यावरणपूरक, जैवविघटनशील उत्पादने तयार करते. कंपनीच्या माध्यमातन त्यांनी ५०० हून अधिक लोकांना रोजगार दिला आहे. त्यापैकी एक चतुर्थांश दिव्यांग आहेत. ईटीव्ही भारतला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत त्यांनी उद्योजकता आणि जीवनातील आव्हानांना कसे तोंड दिले याबद्दलचा अनुभव सांगितलं.

ईटीव्ही भारत: तुमच्याभोवती खूप सकारात्मक वातावरण आणि ऊर्जा आहे. तुम्ही हे कसे टिकवून ठेवता? तुमच्या सकारात्मक उर्जेचं रहस्य काय आहे?

श्रीकांत: मला वाटते की मी जन्मल्यापासून अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. गेल्या तीन दशकांपासून मिळालेल्या अनुभवातून मी घडलो आहे. त्यातून, मी सकारात्मक झालो आहे. एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली आहे. जेव्हा जेव्हा मला एखाद्या आव्हानाचा सामना करावा लागतो, तेव्हा मी एक संधी म्हणून पाहतो. मी उत्साहित होतो. मी एखादी गोष्ट करू शकत नाही, असे लोक सांगतात, तेव्हा मी त्यांना चुकीचं सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतो. अशा प्रकारे मी नकारात्मकता सकारात्मकतेत रूपांतर करतो. एकदा लोक मला भेटले. त्यांनी माझ्यासोबत वेळ घालवला की ते माझे सर्वोत्तम हितचिंतक होतात. सर्वात नकारात्मक असलेले लोक आयुष्यातील माझे सर्वोत्तम मित्र झालेत. हा माझा मंत्र आहे. जेव्हा जेव्हा कोणी म्हणतो, श्रीकांत, तू हे करू शकत नाहीस, तेव्हा मी त्यांच्याकडे पाहतो आणि म्हणतो मी हे करू शकतो.

ईटीव्ही भारत: तुम्ही मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) मध्ये प्रवेश घेणारे पहिले आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग विद्यार्थी ठरले आहेत. या एका ऐतिहासिक टप्प्याबद्दल एमआयटीमधील काही अनुभव तुम्हाला आठवतात का?

श्रीकांत: मला ही ऐतिहासिक कामगिरी आठवत नाही. पण मी तुम्हाला सांगू शकतो, ही एक नवीन सुरुवात आहे. कारण भारतातील लोक, विशेषतः दिव्यांग किंवा अंध व्यक्तीही कधीही अत्युच्च यश मिळवण्याचं स्वप्न पाहत नाहीत. पण, मी तिथे पोहोचू शकलो. भारतात शिक्षण घेण्यासाठी मला संधी मिळाली नाही. मी आयआयटी, बिट्स पिलानी आणि कोचिंग संस्थांमध्ये अर्ज केल्यानंतर त्यांनी मला पूर्णपणे नाकारले. हा नकारच एक जमेची बाजू ठरली. मी एमआयटीमध्ये शिकलो. एमआयटी तुम्हाला आहे तसे स्वीकारते.

प्रत्येक नकारानंतर मला एक पाऊल पुढे जाण्यास मदत झाली. जर मला सुरुवातीलाच नकारांचा सामना करावा लागला नसता, तर मी आज तुमच्यासोबत बसलो नसतो. म्हणून मी खरोखर अपयशाला प्रत्येकाच्या यशाची पायरी मानतो. जोपर्यंत तुम्हाला अडथळा दिसत नाही, जोपर्यंत तुम्हाला त्रास दिसत नाही, तोपर्यंत तुम्ही काहीही साध्य करू शकत नाही. कारण, आरामात बसून काहीही निर्माण करता येत नाही. खरं तर, जेव्हा आपल्याला अडचणी येतात तेव्हाच आपले सर्वोत्तम प्रयत्न निर्माण करण्यासाठी मेंदू परिश्रम घेतो. आयुष्यात मी इतक्या अडचणींचा सामना केला की आता ते माझ्यासाठी एक व्यसन झालं आहे. करून दाखविणं, अशाच पद्धतीनं मी आव्हानांना सामोरे गेलो आहे.

ईटीव्ही भारत: बोलंट इंडस्ट्रीज सुरू करण्यासाठी तुम्हाला कशामुळे प्रेरणा मिळाली. तुमचं वैयक्तिक जीवन हे ध्येयात कसं बदलले?

श्रीकांत: अमेरिकेत गेल्यानंतर माझ्यापुढं दोन पर्याय होते. मला भारतात परतावे लागेल अथवा कॉर्पोरेट काम करून अमेरिकेत स्थायिक व्हावे लागेल. जेव्हा मी त्या दोन प्रश्नांकडे पाहिले तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर आयुष्यातील प्रसंग दिसले. संपूर्ण आयुष्य संघर्ष, अडथळे, आव्हाने आणि कायदेशीर लढायामध्ये गेले. मी भाग्यवान असल्यानं योग्य मार्गदर्शक, मदत करणारे लोक आणि योग्य वयात योग्य गोष्टींसाठी प्रोत्साहन मिळाले. पण लाखो लोक आज देणगीदारांच्या पाठिंब्यावर किंवा कल्याण निधीवर जगत आहेत. त्यांना माझ्यासारखा पाठिंबा मिळत नाही. मला केवळ स्वतःसाठीच नाही तर संपूर्ण समुदायासाठी बदल घडवायचं आहे, असा विचार केला.

मला मिळालेले समुदायाला परत करायचे होते. सहानुभूतीची गरज असलेल्यांसाठी मी आशेचा किरण बनू इच्छितो. मी सहानुभूतीवर विश्वास ठेवत नाही. मला वाटते, समाजात सहानुभुतीला जागा नाही. त्याऐवजी, मी सहानुभूती आणि करुणेवर विश्वास ठेवतो. कारण तेच तुम्हाला तुमच्या सभोवतालच्या लोकांसाठी सन्माननीय उपजीविका निर्माण करण्यास मदत करेल.

करुणा म्हणजे तुमच्या सभोवतालच्या लोकांना काही पैसे किंवा वस्तू दान देणं नाही. तर ते एखाद्याला सन्मानानं आणि उद्देशानं कसे जगायचे, याचा मार्ग दाखविणं आहे. मी जन्मतःच अंध असल्यानं लाखो लोकांना करुणा आणि सहानुभूती मिळावी, असे मला वाटते. जेणेकरून ते सर्व या देशाचे सक्षम नागरिक बनतील. यामुळेच मला अमेरिकेतून भारतात परत येऊन सामाजिक उद्योजकतेच्या क्षेत्रात काहीतरी करण्याची प्रेरणा मिळाली.

ईटीव्ही भारत: अभिनेते राजकुमार राव यांनी बायोपिकमध्ये तुमची भूमिका साकारली आहे. त्या 'श्रीकांत' चित्रपटाबद्दलचा तुमचा अनुभव शेअर करू शकाल का?

श्रीकांत: माझ्यावर चित्रपट बनवला जात आहे, यावर माझा विश्वासच बसला नाही. मी जवळजवळ तीन वर्षे चित्रपटाची ऑफर नाकारली. पण शेवटी, मी ऑफर स्वीकारली. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर अनेकांचे शुभेच्छांचे आणि भावूक संदेश मिळाले. अनेकांनी चित्रपट पाहिल्यानंतर निराशा झटकली. त्यांनी चित्रपटातून जगण्याचा उद्देश, दिशा, सकारात्मकता आणि नवी शक्ती मिळाल्याचं सांगितलं. लोकांच्या प्रतिक्रिया ऐकून मला वाटले, व्वा! खरोखर हे घडत आहे का? मी इतक्या लोकांना प्रेरणा देऊ शकतो का? याचसाठी मी जन्मल्याची मला पुन्हा आठवण झाली. लोकांना आशेचा किरण दाखविण्यासाठी आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी मी जगत आहे. मी जन्मल्यानंतर तुमचा येथे काहीही संबंध नसल्याचं लोकांनी म्हटलं होतं. ते माझ्यासाठी पहिले आव्हान होते. मी निश्चितच जन्मतःच दृष्टीशिवाय जन्माला आलो आहे. पण, दूरदृष्टीशिवाय जन्माला आलेलो नाही. दूरदृष्टीमुळेच आपण आयुष्यात भरभराट करू शकतो.

ईटीव्ही भारत: तुमची कंपनी सामाजिक उद्देश आणि नफा यांचा समतोल साधते. प्रत्यक्षात तुम्ही ते संतुलन कसे साधता?

श्रीकांत: सामाजिक उद्देश आणि नफा हे गुंतागुंतीचं समीकरण आहे. सामाजिक उपक्रमाची संकल्पना गुंतवणूकदारांना सांगितल्यानंतर लोक माझ्यावर हसले. ते म्हणाले, तुम्ही मूर्ख आहात. तुम्ही ते करू शकत नाही. पुनर्वापराच्या क्षेत्रात कचऱ्याशिवाय दुसरे काहीही नाही. जसे तुम्ही श्रीकांत चित्रपटात पाहिले आहे. त्यात म्हटलंय, तू आधी आंधळा होता, आता घाणेरडाही झालास. त्यावर मी म्हणालो, आंधळा आहे. पण मी कधीही घाणेरडा होऊ शकत नाही. त्यानंतर मी कचऱ्याचे ढीग घेऊन त्याचे सोने करून दाखविलं.

सामाजिक उपक्रमाची संकल्पना नक्कीच यशस्वी ठरेल, असा विश्वास होता. परंतु १२ वर्षांपूर्वी कोणीही त्यावर विश्वास ठेवत नव्हते. आता प्रत्येकजण DEI (विविधता, समानता आणि समावेश) बद्दल बोलतात. जेव्हा मी कॉर्पोरेटमध्ये जाऊन DEI अमलात आणा, असे म्हटले तेव्हा लोकांनी नकार दिला होता. आता ही सगळ्यांनी स्वीकारलेली संकल्पना आहे. पण आता कॉर्पोरेटचे मुख्य बलस्थान बनले आहे. कोणीही दिव्यांग लोकांना कामावर ठेवले नाही. त्यामुळे मला तीन गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करून ही समस्या सोडवायची होती. मला टाकाऊ आणि टिकणाऱ्या साहित्यापासून काहीतरी सुंदर तयार करायचे आहे. समाजातील लोकांवर परिणाम करायचा आहे. आव्हानांना तोंड द्यावे लागत असलेल्यांना संधी मिळवून द्यायची आहे. नफा कसा मिळवता येतो, हे यशस्वीरित्या दाखवून दिलं आहे. आम्ही सर्वांना मोठी संधी प्रदान देऊ शकलो. म्हणूनच बोलंटमध्ये आमची टॅगलाइन आहे: 'जिथे प्रत्येकाची गणना होते'.

ईटीव्ही भारत: शाश्वत पॅकेजिंगच्या उत्पादनांना भारतीय ग्राहक आणि व्यवसाय कसा प्रतिसाद देतात?

श्रीकांत: प्रामाणिकपणे सांगायचे तर त्यांची इच्छा होती. कारण, आमच्या आधी कोणीही त्यांना सौंदर्यदृष्ट्या आकर्षक, स्वच्छ उत्पादने ही वाजवी किमतीत देऊ शकत नव्हते. आम्ही सुरुवात केली तेव्हा आम्ही कंपोस्टेबल आणि पर्यावरणपूरक पर्यायी उत्पादने प्रदान करण्यास सक्षम होतो. आम्ही स्पर्धात्मक उत्पादने देऊ शकलो. उदाहरणार्थ, जेव्हा तुम्ही ताडाच्या पानांपासून बनवलेल्या प्लेट्सच्या तुलनेत प्लास्टिक प्लेट्स पाहता तेव्हा आम्ही किमती स्पर्धात्मक देण्यासाठी सक्षम होतो. लोक थर्माकोल, स्टायरोफोम आणि प्लास्टिकपासून पर्यावरणपूरक पर्यायांकडे बदलण्यासाठी उत्सुक आणि उत्साहित होते. विशेषतः जागतिक बाजारपेठेत, कंपोस्टेबल पर्यायांसाठी आणि प्लास्टिकपासून मुक्त होण्यासाठी उत्पादनांना प्रचंड मागणी आणि प्रचंड रस दिसत आहे.

ईटीव्ही भारत: बोलंट इंडस्ट्रीजच्या बाबतीत पुढील एक दशकासाठी तुमच्या योजना काय आहेत?

श्रीकांत: गेल्या १२ महिन्यांत, आम्ही भारतातून जागतिक स्तरावर पोहोचलो आहोत. आम्ही रेस्टॉरंट्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, कॉर्पोरेट्ससह सर्व ग्राहकांना त्यांच्या अन्न पॅकेजिंग, अन्न सेवा आणि अन्न हाताळणी तसेच कचरा हाताळणीसाठी कंपोस्टेबल पर्याय प्रदान करून एकाच ठिकाणी सर्व पर्याय देत आहोत. आम्ही आता अमेरिका, युरोप आणि कॅनेडियन बाजारपेठेत सर्व कंपोस्टेबल आणि डिस्पोजेबल उत्पादनांसाठी सर्व पद्धतीचे उत्पादने उपलब्ध केली आहेत. आम्ही लवकरच मध्य पूर्व आणि यूकेमधील बाजारपेठेत व्यवसाय सुरू करण्यास उत्सुक आहोत. त्यामुळे पुढील २ ते ३ वर्षांसाठी या सर्व देशांमधील घराघरात उत्पादने पोहोचण्याचा आमचा असेल. अर्थात, त्यानंतर प्रगती करून पुढील १० वर्षांत एक जागतिक ब्रँड होणं हा उद्देश आहे. व्यावसायिकांना कंपनी चालवायला देऊन मला जनतेसाठी सेवेत यायचे आहे. खरोखर लोकप्रतिनिधी म्हणून सेवा करण्याची योग्य संधी शोधत आहे.

ईटीव्ही भारत: तुम्हाला वाटते का की अपंग लोकांमध्ये विशेष क्षमता असतात?

श्रीकांत: नाही! पण ते नेहमीच तुम्ही तुमच्या उर्वरित फायद्यांना विशेष क्षमतांमध्ये कसे जुळवता यावर अवलंबून असते. तुम्ही काही खास नाही आहात, तुम्ही विशेषाधिकारप्राप्त नाही आहात आणि तुम्ही कोणीच नाही आहात. तुम्ही फक्त एक सामान्य माणूस आहात ज्याला एक किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व आहे. तुम्हाला कल्पना करण्याची आणि पलीकडे पाहण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे तुम्ही पुढे जाऊ शकता आणि तुमच्या कमकुवतपणाचे तुमच्या ताकदीत रूपांतर करू शकता.

ईटीव्ही भारत: तुम्ही रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्सचे विजेते आहेत. याबाबत तुमचे विचार सांगा

श्रीकांत: हा एक मोठा सन्मान आहे. रामोजी राव हे माझ्यासारख्या उद्योजकांसाठी आदर्श आहेत. त्यांच्याबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्याची मला संधी मिळाली आहे. त्यांचा प्रवास आपल्या सर्वांना प्रेरणा देतो. केवळ पत्रकारितेतच नव्हे तर सर्व तेलुगू उद्योजकांसाठी आणि जागतिक उद्योजकांसाठीदेखील ते एक आदर्श आहेत. मोठा त्याग करणाऱ्या रामोजी राव यांच्याबद्दल आदर, नम्रता आणि कृतज्ञता व्यक्त करणं ही माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. हा सन्मान माझ्या उद्देशाची आणि माझ्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून आहे, असे मी मानतो.

