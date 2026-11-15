'रामोजी एक्सलेन्स ॲवार्ड' पुरस्कार समारंभ 16 नोव्हेंबरला विजयवाडामध्ये पार पडणार; यंदा 9 असणार आहेत मानकरी
'रामोजी एक्सलेन्स ॲवार्ड' चा कार्यक्रम यंदा 16 नोव्हेंबरला विजयवाडा येथे आयोजित केला आहे. यंदा 9 प्रतिभावान व्यक्ती पुरस्काराचे मानकरी असणार आहेत.
Published : November 15, 2026 at 6:16 PM IST
हैदराबाद- रामोजी एक्सलेन्स ॲवार्डचे यंदा दुसरे वर्ष आहे. हे पुरस्कार आंध्रप्रदेशमधील विजयवाडा येथे श्री रामोजी राव यांच्या 90 व्या जयंतीनिमित्त प्रदान केले जाणार आहेत. समाजात धाडस, दया आणि बांधिलकीनं परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या खऱ्या 9 नायकांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे रामोजी एक्सलेन्स ॲवार्डच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असणार आहेत. तर आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल सय्यद अब्दुल नाझीर, मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण हे सन्मानीय अतिथी असणार आहेत. तसेच या कार्यक्रमात काही केंद्रीय मंत्री आणि विविध क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्ती उपस्थित राहणार आहेत. यंदा विजयवाडामधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कलावेदिका येथे सायंकाळी साडेपाच वाजता पुरस्कार समारंभ पार पडणार आहे.
गतवर्षीपासून श्री रामोजी राव यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ रामोजी एक्सलेन्स ॲवार्डची सुरुवात करण्यात आलेली आहे. असाधारण प्रतिभा दाखवून आणि समर्पणानं समाजसेवा करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार दिला जातो. या पुरस्कारांची सुरुवात रामोजी राव यांच्या 89 व्या जयंतीला (6 नोव्हेंबर) उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांच्या हस्ते करण्यात आली होती. त्यावेळी रामोजी फिल्म सिटीत पुरस्काराचा भव्य समारंभ आयोजित करण्यात आला होता.
Tomorrow, we celebrate the people behind extraordinary achievements and the journeys that inspire us to do more. We're looking forward to welcoming you to the Ramoji Excellence Awards 2026! ✨🏆 #RamojiExcellenceAwards #RamojiGroup https://t.co/MOVh3dUs8Y— Ramoji Excellence Awards (@RamojiAwards) November 15, 2026
काय आहे पुरस्काराचे स्वरुप- गतवर्षी पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता, कला आणि संस्कृती, युवकांचे आदर्श, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, यशस्वी महिला या श्रेणींमध्ये 7 प्रतिभावान व्यक्तींना पुरस्कार दिले होते. यंदा शिक्षण, वैद्यकीय आणि आरोग्याची श्रेणी वाढवून 9 प्रतिभावान व्यक्तींना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक पुरस्कारप्राप्त व्यक्तीला प्रशस्तीपत्रक, स्मृतीचिन्ह आणि 10 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
अत्यंत पारदर्शकतेनं पुरस्काराची निवड प्रक्रिया- पुरस्काराची निवड प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि कठोर निकषांवर आधारित आहे. प्रत्येक श्रेणीतील अनेक उमेदवारांच्या प्रोफाइलचे मूल्यमापन तज्ञांच्या समितीद्वारे करण्यात आले. प्रत्येक श्रेणीसाठी तीन नावांची निवड (शॉर्टलिस्ट) करण्यात आली. त्यानंतर, एका अंतिम समितीनं प्रत्येक श्रेणीतून एका विजेत्याची निवड केली. सर्व उमेदवारांची पात्रता आणि त्यांनी केलेले प्रत्यक्ष कार्य यांची सत्यता पडताळण्यासाठी 'ईनाडू' (Eenadu) आणि 'ईटीव्ही भारत' च्या (ETV Bharat) नेटवर्कद्वारे स्वतंत्रपणे खात्री करण्यात आली.
खऱ्या नायकांचा सन्मान- गतवर्षी या पुरस्कार सोहळ्याच्या पहिल्या आवृत्तीच्या उद्घाटनाप्रसंगी बोलताना, रामोजी समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) सीएच. किरण म्हणाले होते की, 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स' (Ramoji Excellence Awards) हे श्री रामोजी राव यांच्या चिरंतन स्मृतीला वाहिलेली एक नम्र आदरांजली आहे. या पुरस्कारांच्या माध्यमातून आम्ही धैर्याने, करुणेने आणि निष्ठेने शांतपणे अनेकांचे जीवन बदलणाऱ्या खऱ्या नायकांचा सन्मान करत आहोत. पुढे ते म्हणाले होते की, आमचे आदरणीय अध्यक्ष श्री रामोजी राव हे दूरदृष्टी असलेले आणि असाधारण इच्छाशक्ती लाभलेले व्यक्तिमत्व होते. सामान्य माणसे एका विशिष्ट ध्येयानं आणि शिस्तीनं प्रेरित झाल्यास असाधारण परिणाम घडवून आणू शकतात, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता.
या सात जणांना गतवर्षी देण्यात आला होता पुरस्कार
- अमला अशोक रुईया (ग्रामीण विकास), श्रीकांत बोला (युवा आयकॉन), प्रा. माधवी लता गाली (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान), आकाश टंडन (मानवसेवा), प्रा. सथुपती प्रसन्न श्री (कला आणि संस्कृती), जयदीप हर्डीकर (पत्रकारिता) आणि पल्लवी घोष (महिला सक्षमीकरण) यांना पुरस्कार मिळाला होता.
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