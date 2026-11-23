Ramoji Excellence Awards 2026 : वॉटरमॅन पोडिली राजशेखर राजू यांनी बांधले 200 चेक डॅम्स अन् 500 शेततळे, वाचा प्रेरणादायी कहाणी
वॉटरमॅन पोडिली राजशेखर राजू यांनी वडिलांच्या आठवणीत दुष्काळाच्या झळ्या सोसणाऱ्या दक्षिण भारतासाठी पाणी आणि सन्मान मिळवून दिला.
Published : November 23, 2026 at 7:49 AM IST
विजयवाडा - मान्सूनचा पाऊस पुरेसा न झाल्यानं शेती करणाऱ्या अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शांतता आहे. ही शांतता तणावपूर्ण आणि गुदमरून टाकणारी आहे. आंध्र प्रदेशातील प्रकाशम जिल्ह्यातील 'कोक्केरा कोंडैया पालेम' या छोट्या गावात लाल जमीन भेगाळलेली आहे.
अनेक दशकांपूर्वी, कोरड्या विहिरी आणि सूर्यप्रकाशाने व्यापलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये सहावीत शिकणाऱ्या एका मुलानं पित्याला पीक करपलेल्या शेतासमोर उभे राहून रडताना पाहिले. त्यांच्या कुटुंबाकडे केवळ एक एकर कोरडवाहू जमीन होती. बियाणे खरेदी करण्यासाठी आणि जमिनीची मशागत करण्यासाठी त्यांनी कर्ज घेतले होतं.
कृष्णा कालव्याच्या पाण्यावर आणि वरुणाराजाच्या कृपेवर त्यांनी जोखीम घेतली होती. मात्र, त्यांना कालव्याचं पाणीही मिळाले नाही. पाऊसही पडला नाही. तापलेल्या उन्हात पाण्याअभावी पिके करपली. त्यासोबतच कुटुंबाची जगण्याची पुसटशी आशाही मावळली.
पोडिली राजशेखरा राजू यांनी बालपणी कुटुंबासाठी आणि जनावरांसाठी दोन किलोमीटर चालत जाऊन हँडपंपवरून पाण्याचे जड हंडे आणले. त्यांच्या वडिलांचा संघर्ष आणि त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पाहून राजशेखरा राजू यांनी पाणीसंवर्धन करण्याचा दृढ संकल्प केला.
रामोजी एक्सलेन्स अॅवार्ड 2026 पुरस्कार प्राप्त जाहीर झाल्यानंतर असे जलसंधारण तज्ज्ञ असलेले राजशेखरा राजू सांगितले की,ती अत्यंत दयनीय अवस्था होती. त्यांच्या बोलण्यात एक प्रामाणिकपणा आणि स्पष्टपणा जाणवतो. ते संपत्तीचे मोजमाप हे पाण्याच्या बादल्या आणि धान्याच्या पोत्यांत करतात. बालपणीच्या आठवणी सांगताना ते म्हणाले, "जेव्हा तुम्ही कर्ज काढून गुंतवणूक केल्यानंतर पीक करपून जाते, तेव्हा लक्षात येते की शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी अजून खूप काही काम करायचं आहे. तेव्हाच, अगदी लहान वयात, मी शेतकऱ्याची पाण्याची ही समस्या कशी सोडवायची, हे मला समजून घ्यायचं आहे, असे ठरविले."
आज त्यांना 'दक्षिण भारताचे 'वॉटरमॅन' (Waterman of South Zone)' म्हणून ओळखते. त्यांना भारत सरकारचा प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय जलशक्ती पुरस्कार' मिळाला. तसेच ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्रातील योगदानाबद्दल 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड'नंही सन्मानित करण्यात आलं आहे.
गेल्या दोन दशकांत, त्यांनी आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्यांत १०५ पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प राबवले आहेत. त्यांनी सुमारे २०० बंधारे (चेक डॅम्स) आणि ५५० शेततळी उभारली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अंदाजे ५० लाख घनमीटर पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे सुमारे दोन लाख शेतकरी कुटुंबांच्या जीवनात परिवर्तन घडून आलं आहे.
तरीही, त्यांच्या बोलण्यात कोणत्याही तांत्रिक अधिकारऱ्यासारखी क्लिष्ट भाषा आढळत नाही. त्यांना भेटल्यावर लगेच लक्षात येतं की, त्यांच्या मनात निसर्गाच्या साध्या पण चमत्कारी कार्यपद्धतीबद्दल अफाट प्रेम आहे. त्यामुळे त्यांचा हा प्रवास शक्य झाल्याचं त्यांना जाणीव आहे. त्यांच्याकडे दाखवण्यासारखे काहीही नसतानाही इतरांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. वनस्पतीशास्त्र (Botany) आणि समाजकार्य (Social Work) या विषयांत पदवी मिळवली. मात्र, केवळ चांगल्या विचारांनी कोरड्या जमिनीतून पाणी मिळवता येणार नाही, याची त्यांना जाणीव झाली. याबाबत ते स्पष्ट करताना म्हणाले, "केवळ आपल्या मर्यादित ज्ञानाच्या आधारावर आपण आंधळेपणानं कोणतीही व्यवस्था उभी करू शकत नाही. तुम्हाला तांत्रिक गोष्टी समजून घेणं आवश्यक असते. उदा. किती पाऊस पडतो, त्यातून किती पाणी वाहून जाते. पाणी साठवण्याची नेमकी क्षमता कुठे आहे? "
त्यांना
अहमदाबादमधील 'एंटरप्रिन्युअरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया' (EDII) मध्ये 'नॅचरल रिसोर्स मॅनेजमेंट' (नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन) या विषयातील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा होता. मात्र, अभ्यासक्रमाची फी १.२० लाख रुपये असल्यानं त्यांच्यासमोर आर्थिक अडचणी होत्या. शेतमजुराच्या मुलासाठी ही प्रचंड मोठी रक्कम होती. तेव्हाची आठवण आल्यानंतर ते आजही भावुक होतात. त्याचे मित्र, मार्गदर्शक आणि हितचिंतक (प्रभाकर, राजुल पाटील, रामंजनी आणि शम्स) यांनी आर्थिक मदत केली. शिक्षणाला गुजरातला जाण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिलं. तिथे पोहोचल्यावरही राजू यांना गणपती नावाच्या एका प्राध्यापकानं मोलाची मदत केली. मिळालेल्या या अनपेक्षित सहकार्यामुळे प्रेरित होऊन राजू यांनी खूप ज्ञान संपादित केलं. त्यांनी गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील ग्रामीण भागांत प्रवास करून पावसाचं पाणी कसे अडवता येईल, त्याचा वेग कसा कमी करता येईल आणि ते कसे साठवता येईल, याचा सखोल आणि शास्त्रोक्त अभ्यास केला.
२००५ मध्ये, विज्ञानाचे ज्ञान आणि 'नाबार्ड'च्या (NABARD) पाणलोट क्षेत्र विकास उपक्रमांतून (त्यानंतर कॉर्पोरेट सीएसआर भागीदारीतून) मिळालेल्या निधीसह ते तेलगू भाषिक राज्यांत परतला. तेव्हा लोकांचा विश्वास संपादित करण्याचं त्यांच्यासमोर आव्हान होतं. अनेकदा खोटी आश्वासने मिळाल्यानं गावकऱ्यांना राजू आणि त्याची टीम सरकारी निधीचा लाभ घेण्यासाठी गावात आल्याचा गैरसमज झाला होता. काही गावांत तर स्थानिक समितीच्या नेतृत्वावरून इतका वाद झाला की, राजू यांना एका खोलीत रात्रभर कोंडून ठेवण्यात आलं. अशा वेळी ते निराश झाले नाहीत. संयम राखून निसर्गाकडून शिकलेली शिकवण डोळ्यासमोर ठेवली.
राजू यांनी सांगितलं की, "लोकांना जलसंधारण म्हणजे लगेच सिमेंटचा मोठा बंधारा (check dam) बांधणे, असे वाटायचं, पण आम्ही तसे काम करत नाही." जमिनीचे व्यवस्थापन डोंगरमाथ्यापासून दरीपर्यंत म्हणजेच अगदी वरच्या टोकापासून खालच्या तळापर्यंत करावे लागेल, असे ते सांगतात. डोंगरमाथ्यावर आपण समपातळीतील चर (contour trenches) आणि पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी लहान रचना तयार करतो. जेव्हा पाऊस पडतो, तेव्हा पाण्याचे छोटे प्रवाह तयार होतात. असे चार छोटे प्रवाह एकत्र येऊन एक लहान ओढा बनतो. पाच लहान ओढे मिळून एक मोठा ओढा किंवा प्रवाह तयार होतो. तुम्हाला पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाचा मागोवा घेत, प्रत्येक टप्प्यावर पाण्याला अडवायचे असते. सर्वात शेवटी, अगदी खालच्या भागात, तुम्ही 'चेक डॅम' (check dam) बांधू शकता.
हे अभियांत्रिकीचं एक साधारण स्वरूप आहे. निसर्गाला बळजबरीनं नियंत्रित करण्याऐवजी, तुम्ही पाण्याला विनंती करता की त्यानं थोडा वेळ थांबावे, रेंगाळावे आणि जमिनीत झिरपावे. अशा प्रकल्पामुळे अनेक वर्षांपासून पूर्णपणे कोरडी पडली पडलेली बोअरवेल पाण्याच्या प्रवाहानं अचानक पुन्हा जिवंत झाली. भूजल पातळी दिवसेंदिवस वाढली. ज्या गावकऱ्यांनी एकेकाळी राजू यांना एका खोलीत कोंडून ठेवले होते, त्यांनीच पालखीत बसवून मिरवणूक काढली. त्या गावकऱ्यांनी राजू यांचा गौरव केला.
राजू यांच्यासाठी पाणी म्हणजे मानवी प्रतिष्ठेला टिकवून ठेवणारा धागा आहे. ते स्पष्ट करतात, "जेव्हा पाणी नसते, तेव्हा एका एकरातून कदाचित १० पोती धान्य मिळते. ते पाणी कर्ज फेडण्यासाठीही पुरेसे नसते. पण पुरेसे पाणी असेल, तर त्याच एकरातून ४० पोती धान्याचे उत्पन्न मिळते. नफ्यातील ही अतिरिक्त पोती शेतकऱ्याचं सर्व काही आयुष्य बदलून टाकतात. मग शेतकऱ्याला रोजंदारीच्या कामासाठी शहरात स्थलांतर करावं लागत नाही. तो आपल्या मुलांना चांगल्या शाळेत पाठवू शकतो. चांगले कपडे घेऊ शकतो. स्वत:चे अभिमानाने जगू शकतो."
त्यांचा दृष्टीकोन असमान्य आहे. 'ईटीव्ही भारत' (ETV Bharat) शी बोलताना ते सांगतात की, दुष्काळग्रस्त भागात उन्हाळा घालवला, तर तुम्हाला दिसेल की पक्षी आकाशातून खाली कोसळतात. वन्यप्राणी तहानेने व्याकुळ होऊन मृत्यूमुखी पडतात. कारण त्यांना पाण्याचा शोध घेण्यासाठी अनेक किलोमीटर प्रवास कसा करायचा हे ठाऊक नसते. जेव्हा तलाव पाण्याने भरतात, तेव्हा पक्षी परत येतात, जमीन पुन्हा सुपीक होते, तेव्हाच परिसंस्था पुन्हा श्वास घेऊ लागते. शेती एका शांत, परस्परपूरक वातावरणात बहरते.
आज, त्यांचे स्वप्न दक्षिण भारताच्या सीमा ओलांडून पुढे गेले आहे. ते तरुण, शिक्षक, विद्यापीठे आणि जगभरात स्थायिक झालेल्या भारतीयांचे एक जाळे तयार करत आहेत, जेणेकरून त्यांच्या 'पाण्यावर आधारित शाश्वत ग्रामविकास' मॉडेलचा विस्तार संपूर्ण देशभर करता येईल. एकेकाळी आपल्या कुटुंबातील जनावरांना जिवंत ठेवण्यासाठी दोन किलोमीटर अंतरावरून पाण्याचे हंडे वाहून नेणाऱ्या मुलासाठी हे अत्यंत धाडसी स्वप्न आहे. तरीही, पोडिली राजशेखरा राजू पावसाच्या एका थेंबाला वाया जाण्यापूर्वी साठवून ठेवण्यातील जादूविषयी बोलतात, तेव्हा असे जाणवते की, हा तर केवळ त्यांच्या कार्याची सुरुवात आहे.
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