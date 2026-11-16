Ramoji Excellence Awards 2026 : रामोजी राव यांच्या जयंतीनिमित्त आज 9 रियल हिरोंचा गौरव
कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील; याप्रसंगी समाजासाठी उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या नऊ व्यक्तींचा सत्कार केला जाईल.
Published : November 16, 2026 at 11:51 AM IST
हैदराबाद - 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स'च्या दुसऱ्या आवृत्तीसाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथील 'डॉ. बी. आर. आंबेडकर कलावेदिका' येथे आज हा सोहळा आयोजित केला जाणार आहे. याद्वारे देशभरातील अशा नऊ 'रिअल-लाईफ हिरों'चा गौरव केला जाणार आहे, ज्यांनी धैर्याने, करुणेने आणि निष्ठेने अनेकांचे आयुष्य बदलले आहे.
मीडिया क्षेत्रातील दूरदृष्टी असलेले व्यक्तिमत्त्व आणि 'रामोजी ग्रुप'चे संस्थापक रामोजी राव यांच्या 90 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित या पुरस्कार सोहळ्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तसंच, आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल एस. अब्दुल नझीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित असतील. या कार्यक्रमाला अनेक केंद्रीय मंत्री आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today. He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed Indian media, championed ethical journalism, and built institutions rooted in truth, integrity, and excellence. During the event, Ramoji Excellence Awards were conferred in seven categories to eminent personalities: Rural Development: Smt. Amla Ashok Ruia Youth Icon: Shri Srikant Bolla Science & Technology: Prof. Madhavi Latha Gali Service to Mankind: Shri Akash Tandon Art & Culture: Prof. Sathupati Prasanna Sree Journalism: Shri Jaideep Hardikar Woman Achievers: Smt. Pallabi Ghosh Hon’ble Governor of Telangana, Shri Jishnu Dev Varma; Hon’ble Former Vice-President of India, Shri M. Venkaiah Naidu; Hon’ble Chief Minister of Telangana, Shri A. Revanth Reddy; Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu; Hon’ble Union Minister of Coal and Mines, Shri G. Kishan Reddy; Hon’ble Union Minister of Civil Aviation, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu; Former Chief Justice of India, Shri N. V. Ramana; and Chairman & Managing Director, Ramoji Group, Shri Kiron, prominent film personalities; along with other dignitaries, were present during the ceremony.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
रामोजी राव यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ गेल्यावर्षी सुरू करण्यात आलेले 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स', समाजाच्या सेवेसाठी अपवादात्मक प्रतिभा आणि समर्पण दर्शवणाऱ्या व्यक्तींना दिले जातात. 'रामोजी ग्रुप'च्या संस्थापकांच्या 89 व्या जयंतीनिमित्त, 16 नोव्हेंबर 2025 रोजी 'रामोजी फिल्म सिटी' येथे आयोजित एका भव्य कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते या पुरस्कारांची सुरुवात करण्यात आली होती.
Tomorrow, we celebrate the people behind extraordinary achievements and the journeys that inspire us to do more. We're looking forward to welcoming you to the Ramoji Excellence Awards 2026! ✨🏆 #RamojiExcellenceAwards #RamojiGroup https://t.co/MOVh3dUs8Y— Ramoji Excellence Awards (@RamojiAwards) November 15, 2026
या पुरस्कार सोहळ्याची दुसरी आवृत्ती आज सायंकाळी 5:30 वाजता विजयवाडा येथील 'डॉ. बी. आर. आंबेडकर कलावेदिका' येथे सुरू होईल. कार्यक्रमाच्या पहिल्या तासात सांस्कृतिक सादरीकरण आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होतील. त्यानंतर, सायंकाळी 6:30 वाजता मुख्य पुरस्कार वितरण सोहळा सुरू होईल, जो सुमारे दोन तास चालेल.
Every recognition has a story behind it, and every story deserves to be remembered. The 2025 Ramoji Excellence Awards celebrated individuals whose dedication, courage and contributions made a difference in their fields and touched many lives. https://t.co/Mjn8m3BfgQ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 6, 2026
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पुण्याहून विजयवाड्याला येतील आणि सायंकाळी 6 वाजता कार्यक्रमस्थळी पोहोचतील. अनेक दिग्गज मान्यवरांची उपस्थिती लक्षात घेता, सुरक्षेच्या कडक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. रविवारी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमस्थळी भेट देऊन तयारीचा आढावा घेतला आणि रंगीत तालमींची (रिहर्सल) पाहणी केली.
'डॉ. बी. आर. आंबेडकर कलावेदिका'च्या आसपासच्या अनेक ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये स्टेट गेस्ट हाऊस, टीटीडी रोड, डॉ. बी. आर. आंबेडकर मेमोरियल पार्क, सीएसआय चर्च, बिशप अजरय्या हायस्कूल, सीव्हीआर स्कूल, जलसंसाधन विभागाचे कार्यालय परिसर, सीएआर ग्राऊंड आणि इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश आहे. देशभरातील शेकडो नामांकित व्यक्तींमधून, विविध क्षेत्रांतील त्यांच्या कामगिरीसाठी नऊ मान्यवरांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक विजेत्याला एक स्मृतीचिन्ह, प्रशस्तीपत्र आणि 10 लाख रुपयांची रोख रक्कम देऊन सन्मानित केले जाईल.
निवड प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि कठोर निकषांवर आधारित होती. प्रत्येक श्रेणीसाठी तज्ज्ञांच्या समितीने अनेक उमेदवारांच्या प्रोफाइलचे मूल्यमापन करून, प्रत्येक विभागातून तीन नावांची निवड केली. त्यानंतर, अंतिम समितीने प्रत्येक श्रेणीतून एका विजेत्याची निवड केली. सर्व उमेदवारांची पात्रता आणि त्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रात केलेले कार्य, यांची सत्यता पडताळण्यासाठी 'ईनाडू' (Eenadu) आणि 'ईटीव्ही भारत' (ETV Bharat) नेटवर्कच्या माध्यमातून स्वतंत्रपणे खात्री करण्यात आली.
पुरस्कारांच्या पहिल्या आवृत्तीत सात श्रेणींचा समावेश होता, तर यावर्षी आणखी दोन श्रेणी जोडल्या गेल्यामुळे एकूण श्रेणींची संख्या नऊ झाली आहे. हे पुरस्कार पत्रकारिता, कला आणि संस्कृती, ग्रामीण विकास आणि कृषी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, समाजसेवा, महिला सक्षमीकरण, युवा आयकॉन (Youth Icon), शिक्षण, तसेच वैद्यकीय आणि आरोग्य अशा क्षेत्रांत दिले जाणार आहेत.
पुरस्कार सोहळ्याच्या पहिल्या आवृत्तीत बोलताना, रामोजी समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) सी. एच. किरण यांनी सांगितलं की, 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स' (Ramoji Excellence Awards) ही श्री रामोजी राव यांच्या चिरंतन स्मृतीला वाहिलेली एक नम्र आदरांजली आहे. या पुरस्कारांच्या माध्यमातून आम्ही समाजातील अशा खऱ्या नायकांचा सन्मान करतो, ज्यांनी धैर्याने, करुणेने आणि निष्ठेने शांतपणे अनेकांचे जीवन बदलले आहे.
ते म्हणाले, "आमचे आदरणीय अध्यक्ष श्री रामोजी राव गारू हे दूरदृष्टी असलेले आणि असाधारण इच्छाशक्ती लाभलेले व्यक्तिमत्व होते. त्यांचा असा ठाम विश्वास होता की, जेव्हा सामान्य माणसे एका विशिष्ट ध्येयाने आणि शिस्तीने प्रेरित होतात, तेव्हा ती असाधारण यश मिळवू शकतात."
सी. एच. किरण पुढे म्हणाले, "श्री रामोजी राव गारू यांनी आम्हाला दाखवून दिले की, व्यावसायिक उपक्रम आणि नैतिकता एकत्र नांदू शकतात. व्यवसायाचा उद्देश नेहमीच एका उच्च ध्येयासाठी, म्हणजेच लोकांच्या आणि राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी असावा. ते नेहमी सांगायचे की, नैतिकतेशिवाय केलेला व्यवसाय निरर्थक असतो आणि समाजसेवेविना मिळवलेले यश वरवरचे असते. त्यांच्या याच विचारांनी केवळ रामोजी समूहालाच घडवले नाही, तर त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या आणि त्यांच्या उदाहरणातून शिकणाऱ्या अनेक पिढ्यांनाही आकार दिला."
२०२५ मधील विजेत्यांविषयी अधिक माहिती - गेल्यावर्षी सात व्यक्तींना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. यामध्ये अमला अशोक रुईया (ग्रामीण विकास विभाग), श्रीकांत बोला (युवा आयकॉन), प्रा. माधवी लता गाली (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान), आकाश टंडन (मानव सेवा), प्रा. सथुपती प्रसन्ना श्री (कला आणि संस्कृती), जयदीप हर्डीकर (पत्रकारिता) आणि पल्लवी घोष (महिला सक्षमीकरण) यांचा समावेश आहे.
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