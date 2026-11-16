'श्री रामोजी राव यांनी राष्ट्रासाठी केलेल्या योगदानाची बरोबरी कोणीही करू शकत नाही'- अमित शाह
श्री रामोजी राव यांनी माध्यम आणि चित्रपटसृष्टीसह देशाला दिलेल्या योगदानाचं स्मरण करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही आठवणी सांगितल्या. ते 'आंध्रा'मधील कार्यक्रमात बोलत होते.
Published : November 16, 2026 at 10:54 PM IST
विजयवाडा-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी माध्यमसम्राट श्री रामोजी राव यांचं स्मरण करत त्यांच्या कार्याचं कौतुक केलं. देशासाठी योगदान देणाऱ्या कोणताही व्यक्ती त्यांच्याशी तुलना करू शकत नाही, असे अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. ते रामोजी एक्सलेन्स अवॉर्ड्स २०२६ च्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
भाषणाच्या सुरुवातीलाच केंद्रीय अमित शाह यांनी तेलुगु बोलता येत नसल्यानं उपस्थितांची माफी मागितली. आंध्र प्रदेशचे आरोग्य मंत्री सत्यकुमार यादव यांनी अमित शाह यांच्या भाषणाचा अनुवादक म्हणून कार्यक्रमात काम पाहिलं. कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिल्यानं अमित शाह यांनी रामोजी समुहाचे सीएमडी सीएच. किरण यांचे आभार मानले.
कार्यातून संस्था म्हणून कायम राहतात- रामोजी एक्सलेन्स अवॉर्ड्स २०२६ च्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रामोजी राव यांनी केलेल्या कार्याचं कौतुक केलं. ते म्हणाले की, रामोजी राव भौतिकदृष्ट्या आज नसले तरी ते संस्थात्मक स्वरुपात आहेत. त्यांच्या निधनानंतरही त्यांच्या विचारा वारसा हा देशाला सतत प्रेरित करत आहे. काही लोक हयात नसले तरी ते त्यांच्या कार्यातून संस्था म्हणून कायम राहतात. तसेच रामोजी रावांचे कार्य तशाच स्वरुपाचं आहे.
दूरदृष्टीनं आणि प्रचंड इच्छाशक्तीनं ईनाडूची सुरुवात- रामोजी रावांनी त्यांच्या आयुष्यभरातून जे देशासाठी योगदान दिलं आहे, तेवढं कुणीही कार्य करू शकत नाही. त्यांनी दूरदृष्टीनं आणि प्रचंड इच्छाशक्तीनं ईनाडूची सुरुवात केली. जेव्हा त्यांच्या योगदानाचा आज विचार करतो, तेव्हा रामोजी राव यांची तुलना केवळ रामनाथ गोयंका यांच्याशी होऊ शकते, असे मत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केलं. आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल एस. अब्दूल नझीर, मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, रामोजी राव ग्रुपचे सीएमडी सीएच. किरण हे कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि किंजारापू राम मोहन नायडू आणि इतर मान्यवरदेखील उपस्थित होते.
रामोजी राव यांच्या पहिल्या भेटीचा किस्सा अमित शाह यांनी सांगितला. नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ सोहळ्यादिवशी मला माझी कार सापडली नाही. तेव्हा चंद्राबाबू नायडू आणि रामोजी राव यांनी गुजरात भवनच्या दिशेनं जाताना मला लिफ्ट दिली होती. अशा पद्धतीनं माझी पहिल्यांदा रामोजी राव यांच्याशी भेट झाल्याचं केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.
स्वतःचे ठाम मत असायचे- फारसा प्रवास न करता देशात घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल त्यांना माहिती पूर्णपणे कशी असू शकते, याचे मला नवल वाटले होते. याचं उदाहरण देत अमित शाह म्हणाले, "त्यांच्यासोबतच्या भेटीत मला जाणवलं की, देशातील प्रश्नांवर त्यांचे विचार अत्यंत स्पष्ट होते. इतकेच नव्हे, तर त्यांचे स्वतःचे ठाम मत असायचे. ते निर्भयपणे ते मांडत असत."लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मी उत्तर प्रदेशच्या कानाकोपऱ्यात प्रवास केला होता. मला नवल वाटले की, त्यांना उत्तर प्रदेशबद्दल इतकी सविस्तर माहिती कशी होती. त्या दिवशी त्यांनी उत्तर प्रदेशबाबत जे विश्लेषण दिले होते, त्याच पद्धतीनं निकाल लागले होते." कलम ३७० रद्द केल्यानंतर श्री रामोजी राव यांची भेट घेतली होती. ईशान्य भारतातील बंडखोरी संपवणं हे कलम ३७० रद्द करण्यापेक्षाही मोठे आव्हान आहे, हे त्यांनी तेव्हा सांगितलं होतं.
आदर दिवसेंदिवस वाढत गेला - पुढे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले " रामोजी राव यांना तिथला इतिहास, लोकसंख्या, समस्या आणि बंडखोरीची मूळ कारणे माहीत होती. जर आपल्याला देशातील प्रश्न सोडवायचे असतील, तर रामोजी राव साहेबांना मानद सल्लागार बनवायला हवे, असे मी त्यांनी म्हटले होते", अशी आठवणही त्यांनी सांगितली. श्री रामोजी राव यांच्याबद्दल जसजशी माहिती घेतली , त्यानंतर आदर दिवसेंदिवस वाढत गेल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
जेव्हा देशात खाजगी वृत्तवाहिन्यांची सुरुवात झाली, तेव्हा प्रादेशिक भाषेत २४ तास चालणारी वृत्तवाहिनी सुरू करण्याचा विचार त्यांच्याशिवाय इतर कोणीही केला नसेल. त्यांनी केवळ तेलुगू भाषेतच नव्हे, तर इतर सर्व भाषांमध्येही 'ईटीव्ही' (ETV) वाहिन्या सुरू केल्या. त्यांना बळकट केले. 'ईटीव्ही नेटवर्क'च्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत सत्य पोहोचवण्याचे खात्रीशीर प्रयत्न केले-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
योगदान देण्याची जिद्द होती- श्री रामोजी राव यांच्यासोबतच्या आपल्या शेवटच्या भेटीबद्दलही त्यांनी आठवण सांगितली. "त्यांचे आरोग्य खालावत चाललं होतं, हे माझ्या लक्षात आलं होतं. मी त्यांना हलक्याफुलक्या स्वरात विचारलं की, तरुण रामोजी राव असते तर त्यांनी आता काय केलं असतं? त्यावर त्यांनी त्वरित उत्तर दिलं की, त्यांना स्मार्टफोनवर टीव्ही चॅनेल सुरू करायचे आहेत. आजारी असूनही त्यांनी हे ध्येय पूर्ण केल्याचं मी पाहिलं आहे. त्यांच्यामध्ये काहीतरी योगदान देण्याची जिद्द होती. याच गुणामुळे ते एक महान व्यक्ती ठरले."
केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार, त्यांनी आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी कधीही तडजोड केली नाही. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, या मूळ विचारातूनच ही ठाम भूमिका आली होती. जे लोक आपल्या मूल्यांसाठी प्रयत्नशील असतात, तेच महान व्यक्तिमत्व असतात. श्री रामोजी राव हे अशाच व्यक्तींपैकी एक होते-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
चित्रपटसृष्टीतील श्री रामोजी राव यांच्या मोलाच्या योगदानाचीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आठवण सांगितली. रामोजी फिल्म स्टुडिओशिवाय कोणत्याही भाषेतील चित्रपटाचा विचार करणं अशक्य आहे. २०१६ मध्ये जेव्हा रामोजी राव यांना 'पद्मविभूषण' पुरस्कारानं सन्मानित केल्यानंतर गुजराती दैनिकानं पत्रकारितेचा आणि तेलगू अस्मितेचा सन्मान असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
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