'सर्वोत्तम पत्रकारितेची सुरुवात आजही प्रत्यक्ष घटनास्थळावरूनच होते'-'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' विजेत्या एम. सुचित्रा
'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' विजेत्या पत्रकार एम. सुचित्रा यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी हवामान आणीबाणी आणि आदिवासी हक्कांच्या विषयांवरील 37 वर्षांच्या वार्तांकनावर भाष्य केलं.
Published : November 26, 2026 at 6:40 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 6:53 AM IST
विजयवाडा : एम. सुचित्रा यांनी आपला चार दशकांहून अधिक काळ, केरळमधील अत्यंत गुंतागुंतीच्या पर्यावरणीय आणि मानवाधिकार संकटांच्या मुळाशी जाऊन काम केलं आहे. त्यांच्या जीवनाची सुरुवात एखादी भव्य, चित्रपटसदृश प्रवासासारखी नाही. तसंच नशिबाचा एखादा अचानक मिळालेला संकेत किंवा दैवी योगायोगाची गोष्ट त्या सांगणार नाहीत. तुम्हाला त्या कालिकत विद्यापीठातून 'न्यूक्लियर फिजिक्स' (अणुभौतिकशास्त्र) विषयातील पदव्युत्तर पदवी, उपसंपादक म्हणून कारकीर्दीची सुरुवात झालेली सांगतली. त्याला त्या अत्यंत सहजपणे 'नैसर्गिक प्रवास' (नॅचरल प्रोग्रेशन) असे म्हणतात.
एम. सुचित्रा यांच्यात एक विलक्षण साधेपणा आणि स्पष्टवक्तेपणा आहे. पत्रकारिता श्रेणीतील 2026 चा 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' मिळाल्यानंतर, एम. सुचित्रा यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. त्यांनी 'डाउन टू अर्थ' आणि 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस'पासून ते 'द वायर' आणि 'द कारवाँ'पर्यंतच्या विविध माध्यमांमध्ये (प्रिंट, डिजिटल आणि स्वतंत्र संशोधन) काम केलं आहे.
16 नोव्हेंबर 2026 रोजी विजयवाडा इथं आयोजित एका भव्य सोहळ्यात, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या हस्ते एम. सुचित्रा यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल सय्यद अब्दुल नझीर, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, रामोजी समूहाचे सीएमडी सीएच. किरण आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
भारतीय पत्रकारितेच्या जगात वृत्तवाहिन्यांवरील न्यूज अँकर कृत्रिम संतापानं घसा बसावा, एवढं ओरडून बोलतात. तिथं एम. सुचित्रा अगदी वेगळी आणि ठाम भूमिका घेणाऱ्या पत्रकार आहेत. त्या जुन्या धाटणीच्या अशा वार्ताहर आहे, त्यांचा ठाम विश्वास आहे की, वातानुकूलित कार्यालयात बसून कोणतीही बातमी नीट समजून घेता येत नाही. त्या शांत आणि संयमित स्वरात सांगतात, "जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाता, तेव्हा तुम्हाला तिथलं वातावरण, तिथला गंध, तिथले रंग जाणवतात आणि अनेक लोकांचे आवाज ऐकायला मिळतात."
हे ऐकायला अगदी सोपं वाटतं. घटनास्थळी जा, लोकांशी बोला आणि जे घडत आहे ते लिहून काढा. मात्र, ज्यांनी कधी एखादं कठीण काम करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांना ठाऊक असतं की, सर्वात साधे नियम पाळणेच सर्वात कठीण असते. विशेषतः तेव्हा, जेव्हा त्या ‘वातावरणात’ कोची शहरावर 12 दिवसांपासून पसरलेला विषारी धूर असतो, किंवा जेव्हा ‘घटनास्थळ’ म्हणजे वाळूची बेकायदेशीर उत्खनन करणारी अशी जागा असते, जिथं काम करणारे लोक कदाचित हेच इच्छित असतील की, तुम्ही पुन्हा सुरक्षितपणे आपल्या कार्यालयात परत जाऊच नये.
सहानुभूतीचे भौतिकशास्त्र
अणुभौतिकशास्त्राचे प्रशिक्षण घेतलेली व्यक्ती आदिवासी पाड्यांमधील मातामृत्यूच्या घटनांची नोंद करण्याचं काम कशी काय करू शकते, असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकेल; परंतु जर तुम्ही तिचे म्हणणे पुरेसा वेळ देऊन ऐकून घेतले, तर हा संबंध पूर्णपणे तर्कसंगत वाटू लागतो. भौतिकशास्त्र म्हणजे कारण आणि परिणाम, तसंच पदार्थांवर कार्य करणारी अदृश्य बले—जी एखादी गोष्ट तुटेपर्यंत कार्यरत राहतात. एम. सुचित्रा सार्वजनिक धोरणांच्या क्षेत्रातही तितकीच कठोर तर्कशुद्धता वापरतात. त्यांच्या दृष्टीनं, 'पर्यावरण' म्हणजे केवळ झाडं, नद्या आणि कार्बनच्या प्रमाणांचा एक अमूर्त संग्रह नाही. तो एक मानवाधिकार मुद्दा आहे. "हवामान बदलाचा विशेषतः त्या समुदायांवर परिणाम होत आहे, ज्यांनी या समस्येत सर्वात कमी योगदान दिलं आहे," असं म्हणत त्या नमूद करतात, "जसं की शेतकरी, आदिवासी आणि त्यांच्यापैकी स्त्रिया आणि मुलं."
आपत्तींना स्वतःपासून दूर ठेवण्यासाठी आपण अनेकदा ज्या सभ्य आणि सौम्य भाषेचा वापर करतो, ती त्यांना मान्य नाही. "याला 'हवामान बदल' म्हणू नका," असा आग्रह त्या धरतात; "याला 'हवामान आणीबाणी' म्हणा." दरम्यान, गेल्या 37 वर्षांपासून त्यांनी दक्षिण भारतातील हवामान संकटाचा मागोवा घेतला आहे. केरळमधील एकमेव आदिवासी ब्लॉक असलेल्या अट्टापाडीमध्ये त्यांनी आदिवासी समुदायांमध्ये कुपोषण, कोलमडलेली आरोग्य व्यवस्था आणि माता व बालमृत्यू यांच्यातील विनाशकारी संबंधांचा शोध घेतला. या कामासाठी, 2006 मध्ये मनिला इथं झालेल्या 'डेव्हलपिंग आशिया जर्नलिझम अवॉर्ड्स'मध्ये 'ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट जर्नलिस्ट ऑफ द इयर' हा बहुमान मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या आहेत.
एम. सुचित्रा यांनी 'निल्पू समरम' आंदोलनादरम्यान जमिनीच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या आदिवासींच्या पाठीशी उभं राहून त्यांचं समर्थन केलं आहे. तसंच निलंबूरमधील 'चोला नायक' आदिवासी जमातीचे आकुंचन पावणारे जग जवळून पाहिलं आणि नक्षलबारी व श्रीकाकुलम उठावातील महिला बंडखोरांचा विस्मृतीत गेलेला मौखिक इतिहासाचा शोध घेतला आहे. एम. सुचित्रा यांनी "समुद्रसपाटीच्या खाली तहान" या विषयावर लिहिलं आहे. कुट्टानाडमध्ये पाणी सर्वत्र असूनही, क्षारता आणि शेतीतील रसायनांच्या प्रवाहामुळं लोकांना पिण्यासाठी एक थेंबही सुरक्षित पाणी मिळत नव्हते.
2023 मध्ये कोचीमधील 'ब्रह्मपुरम' कचरा डेपोला आग लागली आणि संपूर्ण शहर जवळपास दोन आठवडे धुराच्या विळख्यात अडकले होते, तेव्हा एम. सुचित्रा यांनी या घटनेकडे केवळ एक स्थानिक प्रशासकीय चूक म्हणून पाहिलं नाही. कचरा व्यवस्थापन तज्ज्ञ सी. सुरेंद्रनाथ यांच्यासोबत मिळून त्यांनी 'चोकिंग ऑन टॉक्सिक स्मोक' नावाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल लिहिला. या अहवालातून त्यांनी उघड केलं की, ही आग म्हणजे घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यांचे पद्धतशीर आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे उल्लंघन केल्याचा अपरिहार्य परिणाम होता.
अन्यायाचा भूगोल
एम. सुचित्रा यांच्याशी संवाद साधताना एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवते ती म्हणजे, त्या किती वेगाने आपल्या मनातील सोयीस्कर भ्रम दूर करतात. उदाहरणार्थ, केरळकडे एक आदर्श आणि 'कचरामुक्त' राज्य म्हणून पाहिलं जातं; पण एम. सुचित्रा हे मान्य करत नाहीत. त्या स्पष्टपणे सांगतात की, "केरळ आपला कचरा राज्याबाहेर ढकलत आहे."
त्यांच्या मते, कचऱ्याचे आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे डोंगरच्या डोंगर सीमेपलीकडे, तामिळनाडूमध्ये आणि इतर ठिकाणी पाठवले जातात. त्यांच्या दृष्टीनं, कचऱ्याची समस्या ही केवळ व्यवस्थापनाची (लॉजिस्टिक्सची) समस्या नाही, तर ती वर्ग आणि जातीशी संबंधित समस्या आहे.
श्रीमंत देश आपला कचरा गरीब देशांवर लादतात, तर श्रीमंत वस्त्यांमधील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प गरीब वस्त्यांमध्ये ढकलले जातात. त्या म्हणतात, "तुम्ही कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कुठंही उभारला, तरी तो अपरिहार्यपणे एखाद्या गरीब वस्तीतच येतो. यामुळं तिथल्या लोकांचे आरोग्य धोक्यात येते, त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होतो. त्यामुळं, हा न्यायाचाही प्रश्न आहे."
असाच संघर्ष एम. सुचित्रा यांना पश्चिम घाटातही दिसून येतो. याठिकाणी गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन संवर्धन अहवालांवरून झालेला वाद, पर्यावरणीय अस्तित्व आणि स्थानिक शेतकऱ्यांची तत्काळ उपजीविका यांच्यातील संघर्षाला समोर आणणारा होता. या गुंतागुंतीच्या विषयाचे विश्लेषण त्यांनी डॉ. लावण्या सुरेश यांच्यासोबत मिळून लिहिलेल्या 'सुसायडल रेसिस्टन्स' 2021 या शोधनिबंधात केलं आहे. सरकारी कार्यालयात बसून नकाशावर एखादी रेषा ओढली आणि त्यानुसार लोकांचे आयुष्य आपोआप बदलून जाईल, अशी अपेक्षा ठेवणं चुकीचं आहे.
पुरस्कार म्हणजे अतिरिक्त किंवा नूतनीकरण झालेली जबाबदारी!
एकाकी, स्वतंत्र पत्रकाराचे चित्रण एखाद्या आदर्शवादी नायकासारखे करणं सोपं असतं. हातात नोंदवही घेऊन प्रस्थापित व्यवस्थेशी झुंज देणारा एक लढाऊ माणूस. मात्र, एम. सुचित्रा स्पष्टपणे मान्य करतात, त्याप्रमाणे, वास्तव अधिक एकाकी आणि अत्यंत धोकादायक आहे. त्या म्हणतात, "स्वतंत्र पत्रकार असणं सोपं नाही. कारण तुमच्या पाठीशी कोणीही नसतं आणि तुम्हाला कोणत्याही माध्यम संस्थेचा पाठिंबाही नसतो. तुम्ही पूर्णपणे एकटे काम करत असता."
याचबरोबर, त्या आपल्या क्षेत्रातील भयावह आकडेवारीकडे लक्ष वेधतात : 'रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स' या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स'नुसार, 180 देशांच्या यादीत भारत 157 व्या क्रमांकावर आहे. 2014 ते 2024 या काळात भारतात 28 पत्रकारांची हत्या झाली. त्यापैकी जवळपास निम्म्या (किमान 13) पत्रकारांची हत्या बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाळू माफियांसारख्या पर्यावरणीय गुन्ह्यांचा तपास करत असताना झाली. एम. सुचित्रा यांना या धोक्यांची प्रत्यक्ष जाणीव आहे, कारण त्यांनी ओबुलपुरममधील बेकायदेशीर लोहखनिज उत्खननावर आणि दक्षिण भारतातील नदीपात्रांतून होणाऱ्या बेकायदेशीर वाळू उत्खननावर सविस्तर वार्तांकन केलं आहे.
मग हे धैर्य येतं कुठून? त्या जन्मतःच निर्भय होत्या का? त्या काही उपजत 'सुपरपॉवर' आहेत. याबाबत त्या हसून प्रतिक्रिया देतात. त्या म्हणतात, "मी जन्मतःच धैर्य घेऊन आले होते की नाही, हे मला माहीत नाही. पण जेव्हा तुम्ही वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे आपलं काम करत राहता, तेव्हा आपोआपच ते धैर्य तुमच्यात निर्माण होते." दरम्यान, एम. सुचित्रा यांच्या मते, धैर्य म्हणजे भीतीचा अभाव नाही, तर ती सवयीतून निर्माण झालेली एक गोष्ट आहे. तुम्ही तथ्यांची पडताळणी करता, कोणत्याही राजकीय पक्षाचे मुखपत्र बनण्यास नकार देता, कठीण आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारत राहता; आणि कालांतरानं, आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणं, ही तुमची सहज प्रवृत्ती बनून जाते.
दरम्यान, ज्यावेळी एम. सुचित्रा 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' मिळाल्याबद्दल बोलत होत्या, त्यावेळी त्या अशा व्यक्ती वाटत नव्हत्या, ज्यांनी एखादं पारितोषिक मिळवून आता निवांत बसावे. उलट, त्यांना पाहून असं वाटते की जणू त्यांच्या खांद्यावर आता अधिक मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्या म्हणाल्या, "मी याकडे एक अतिरिक्त किंवा नूतनीकरण झालेली जबाबदारी म्हणून पाहते. जनहितार्थ चालणाऱ्या, प्रामाणिक पत्रकारितेप्रती कटिबद्ध राहण्याची आणि लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या प्रश्नांवर बातमीदारी सुरू ठेवण्याची जबाबदारी."
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