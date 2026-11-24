कालाहांडीमध्ये आरोग्यसेवा सुलभ करणाऱ्या रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड विजेत्या डॉ. अक्विनास एडसेरी; पी. साईनाथ यांच्या पुस्तकामुळं मिळाली प्ररेणा!
'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2026' च्या मानकरी डॉ. अक्विनास एडसेरी यांनी, ओडिशामधील आदिवासीबहुल कालाहांडी भागात केलेल्या आपल्या कार्याबद्दल 'ईटीव्ही भारत'च्या निखिल बापट यांच्याशी साधला संवाद.
Published : November 24, 2026 at 6:57 AM IST
विजयवाडा : निवृत्तीनंतर अनेक लोक शांत जीवन जगण्याची इच्छा बाळगतात, परंतु डॉ. अक्विनास एडसेरी (डॉ. जेम्मा जे. एडसेरी) यांनी एक वेगळा मार्ग निवडला. 'इंटरनल मेडिसिन' (अंतर्गत वैद्यकशास्त्र) क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेल्या डॉ. अक्विनास एडसेरी यांनी ओडिशामधील कालाहांडी जिल्ह्यातील आदिवासी भागांत आरोग्यसेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी आपली उत्तर आयुष्यातील वर्षे समर्पित केली आहेत. त्यांच्या या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेत, 16 नोव्हेंबर रोजी विजयवाडा इथं आयोजित एका सोहळ्यात त्यांना वैद्यक आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2026' (Ramoji Excellence Award 2026) देऊन सन्मानित करण्यात आले. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल सय्यद अब्दुल नझीर, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण आणि 'रामोजी ग्रुप'चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सीएच. किरण उपस्थित होते.
एका पुस्तकामुळं कालाहांडीकडे वळल्या..
विशेष म्हणजे, पत्रकार पी. साईनाथ यांचे 'एव्हरीबॉडी लव्हज अ गुड ड्राउट' (Everybody Loves a Good Drought) हे पुस्तक डॉ. अक्विनास एडसेरी यांनी वाचलं. हे पुस्तक वाचल्यानंतरच त्यांचे लक्ष कालाहांडीकडे गेले. या प्रदेशातील कठीण परिस्थितीबद्दल निर्माण झालेली ही उत्सुकता पुढं त्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्याच्या आजीवन ध्येयात रूपांतरित झाली.
'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत त्या म्हणाल्या, "नव्वदच्या दशकाच्या उत्तरार्धात मी रुग्णालयातील प्रॅक्टिस सोडण्याचा निर्णय घेतला. मी 'इंटरनल मेडिसिन'मधील तज्ज्ञ आहे, परंतु एका टप्प्यावर मला जाणीव झाली की, अनेक लोक रुग्णालयांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यांना मूलभूत आरोग्य सुविधाही मिळत नव्हत्या. या जाणीवेमुळंच मी रुग्णालयातील प्रॅक्टिस सोडून ग्रामीण कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतला."
ग्रामीण कर्नाटकातील अनुभवामुळं त्यांची ही धारणा अधिक दृढ झाली की, आरोग्यसेवेतील अर्थपूर्ण हस्तक्षेप हे मोठ्या रुग्णालयांच्या ऐवजी थेट समुदायांतूनच सुरू व्हायला हवेत. त्या म्हणाल्या, "ग्रामीण कर्नाटकातील कामातून मला खात्री पटली की, चकचकीत रुग्णालयांत काम करण्यापेक्षा समुदायासोबत मिळून काम केल्यानेच खऱ्या अर्थानं बदल घडतो." 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात डॉ. एडसेरी यांनी पी. साईनाथ यांचे जे पुस्तक वाचलं. त्यामध्ये भारतातील ग्रामीण गरिबीच्या भीषण वास्तवाचे दस्तऐवजीकरण केलं होतं. सखोल क्षेत्रीय अहवालांच्या आधारे लिहिलेलं हे पुस्तक सांगतंय की, सरकारी उदासीनता, पद्धतशीर भ्रष्टाचार आणि सदोष विकास योजना कशा प्रकारे त्या संकटांचाच गैरफायदा घेतात, जी संकटं दूर करण्यासाठी त्या योजना आखल्या गेल्या होत्या.
दरम्यान, 2014 मध्ये डॉ. एडसेरी ओडिशामध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. त्या सांगतात, "तिथली परिस्थिती पाहिल्यानंतर मी दुर्लक्ष करू शकले नाही. मला काहीतरी करणं भाग होते. म्हणून, निवृत्त होण्याऐवजी मी कालाहांडीमध्ये येऊन काम करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही प्रामुख्यानं आदिवासीबहुल असलेल्या एका ब्लॉकमध्ये काम करतो आणि तिथंच आमचे मुख्य लक्ष केंद्रित आहे."
अडथळ्यांवर मात आणि विश्वास संपादन
कालाहांडीमधील डॉ. एडसेरी यांचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. सर्वात मोठा अडथळा होता तो भाषेचा. डॉ. एडसेरी यांना आणि त्यांच्या टीमला तिथली स्थानिक भाषा आणि संस्कृती माहीत नव्हती. मात्र, त्या समुदायाला आरोग्यसेवेची गरज असल्यामुळं, त्यांना लोकांचा विश्वास संपादन करण्यास कोणती अडचण आली नाही.
"हा प्रवास आव्हानांनी भरलेला होता. मला तिथली भाषा, संस्कृती किंवा लोक माहीत नव्हते आणि त्यांनाही आम्ही माहीत नव्हतो. पण आम्ही तीन स्त्रिया होतो; जेव्हा आम्ही गावांमध्ये गेलो, तेव्हा लोकांनी आमचे स्वागत केले. मी डॉक्टर असल्यामुळं आणि त्यांना आरोग्यसेवेची अत्यंत गरज असल्यामुळं आम्हाला स्वीकारण्यात कोणतीही अडचण आली नाही. आम्ही मध्यस्थांच्या मदतीने संवाद साधला," असं त्यांनी आठवणींना उजाळा देताना सांगितलं. तसंच त्या पुढे म्हणाल्या, "ज्यावेळी आपल्या मनात खरोखर काहीतरी करण्याची जिद्द असते, त्यावेळी भाषा हा मोठा अडथळा ठरत नाही."
डॉ. एडसेरी या 'स्वास्थ्य स्वराज्य' (Swasthya Swaraj) या संस्थेच्या सचिव आहेत. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांची टीम आरोग्यविषयक उपक्रम राबवते आणि स्थानिक स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देते. आपल्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगताना डॉ. एडसेरी म्हणाल्या की, समुदायांना त्यांच्या आरोग्यविषयक गरजांची जबाबदारी स्वतः घेण्यास सक्षम करण्यावर आमचा भर असतो.
"आम्ही गांधीवादी तत्त्वज्ञानाचे पालन करतो. आम्ही लोकांसाठी काम करण्यापेक्षा लोकांसोबत मिळून काम करण्यावर भर देतो. आमच्याकडे रुग्णालय असले, तरी दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत पोहोचणे नेहमीच शक्य नसते. त्यामुळं, आम्ही अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत, जिथं पोहोचणं सर्वात कठीण आहे, अशा दुर्गम भागांत जातो. आम्ही समुदायातील सदस्यांना सक्षम करतो आणि तेच या आरोग्य केंद्रांचं संचालन करतात," असं डॉ. एडसेरी यांनी सांगितलं.
दरम्यान, 'स्वास्थ्य स्वराज्य' ही संस्था तरुण डॉक्टरांनाही एकत्र आणते आणि त्यांना थेट समुदायांसोबत काम करण्यास प्रोत्साहित करते. डॉ. एडसेरी म्हणाल्या, "हे डॉक्टर देशाच्या विविध भागांतून येतात आणि त्यांना गावागावांत जाणे अनिवार्य असते. ते केवळ रुग्णालयात बसून राहत नाहीत."
मलेरिया, क्षयरोग आणि कुपोषणाविरुद्ध लढा
या प्रदेशातील आरोग्यविषयक अत्यंत गंभीर आव्हानांपैकी एक म्हणजे मलेरिया. त्या म्हणाल्या, "यामुळं मुलांचा मृत्यू होत होता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण खूप जास्त होते. म्हणून, आम्ही मलेरियाचे निदान आणि उपचार करण्यास सुरुवात केली, तसंच स्थानिक लोकांनाही हे काम करण्यासाठी प्रशिक्षित केले. क्षयरोग हे आणखी एक मोठं आव्हान होतं."
डॉ. एडसेरी यांच्या पथकानं क्षयरोगग्रस्तांवर उपचार करण्यासही सुरुवात केली. या कार्यक्रमात पोषणविषयक मदत आणि नियमित पाठपुरावा (फॉलो-अप) यांचा समावेश होता. डॉ. एडसेरी म्हणाल्या, "आम्ही क्षयरोग्यांवर उपचार सुरू केले आणि सुरुवातीपासूनच त्यांना पोषणविषयक मदत व नियमित पाठपुराव्याची सुविधा दिली. यामुळंच आम्ही उपचारांत उच्च यश दर (क्युअर रेट) गाठू शकलो." दरम्यान, मलेरियाच्या निर्मूलनासाठी संस्थेनं केलेल्या कार्यामुळं लोकांच्या पोषणस्थितीतही सुधारणा होण्यास मदत झाली.
"कुपोषण हे एक मोठं आव्हान आहे आणि आम्ही त्यावर सातत्यानं काम करत आहोत. गेल्या काही वर्षांत कुपोषणाचं प्रमाण कमी झालं आहे. ज्यावेळी आम्ही मलेरियावर नियंत्रण मिळवलं, त्यावेळी कुपोषणाचं प्रमाणही काही प्रमाणात कमी झालं. आम्ही विविध स्तरांवर काम करतो; यात केवळ लहान मुलंच नाही, तर शालेय वयातील मुलं, किशोरवयीन मुलं-मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांवरही लक्ष केंद्रित केलं जातं. हा एक सर्वसमावेशक कार्यक्रम आहे," असं डॉ. एडसेरी यांनी सांगितलं.
हे काम हाती घेण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलताना, डॉ. एडसेरी यांनी कबूल केलं की, त्यांच्या या निवडीचा अर्थ अनेकांना समजला नव्हता. "मी कोणत्या 'वेडेपणात' पडत आहे, हे कोणालाच समजलं नाही. मी एका धार्मिक समुदायाशी (कॉन्ग्रिगेशन) संबंधित आहे, पण त्यांनाही हे समजलं नाही. माझा असा विश्वास आहे की, जेव्हा आपण योग्य वेळी योग्य गोष्ट करतो, तेव्हा सर्व काही आपोआप जुळून येते आणि संपूर्ण विश्व आपल्याला साथ देते," असं डॉ. एडसेरी या स्मितहास्य करत म्हणाल्या.
थोडक्यात सांगायचं झालं तर, डॉ. एडसेरी यांचं ध्येय असं आहे की आदिवासी समुदायांनी स्वतःहून आरोग्य उपक्रमांचं नेतृत्व करावं आणि ते टिकवून ठेवावेत. "आमची संकल्पना अशी आहे की, या संपूर्ण उपक्रमाचं नेतृत्व आदिवासी समुदायांनीच करावं. त्यांनी स्वतःहून हे काम पुढं नेण्यास सक्षम व्हावं, अशी आमची इच्छा आहे," असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं.
तरुण डॉक्टरांपर्यंत संदेश पोहोचवणं
आरोग्य सेवा पुरवण्यासोबतच, 'स्वास्थ्य स्वराज' एक विशेष उपक्रम राबवते, ज्याद्वारे वैद्यकीय क्षेत्रातील तरुण विद्यार्थ्यांना आदिवासी भागांतील आरोग्य सेवेच्या वास्तवाची ओळख करून दिली जाते. 'स्वास्थ्य स्वराज ट्रायबल हेल्थ एक्सपोजर प्रोग्राम' (Swasthya Swaraj Tribal Health Exposure Programme) असं नाव असलेल्या या उपक्रमांतर्गत, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना गावांना भेटी देण्यास, तिथल्या सामुदायिक जीवनाचा अनुभव घेण्यास आणि दुर्गम भागांत आरोग्य सेवा पुरवताना येणारी आव्हाने समजून घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते. डॉ. एडसेरी म्हणाल्या, "आम्ही विद्यार्थ्यांना लहान गटांत येऊन गावांमध्ये राहण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. त्यांचा मुक्काम संपल्यावर, आम्ही त्यांच्यासोबत त्यांच्या अनुभवांवर चर्चा करतो. अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला आहे."
डॉ. एडसेरी यांच्या मते, हे अनुभव तरुण डॉक्टरांच्या करिअर निवडीवर प्रभाव पाडू शकतात आणि त्यांना शहरी आरोग्यसेवेच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्यास प्रोत्साहित करू शकतात. त्या म्हणतात, "आमच्यासोबत काम केलेले अनेक तरुण डॉक्टर कॉर्पोरेट क्षेत्रात नोकरी करण्यास उत्सुक नसतात. त्याऐवजी, ते ग्रामीण भागात काम करणे पसंत करतात, जी खूप चांगली गोष्ट आहे. आम्ही वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपक्रमही राबवतो, ज्याद्वारे त्यांना आदिवासी भागातील आरोग्यसेवेसमोरील आव्हानांची ओळख करून दिली जाते आणि त्यांना या क्षेत्रात योगदान देण्यासाठी प्रेरित केलं जातं."
अनेक वर्षे प्रत्यक्ष जमिनीवर काम केल्यानंतर, आता डॉ. एडसेरी यांना आपले अनुभव आणि शिकलेल्या गोष्टी एका पुस्तकाच्या स्वरूपात मांडण्याची इच्छा आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना अशा व्यक्तीची प्रतीक्षा आहे, जी संस्थेच्या कार्याची धुरा आपल्या खांद्यावर घेऊ शकेल. त्या म्हणतात, "मी माझं काम केलं आहे, आता मला माझे विचार आणि अनुभव लिहून ठेवायचे आहेत. कोणीतरी पुढं येऊन माझी जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. मी याच गोष्टीची वाट पाहत आहे. हे नक्की कधी घडेल, हे सांगता येणार नाही, पण मला आशा आहे की ते लवकरच घडेल."
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