नागपूरच्या मैत्रेयी जिचकर यांना शिक्षण क्षेत्रातील 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड'; 150 हून अधिक शाळांचा केला कायापालट
नागपूर आणि परिसरातील दीडशेहून अधिक शाळांचा कायापालट करण्यात मैत्रेयी जिचकर यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलंय. त्यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड'नं सन्मानित करण्यात आलं.
Published : November 22, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 7:30 AM IST
विजयवाडा : कधी कधी एखादा छोटासा प्रसंगदेखील आयुष्याला नवी दिशा देतो. एखाद्या विद्यार्थ्याच्या डोळ्यातील असहायता मनाला इतकी भिडते की, त्यातून मोठ्या सामाजिक बदलाची सुरुवात होते. नागपूरच्या समाजसेविका मैत्रेयी जिचकर यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यामागेही असाच एक हृदयस्पर्शी अनुभव आहे. एका विद्यार्थिनीनं उद्याच्या वर्गात नोट्स लिहिण्यासाठी पान कोरं मिळावं म्हणून आज वहीत लिहिलेलं खोडून टाकलं होतं. मुलीच्या कृत्यानं जिचकर यांच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला आणि शाळांचं चित्र बदलण्याच्या त्यांच्या प्रवासाला एक नवी दिशा मिळाली.
नागपूर आणि परिसरातील 150 हून अधिक शाळांचा कायापालट करण्यात मैत्रेयी जिचकर यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत त्यांना शिक्षण विभागातील 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड'नं सन्मानित करण्यात आलं आहे. मात्र, त्यांच्या या प्रवासात केवळ शाळांच्या इमारतींचा कायापालट नाही, तर विद्यार्थ्यांना सन्मानानं आणि चांगल्या वातावरणात शिक्षण घेता यावं, ही तळमळही आहे.
मैत्रेयी जिचकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी मनमोकळा संवाद साधला. यात त्यांनी त्यांच्या प्रवासातील सर्वात जवळचा आणि कायम स्मरणात राहिलेला अनुभव सांगितला. मैत्रेयी जिचकर म्हणाल्या, "जेव्हा आमचा शालेय प्रकल्प सुरू झाला, तेव्हा आम्ही एका अत्यंत जुन्या आणि दयनीय अवस्थेतील शाळेला भेट दिली होती. शाळेच्या छतावरून पाणी गळत होतं. मुलं वर्गाच्या मध्यभागी जमिनीवर बसून शिकत होती. त्यातील एका मुलानं तर प्लास्टिकची पिशवी आणली होती. तीच त्याच्यासाठी डेस्कचं काम करत होती. त्याच शाळेत एक मुलगी आपल्या वहीत लिहिलेलं खोडून टाकत होती. आम्ही तिला विचारलं की, तू असं का करत आहेस? तेव्हा तिचं उत्तर सर्वांना स्तब्ध करायला लावणारं आणि विचार करायला लावणारं होतं. 'जर मी आज हे खोडलं नाही, तर उद्याच्या वर्गात शिकवलेलं लिहिणार कुठे?' तिचं हे उत्तर ऐकून मी अक्षरशः अंतर्मुख झाले. ज्या मुलांसाठी एक वही बाळगणं हीदेखील चैनीची गोष्ट आहे, त्यांची परिस्थिती किती कठीण असेल, याची जाणीव झाली. आपण नेमकं काय करत आहोत, हा प्रश्न मनात आला. त्या एका प्रसंगानं माझा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला. हा प्रसंग मी आजही आवर्जून सर्वांसोबत शेअर करते."
या प्रवासात आलेला आणखी एक अनुभव सांगताना त्यांनी नागपूरजवळील एका गावातील 70 वर्षे जुन्या शाळेचा उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या, "अलीकडेच आमच्या कामादरम्यान मी एका शाळेला भेट दिली होती. शाळेची परिस्थिती पाहून तिथले मुख्याध्यापक इतके भावुक झाले की, माझ्यासमोरच त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. कुठून तरी मदतीचा हात पुढे आला आहे, यावर त्यांचा विश्वासच बसत नव्हता. शाळेची परिस्थिती कधीच बदलणार नाही, असं मानून त्यांनी आशाच सोडून दिली होती. कारण जेव्हा एखाद्या शाळेची अवस्था अत्यंत बिकट असते, तेव्हा ती शाळा एका दुष्टचक्रात अडकते. अशावेळी मदतीचा एक हातही त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरतो."
आपल्या आजवरच्या प्रवासात या प्रसंगांनी आपल्याला जीवनाकडे पाहण्याचा एक नवा दृष्टिकोन दिल्याचं जिचकरांनी सांगितलं. तसंच, त्यांच्या मते, शाळांचा कायापालट म्हणजे केवळ इमारतींचं नूतनीकरण नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक वातावरणाची आणि नव्या भविष्याची संधी उपलब्ध करून देणं आहे.
मैत्रेयी जिचकर यांची सविस्तर मुलाखत :
प्रश्न : नमस्कार, तुमचे वडील डॉ. श्रीकांत जिचकर हे महाराष्ट्रातील एक मोठं नाव होतं. हा प्रवास सुरू करण्यासाठी तुम्हाला त्यांच्याकडून किती प्रेरणा मिळाली?
उत्तर : खरं सांगायचं तर माझा हा प्रवास त्यांच्यामुळेच सुरू झाला. वडिलांचं 2004 मध्ये निधन झालं. तेव्हा मी शालेय शिक्षण घेत होते. किशोरवयात असताना, जेव्हा महाविद्यालयीन जीवनाची सुरुवात होत असते, तेव्हा माणूस विचार करू लागतो की आयुष्यात नक्की काय करायचं आहे. वडिलांकडून मला एक स्पष्ट दिशा मिळाली होती की, आपण जे काही करू, ते समाजावर सकारात्मक प्रभाव पाडणारं असावं. त्यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आम्ही 'डॉ. श्रीकांत जिचकर फाउंडेशन'ची स्थापना केली. त्यानंतर आम्ही तरुणांच्या नेतृत्वाखाली 'झिरो ग्रॅव्हिटी' (Zero Gravity) नावाचं एक व्यासपीठ तयार केलं. आम्ही अनेक स्वयंसेवकांना आणि तरुण समाजपरिवर्तकांना एकत्र आणलं. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून आम्ही शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास या तीन क्षेत्रात काम सुरू केलं. मी लहानपणापासून माझ्या वडिलांचं कार्य पाहिलं आहे. त्यांच्या कामातून मला नेहमीच प्रेरणा मिळाली आहे.
त्यांनी आपलं कार्य नैसर्गिकरित्या याच दिशेनं नेलं होतं. माझ्या पालकांनी लहानपणापासून मला ज्या मूल्यांची शिकवण दिली, ती आम्ही सोबत ठेवली. आज आम्ही जे काही काम करत आहोत, त्या सर्वांची प्रेरणा आम्हाला त्यांच्याकडूनच मिळते.
प्रश्न : तुम्ही सध्या अनेक प्रकारची कामं करत आहात. तुम्ही 'झिरो ग्रॅव्हिटी'चा उल्लेख केलात, तर त्याबद्दल अधिक काय सांगू शकाल? यात तुम्ही नेमकं काय केलं आहे?
उत्तर : 'झिरो ग्रॅव्हिटी'च्या माध्यमातून आम्ही आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकास या तीन क्षेत्रात काम करतो. आम्ही या क्षेत्रात विविध प्रकल्प राबवतो. विशेषतः आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित आमचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहेत. यामुळेच आमच्या प्रकल्पांची व्याप्ती वाढली आहे.
आम्ही सरकारी शाळांची आणि तिथल्या इमारतींची दयनीय अवस्था पाहून, सरकारी शाळांपासून आमच्या कामाची सुरुवात केली. आमच्या लक्षात आलं की, कोणत्याही आर्थिक पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या मुलांच्या नशिबी अशी परिस्थिती नसावी. अशा परिस्थितीत शिक्षण घेणं त्यांच्यासाठी योग्य नाही.
आम्ही 2008 मध्ये एका संस्थेची स्थापना केली. 2013 पासून आम्ही सरकारी शाळांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचं काम सुरू केलं आहे. आम्ही 'हॅपी स्कूल प्रोजेक्ट' (Happy School Project) नावाच्या एका प्रकल्पावर काम करत आहोत.
ज्या सरकारी शाळांना मदतीची गरज आहे आणि ज्यांच्या इमारती कोसळल्या आहेत, अशा शाळांचं आम्ही पुनरुज्जीवन करत आहोत, त्यांची पुनर्रचना करत आहोत. त्यांना एका नवीन दृष्टिकोनातून घडवत आहोत. आमच्याकडे 'बिल्डिंग ऍज अ लर्निंग एड' (Building as a Learning Aid ) नावाची एक संकल्पना आहे.
आमच्याकडे आर्किटेक्ट्स आणि डिझाइनर्सची एक टीम आहे. आम्ही मुलांच्या अभ्यासक्रमाचा सखोल अभ्यास केला. त्यातील संकल्पना घेतल्या आणि त्यांना आमच्या डिझाइनमध्ये समाविष्ट केलं. इमारत अधिक कार्यक्षम आणि शैक्षणिक कशी बनवता येईल, तसंच मुलांचं दृष्य स्वरूपातील (व्हिज्युअल) शिक्षण कसं वाढवता येईल, यावर आम्ही काम केलं. आम्ही एक सर्वसमावेशक शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेनं काम करत आहोत.
विशेष म्हणजे, जेव्हा आम्ही याची सुरुवात केली, जेव्हा आम्ही हा प्रस्ताव घेऊन एका शाळेत गेलो तेव्हा आम्हाला सांगण्यात आलं होतं की, आम्ही काहीही करू नये. कारण अनेकांना या कल्पनेवर विश्वासच नव्हता.
प्रश्न : कोणत्या शाळेत तुम्हाला असा अनुभव आला?
उत्तर : नागपुरातील एक शाळा होती, 2013 सालची गोष्ट आहे. यानंतर त्याचवर्षी आम्हाला आमची पहिली शाळा मिळाली. जिथं त्यांना या कल्पनेतील शक्यता दिसून आली. आम्ही फार काही बोललो नाही, फक्त परवानगी मागितली. आम्हाला आमची शाळा अधिक चांगली करायची होती. त्या पहिल्या शाळेनं आम्हाला परवानगी दिली. आम्ही समुदायावर आधारित एक मॉडेल तयार केलं, ज्यामध्ये अनेक स्वयंसेवक एकत्र आले.
आम्ही शून्यापासून सुरुवात केली. आज आमच्याकडे आर्किटेक्ट्स आणि डिझाइनर्सची एक टीम आहे आणि आम्ही 150 हून अधिक शाळांसोबत काम करत आहोत. आम्ही अनेक आयएएस (IAS) अधिकारी, प्रशासकीय संस्था आणि विविध जिल्ह्यांमधील प्रशासनासोबत काम करत आहोत. आम्ही खूप प्रगती केली आहे. सुरुवातीला आम्ही खूप लहान होतो. पण आता आमच्या कामाची दखल घेतली जाते.
प्रश्न : जेव्हा तुम्ही सुरुवात केली, तेव्हा सोशल मीडिया आजच्या इतका लोकप्रिय नव्हता. तर मग, तुम्ही स्वयंसेवक कसे गोळा केले? त्यासाठी कोणत्या पद्धती वापरल्या? शाळेत जाऊन काम करण्यासाठी तुम्ही स्वतःला कसं तयार केलं? सोशल मीडियाचा प्रभाव आजच्यासारखा नव्हता, तरीही तुम्ही स्वयंसेवकांना कसं एकत्र आणलं?
उत्तर : आम्ही खूप नशीबवान होतो. जेव्हा आम्ही सुरुवात केली, तेव्हा नागपुरात स्वयंसेवा (व्हॉलंटियरिंग) करण्याची संस्कृती फारशी नव्हती. आम्ही एक तरुण संस्था म्हणून सुरुवात केली होती. आमचं पूर्ण काम तरुणांच्या नेतृत्वाखाली चालत होतं. 17-18 वयोगटातील सर्व तरुण एकत्र आले आणि त्यांनी काम सुरू केलं.
सुरुवातीच्या काळातच आम्हाला खूप लोकप्रियता मिळाली. आम्ही ही कल्पना आमच्या अनेक जवळच्या मित्रांसोबत शेअर केली होती आणि ते सर्वजण या उपक्रमात सहभागी झाले. हे कार्य विस्तारत गेलं. जेव्हा तुम्ही चांगलं काम करता, तेव्हा तुम्हाला चांगल्या लोकांची कमतरता भासत नाही. आमच्या बाबतीतही तसंच घडलं. आजही, जेव्हा आम्ही कशासाठीही साद घालतो, तेव्हा लोक आमच्याकडे येतात. ते मनापासून काम करतात आणि आम्हाला मोलाचा पाठिंबा देतात.
2008 पासून आम्ही दोन हजारांहून अधिक स्वयंसेवकांसोबत काम केलं आहे. आम्ही केवळ स्वयंसेवकांवर आधारित मॉडेलकडून कर्मचारी असलेल्या मॉडेलकडे वाटचाल केली आहे. आम्ही आमच्या कार्यपद्धतीत बरीच व्यावसायिकता आणली आहे. आम्ही सातत्यानं स्वयंसेवेच्या संधी निर्माण करत असतो. आम्ही आमच्या शहरात अशी संस्कृती रुजवली आहे. त्यामुळे आता हे काम कठीण राहिलेलं नाही.
प्रश्न : 'संदीपनी स्कूल'ची सुरुवात तुमच्या वडिलांनी केली होती आणि आता तुम्ही ते पुढे नेत आहात. तुम्ही नेमकं काय करता? आणि तुम्ही हे कार्य पुढे कसे नेत आहात?
उत्तर : 'संदीपनी स्कूल'ची सुरुवात माझ्या वडिलांनी 1993 मध्ये केली होती. जेव्हा माझं शाळेत जायचं वय आलं आणि मग त्यांना असं वाटलं की आता कुठल्या शाळेत घालायचं? त्यांनी भरपूर शाळा बघितल्या. पण त्यांचं एज्युकेशनला घेऊन एक फार वेगळं व्हिजन होतं आणि ते त्यांना नागपुरात कुठेच नाही सापडलं. ते भरपूर देश फिरले. त्यांनी वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन वेगवेगळ्या शाळा बघितल्या. तिथले प्रकल्प स्टडी केले आणि मग परत आले आणि मग त्यांनी डिसिजन घेतलं, की नाही? आपण एक वेगळी शाळा सुरू करू.
त्यांना मुलांच्या सर्वांगीण विकासावर आणि अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर उपक्रमांवर (co curricular activities) अधिक भर द्यायचा होता. त्यांना, मुलांना एका वेगळ्या पद्धतीनं घडवायचं होतं. अशा प्रकारे त्यांनी 'संदीपनी स्कूल'ची स्थापना केली. तिथे प्रवेश घेणारी मी पहिला विद्यार्थी होते आणि मी त्याच शाळेत शिकले. आता माझी आई, माझा भाऊ आणि मी स्वतः आम्ही सर्वजण या संस्थेच्या संचालक मंडळावर आहोत. माझी आई अध्यक्ष आहे आणि आम्ही विश्वस्त आहोत.
आम्ही मिळून शाळेचं व्यवस्थापन आणि कामकाज पाहतो. हा एक अतिशय सुंदर प्रवास राहिला आहे. आजही मी दररोज शाळेत जाते. एका विद्यार्थ्याच्या भूमिकेतून नेतृत्वाच्या पदापर्यंत पोहोचल्यामुळे, मला शिक्षण क्षेत्रात काहीतरी नाविन्यपूर्ण करण्याची संधी मिळते. मला नवनवीन गोष्टी शिकायला मिळतात आणि हजारो मुलांसोबत माझे विचार मांडण्याची संधी मिळते.
प्रश्न : तुम्ही तुमच्या आईचा आणि भावाचा उल्लेख केलात. तुमच्या या कामात त्यांनी तुम्हाला कशी मदत केली?
उत्तर : त्यांच्याशिवाय हे शक्यच नव्हतं. माझा भाऊ माझ्यापेक्षा लहान आहे. आम्ही दोघं मिळून या संस्थेचं कामकाज पाहतो. तो फायनान्स आणि टेक्निकल (tech) विभागाकडे लक्ष देतो. तर माझी भूमिका क्रिएटीव्ह आणि ऑपरेशनल स्वरूपाची आहे. आम्ही कामाची विभागणी करून घेतली आहे. माझ्या आईनं आम्हाला कधीही कशासाठीही सक्ती केली नाही. उलट, आम्हाला जे करायचं होतं, ते करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य तिनं दिलं. आम्ही स्वतःहून जे काही निर्माण केलं, त्यात माझ्या आईनं आणि भावानं आम्हाला नेहमीच पाठिंबा दिला. म्हणूनच आज मी ज्या ठिकाणी आहे, तिथं पोहोचू शकलो.
प्रश्न : तुम्ही उल्लेख केलात की, तुम्ही ज्या शाळेत शिकलात, तिथे आजही परत जाता. मला वाटतं, असं भाग्य फार कमी लोकांना मिळतं. यात तुम्हाला काही विशेष आनंद मिळतो का?
उत्तर : जेव्हा आम्ही शाळेत जातो, तेव्हा ज्या शिक्षकांसमोर आम्ही एकेकाळी बसत असू, ते आता आमच्यासोबत काम करतात. ते आम्हाला 'मॅडम' किंवा 'सर' म्हणून संबोधतात. हे खूप विचित्र वाटतं. तेव्हा सांगायला लागतं की तुम्ही आम्हाला नावानेच हाक द्या, तुम्ही आमचे गुरू आहात. पण विद्यार्थी आणि आताच्या या दोन्ही भूमिकात राहिल्यामुळे मला खूप काही शिकायला मिळालं.
एक विद्यार्थी म्हणून तुम्ही स्वतःचे अनुभव घेतलेले असतातच आणि एक नेतृत्व करणारी व्यक्ती म्हणून तुम्हाला समस्यांची आधीच जाणीव असते. तुम्हाला उमजतं की तुम्ही दोन्ही बाजूंनी विचार करू शकता. कारण तुम्ही तिथेच शिकलेले असता. दररोज शाळेत जाण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. शाळेच्या कॉरिडॉरमध्ये कितीतरी आठवणी दडलेल्या असतात. माझे वडील शिक्षणाबाबत नेहमीच अत्यंत गंभीर राहिले आहेत. हा विषय त्यांच्या हृदयाच्या खूप जवळचा आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही खूप काही घडवू शकतो. मी स्वतःला खूप नशीबवान समजते की आम्ही आज या दिशेनं पावलं उचलू शकतो.
प्रश्न : आपण शिक्षणाबद्दल एवढी चर्चा करत आहोत. राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी शिक्षण किती महत्त्वाचं आहे? सोबतच, तुम्ही म्हणालात की, तुमच्या वडिलांसाठी हा विषय अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. जर देशाला पुढे जायचं असेल, तर शिक्षणावर किती गुंतवणूक करायला हवी?
उत्तर : शिक्षणाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. जर आपल्याला पुढची पिढी घडवायची असेल, भविष्यातील वर्कफोर्स तयार करायचा असेल, तर त्याकडे आवश्यक क्षमता, कौशल्ये, शिक्षण आणि अद्ययावत ज्ञान असणं गरजेचं आहे. अन्यथा, एक देश म्हणून आपल्याला मागं जावं लागेल. म्हणूनच, शिक्षण हा जीवनातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे, एक देश म्हणून किंवा शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून, आपण सतत नवनवीन प्रयोग आणि सुधारणा करत राहिल्या पाहिजेत आणि हे काम पूर्ण दृढनिश्चयानं केलं पाहिजे.
प्रश्न : तुम्ही म्हणालात की, तुम्हाला अजूनही बरंच काही शिकायचं आहे. मग, भविष्यासाठी तुमच्या काय योजना आहेत? तुम्ही हे कार्य पुढे कसं नेणार आहात?
उत्तर : आमचं स्वप्न जास्तीत जास्त शाळांपर्यंत पोहोचण्याचं आहे. आपण असं कधीही मानू नये की आपली गरज नाही. कदाचित हे काम थेट आपलं जबाबदारीचं क्षेत्र नसेल, तरीही आपली गरज नक्कीच आहे. आम्ही आतापर्यंत 150 हून अधिक शाळांमध्ये काम केलं आहे. शाळांचं पूर्णपणे रूपांतर घडवून आणलं आहे. आम्ही दोन हजार शाळांमध्ये आमचं काम सुरू केलं आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून आम्हाला अनेक चौकशी आणि विनंत्या आल्या आहेत. अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांनी आमच्याशी संपर्क साधला आहे.
त्यांनी आम्हाला त्यांच्या जिल्ह्यातही असंच काम करण्याची विनंती केली आहे. आता आमचं ध्येय अधिक व्यापक आहे. जर आम्हाला प्रशासकीय पाठिंबा मिळाला किंवा सीएसआर निधीद्वारे अधिक शाळांपर्यंत पोहोचता आलं, तर आम्ही व्यापक स्तरावर मोठा बदल घडवून आणू शकतो. हेच आमचं स्वप्न आहे. आम्हाला या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धोरणात्मक स्तरावर बदल घडवून आणायचा आहे. आम्ही याच दिशेनं काम करत आहोत.
प्रश्न : 'जनरेशन झेड'चा काळ आहे. आज अनेक तरुण पिढीतील लोक आहेत. अनेक तरुणांना समाजकार्य करायचं नसतं, त्यात त्यांना आवड दिसत नाही. हा त्यांचा दृष्टिकोन असू शकतो. परंतु, जर कोणाला समाजकार्यात रस असेल, तर तुम्ही त्यांना काय सल्ला द्याल?
उत्तर : मला असं वाटतं की, सर्वच 'जेन झी असे नाहीत. मी पाहतेय की, अनेक तरुण सोशल इम्पॅक्टच्या क्षेत्राकडे आकर्षित होत आहेत. अनेक महाविद्यालयांनी तर स्वयंसेवेचं काम अनिवार्य केलं आहे. शालेय स्तरापासूनच मुलांना अशा गोष्टींचा अनुभव दिला, तर त्यांच्यामध्ये नैसर्गिक सहानुभूती विकसित होणं महत्त्वाचं ठरतं. जर सहानुभूती नसेल, तर तुमचा विकास होऊ शकत नाही. यासाठी एखादी संस्थाच सुरू करणं आवश्यक आहे असं नाही.
म्हणजे जग बदलायचं आहे म्हणजे कुठेतरी जाऊन काही बदलायची गरज नसते. तुमच्या आसपास पण तुम्ही काही छोटासादेखील बदल घडवला तरी पण ती फार मोठी गोष्ट असते. माझा संदेश इतकाच आहे की, तुमच्या आसपास अशी एखादी गोष्ट करा, ज्यामुळे कोणाचं तरी आयुष्य सुधारेल किंवा त्यांना मदत मिळेल. जर तुम्ही एका व्यक्तीला मदत करू शकत असाल, तर नक्की करा. जर तुम्ही दहा जणांना मदत करू शकत असाल, तर दहा जणांना मदत करा. पण नेहमी काहीतरी चांगलं करत राहा.
प्रश्न : आजवरच्या प्रवासातला असा काही विशेष अनुभव आहे का? जो तुमच्या ह्रदयाच्या जवळ आहे, जो आमच्यासोबत शेअर करू इच्छिता?
उत्तर : मी नेहमी सर्वांसोबत एक गोष्ट शेअर करते. जेव्हा हा शालेय प्रकल्प सुरू झाला, तेव्हा एक प्रसंग घडला. आम्ही एका शाळेत गेलो होतो, जी खूप जुनी शाळा होती. छतावरून पाणी गळत होतं. मुलं वर्गाच्या मध्यभागी जमिनीवर बसली होती. त्यातील एका मुलानं प्लास्टिकची पिशवी आणली होती, जी त्याच्यासाठी डेस्कचं काम करत होती.
तिथंच एक मुलगीदेखील होती, जी तिच्या वहीत पेन्सिलने लिहून ते सर्व काही खोडरबरने खोडून टाकत होती. आम्ही तिला विचारलं, "तू असं का करत आहेस? सर्वकाही का खोडून टाकत आहेस?" ती म्हणाली, "जर मी आज हे खोडलं नाही, तर उद्याच्या वर्गातील अभ्यास मी लिहिणार कुठे?" या गोष्टीचा माझ्या मनावर खूप खोलवर परिणाम झाला. त्या मुलांसाठी एक वही असणं ही किती मोठी चैनीची गोष्ट आहे. ती मुलं किती कठीण परिस्थितीत आहेत? आणि आपण काय करत आहोत? त्या एका क्षणानं मला जीवनाकडे पाहण्याचा एक नवा दृष्टिकोन दिला. तो क्षण, जो मी नेहमी सर्वांसोबत शेअर करते, तो माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.
अलीकडेच, आमचं काम सुरू असताना आम्ही पुन्हा एका शाळेत गेलो होतो. ती एक 70 वर्षे जुनी शाळा होती. नागपूरजवळील एका गावातली ही शाळा. तिथं बसल्या-बसल्या मुख्याध्यापक रडू लागले. त्यांना विश्वासच बसत नव्हता की, कुठून तरी मदत मिळाली आहे. परिस्थिती बदलणं शक्य नाही, असं मानून त्यांनी आशा सोडून दिली होती. जेव्हा शाळांची अशी अवस्था असते, तेव्हा ते एका दुष्टचक्रात अडकतात.
शाळेची इमारत जीर्ण असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत जाते. कारण विद्यार्थ्यांमध्ये तो आत्मविश्वास उरत नाही. त्यांना तो विश्वास आणि सन्मान मिळत नाही. आणि आमचं काम प्रामुख्यानं 'सन्मान' मिळवून देण्याशी संबंधित आहे. आम्ही नेमकं काय करत आहोत? आम्ही त्यांचा सन्मान पुन्हा प्रस्थापित करत आहोत.
जेणेकरून, आपल्या मुलांनी सरकारी शाळेत शिक्षण घ्यावं, याबद्दल पालकांना किंवा मुलांना कोणतीही लाज वाटू नये. थोडक्यात सांगायचं तर, जर शाळेची इमारत खराब असेल, तर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होते. परिणामी, शिक्षकांचं प्रमाणही घटतं. मग पालक म्हणतात की, शिक्षकच कमी आहेत, म्हणून ते आपल्या मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत. हे चक्र खंडित झालं पाहिजे. जेव्हा आपण विद्यार्थ्यांना सन्मानजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देतो, तेव्हा प्रत्येक शाळेतील प्रवेशांची संख्या दुप्पट होते. आम्ही ज्या शाळेत काम करतो, त्या प्रत्येक शाळेतील मुख्याध्यापक भावुक होऊन आभार मानतात. या छोट्या-छोट्या गोष्टी आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या आम्हाला प्रेरणा देतात. म्हणूनच आम्ही आमचे कार्य सुरू ठेवतो.