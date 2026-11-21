रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड विजेते डॉ. गणेश बारैया यांचा वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देणारा न्यायालयीन लढा!
'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2026' (युथ आयकॉन) विजेते डॉ. गणेश बारैया यांची 'ईटीव्ही भारत'च्या मोनिका सिंग यांनी घेतली विशेष मुलाखत.
Published : November 21, 2026 at 6:48 AM IST
विजयवाडा : लोक अनेकदा आपल्या कलाकारांकडे 'वरच्या नजरेनं' (आदरभावाने) पाहण्याबद्दल बोलतात, परंतु डॉ. गणेश बारैयांसारखी काही माणसं अशी आहेत, ज्यांच्याकडे आपण थेट डोळ्यांत डोळे घालून किंवा कदाचित थोड्या खालच्या नजरेनं पाहिलं पाहिजं, तरच 'खरं व्यक्तिमत्त्व' किंवा 'उंची' कशाला म्हणतात, हे आपल्याला समजून येईल. गुजरातच्या भावनगरमधील 3 फूट उंचीचे हे डॉक्टर, कठीण प्रसंगांतही जिद्दीनं कसं पुढं जात राहावं, याचं एक उत्तम उदाहरण आहेत. 'नीट' (NEET) परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, डॉ. गणेश बारैया यांची उंची कमी असल्याचं कारण देऊन 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'नं त्यांना प्रवेश नाकारला होता. मात्र, सुमारे आठ वर्षांपूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा दिला आणि एक ऐतिहासिक निकाल मिळवला. या निकालामुळं त्यांच्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे दरवाजे उघडले गेले.
रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2026
16 नोव्हेंबर रोजी विजयवाडा इथं आयोजित एका भव्य सोहळ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते डॉ. गणेश बारैया यांना 'युथ आयकॉन' श्रेणीतील 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2026' प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमाला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल सय्यद अब्दुल नझीर, केंद्रीय राज्यमंत्री भूपती राजू श्रीनिवास वर्मा आणि रामोजी समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी किरण उपस्थित होते. "रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड मिळणं ही माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे," असं डॉ. बारैया यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी आपल्या कमी उंचीमुळं वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवताना कशा प्रकारे आपल्याला नाकारलं होतं, याबद्दलही सविस्तर सांगितलं.
एका खडतर प्रवासाची सुरुवात
तलाजा येथील नीलकंठ विद्यापीठातून अकरावी आणि बारावीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, डॉ. बारैया यांनी 2018 मध्ये 'नीट-यूजी' (NEET-UG) परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि एमबीबीएस (MBBS) अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशासाठी अर्ज केला. मात्र, 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'च्या एका समितीनं त्यांचा प्रवेश नाकारला. समितीच्या मते, त्यांची 3 फूट उंची आणि 72 टक्के अपंगत्व पाहता, ते आपत्कालीन प्रसंगांत काम करण्यास, शस्त्रक्रिया करण्यास किंवा शस्त्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मानक टेबलांपर्यंत पोहोचण्यास 'शारीरिकदृष्ट्या अयोग्य' होते, असं म्हणत डॉ. बारैया आपल्या जुन्या आठवणी सांगितल्या. 2 जुलै 2018 रोजी अहमदाबाद सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये डॉ. बारैया यांची पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली, परंतु तिथंही त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. ते म्हणाले, "मी खूप निराश झालो होतो; मला वाटलं की डॉक्टर होण्याचं माझं स्वप्न कदाचित कधीच पूर्ण होणार नाही. अशा कठीण प्रसंगी माझ्या शिक्षकांनी आणि पालकांनी मला धीर दिला आणि माझ्या निश्चयावर ठाम राहण्यासाठी प्रोत्साहित केलं."
खटला दाखल करण्यास वडिलांचा विरोध
डॉ. बारैया आठवतात की, त्यांच्या शाळेचे मुख्याध्यापक दलपतभाई कटारिया यांनी त्यांना सांगितले होते की, जर त्यांना एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश हवा असेल, तर अन्यायाविरुद्ध लढा देणे आवश्यक आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक दलपतभाई कटारिया यांनी डॉ. बारैया यांना सांगितलं होतं की, जर त्यांना एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश हवा असेल, तर अन्यायाविरुद्ध लढा देणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, "आपल्याला गुजरात उच्च न्यायालयात खटला दाखल करावा लागेल," असं शिक्षकांनी त्यांना सांगितलं. त्यावेळी त्यांचे वडील, विठ्ठलभाई बारैया हे चिंतेत होते आणि त्यांनी आग्रह धरला की, आपण व्यवस्थेशी संघर्ष करू नये. परंतु, कटारिया यांनी त्यांना पटवून दिलं की, हा लढा म्हणजे केवळ संघर्ष नसून, शिक्षणाच्या अधिकारासाठीचा प्रयत्न आहे.
‘कायदेशीर लढा’
डॉ. बारैया यांनी सांगितलं की, त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बेताची असल्यानं, कायदेशीर प्रक्रियेचा सर्व खर्च कटारिया यांनी केला. त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला, परंतु दोन महिन्यांनंतर त्यांना त्यात पराभव पत्करावा लागला. मात्र, कटारिया थांबले नाहीत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. चार महिन्यांनंतर, 2 ऑक्टोबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला की, ते एमबीबीएस अभ्यासक्रमातील प्रवेशासाठी पात्र आहेत आणि उंची ही त्यासाठी अडथळा ठरू शकत नाही.
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळं आम्हा सर्वांना खूप आनंद झाला," असे डॉ. बारैया आठवणींना उजाळा देत सांगतात. मात्र, 2018 मध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्यासाठी एक जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले. परिणामी, त्यांना भावनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. वैद्यकीय शिक्षणादरम्यान त्यांना दररोज शारीरिक आव्हानांचा सामना करावा लागत असे, परंतु सहविद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांना मदत झाली, असे ते सांगतात.
"महाविद्यालयात प्राध्यापक आणि वर्गमित्रांनी माझ्या सोयीसाठी शैक्षणिक वातावरणात काही बदल केले होते. माझ्यासाठी पुढच्या रांगेत जागा राखीव ठेवली जात असे आणि प्रयोगशाळेतील बेंच किंवा विच्छेदन टेबलांपर्यंत (डिसेक्शन टेबल्स) सहज पोहोचता येईल, अशा विशेष खुर्च्यांची व्यवस्थाही करण्यात आली होती," असं डॉ. बारैया यांनी सांगितलं.
शस्त्रक्रियेदरम्यान, वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील त्यांचे सहकारी स्वतःहून त्यांना उचलून मदत करत किंवा स्टूलची जुळवाजुळव करून देत, ज्यामुळं त्यांना शस्त्रक्रिया कक्षात (ऑपरेटिंग थिएटर) सक्रियपणे सहभागी होणे शक्य होत असे. डॉ. बारैया सांगतात की, "72 टक्के शारीरिक अपंगत्वामुळं माझा लिहिण्याचा वेग कमी होता. महाविद्यालयानं माझ्यासाठी लेखनिक उपलब्ध करून दिला आणि लेखी परीक्षांमध्ये अतिरिक्त वेळही दिला; वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इतिहासात अशी सोय मिळणं ही एक अभूतपूर्व गोष्ट होती."
बालपण आणि सर्कसकडून आलेली एक ऑफर!
डॉ. बारैया यांचं बालपण एका सामान्य कुटुंबात गेलं. त्यांचे वडील विठ्ठलभाई बारैया हे शेती करून नऊ मुलांच्या मोठ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असत. या नऊ मुलांमध्ये गणेश यांचाही समावेश होता. डॉ. बारैया सांगतात की, "एकेकाळी माझ्या गोरखी गावात एक सर्कस पथक आलं होतं. तेव्हा त्या सर्कसच्या आयोजकांनी मला एक कलाकार म्हणून ‘विकत’ घेण्यासाठी माझ्या वडिलांना 5 लाख रुपयांची ऑफर दिली होती. परंतु, माझ्या वडिलांनी ती नाकारली आणि स्पष्ट सांगितलं होतं की, त्यांना पैशांची गरज नाही. त्यांनी ठामपणे सांगितलं की, त्यांना मला सुशिक्षित करायचं आहे आणि समाजात चांगलं काम करताना पाहायचं आहे.”
'माझ्याकडे रुग्णांनी आश्चर्यानं पाहिलं'
1 ऑगस्ट 2019 रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि भावनगर येथील सर टी. हॉस्पिटलमध्ये एमबीबीएससाठी प्रवेश घेतल्यानंतर, डॉ. बारैया यांना तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षात हॉस्पिटलमध्ये क्लिनिकल पोस्टिंग मिळाले. त्यावेळी, "जेव्हा रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी मला पाहिलं, तेव्हा त्यांना माझी उंची पाहून आश्चर्य वाटलं," असं डॉ. बारैया सांगतात. ते पुढे सांगतात की, एवढ्या कमी वयाच्या माणसाकडून उपचार घ्यावेत की नाही यावर लोक कसे संकोच करत होते. "पण जेव्हा मी रूग्णांशी तसंच त्यांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधायला सुरुवात केली आणि त्यांच्या समस्या ऐकल्या तेव्हा त्यांचा माझ्यावरील विश्वास वाढला. लोकांचा असा विश्वास वाटू लागला की मी त्यांना चांगले उपचार देऊ शकतो. माझ्याशी जोडणे सोपे आणि सहज वाटणाऱ्या मुलांसोबत काम करताना माझी उंची हा एक मोठा फायदा ठरला," डॉ बरैया सांगतात. दरम्यान, सरकारी डॉक्टर म्हणून, ते आता गुजरातमधील ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या समुदायांना वैद्यकीय सेवा पुरवतात.
डॉ. गणेश बारैया यांना मिळालेले इतर सन्मान
भावनगर हेरिटेज "30 अंडर 30" चेंजमेकर (2026) : आरोग्यसेवा आणि अपंग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी केलेल्या कार्याची दखल घेत, डॉ. बारैया यांना 'भावनगर हेरिटेज' मासिकाच्या मुखपृष्ठावर स्थान देण्यात आलं आणि त्यांच्या 'क्लास ऑफ 2026 - 30 अंडर 30' या यादीत त्यांचा समावेश करण्यात आला.
2024 मध्ये डॉ. गणेश बारैया यांनी आपली वैद्यकीय पदवी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. दरम्यान, अवघ्या तीन फूट उंचीचे डॉ. बारैया हे जगातील सर्वात कमी उंचीचे कार्यरत डॉक्टर म्हणून ओळखले जातात.
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'मुलांची एकमेकांशी तुलना करणं अन्यायकारक'
डॉ. बारैया यांच्या मते, प्रत्येक मुलामध्ये काहीतरी वेगळी आणि खास क्षमता असते, त्यामुळं एका मुलाची दुसऱ्या मुलाशी तुलना करणं अन्यायकारक आहे. दिव्यांग मुलांच्या बाबतीत शारीरिक मर्यादा असू शकतात, परंतु त्यांची बुद्धी आणि विचारशक्ती पूर्णपणे मुक्त असते. "मी सर्वांना हेच सांगेन की, कधीही हार मानू नका आणि नेहमी पुढं जात राहा. कष्ट आणि संघर्ष हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. जर तुम्हाला तुमची ध्येये गाठायची असतील, तर आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सदैव तयार राहा. एक दिवस नक्कीच यश मिळेल," असं डॉ. बारैया सांगतात.
अवयवदानास प्रोत्साहन
एक डॉक्टर म्हणून डॉ. बारैया हे 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'सोबत सक्रियपणे जोडलेले आहेत आणि त्यांच्या कार्यात सेवाभावाची भावना प्रबळ आहे. ते अवयवदान मोहिमांमध्ये सहभागी आहेत. "एका व्यक्तीच्या अवयवदानामुळं आठ जणांचे प्राण वाचू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अवयवदानाच्या चळवळीला पाठिंबा दिला आहे," असं डॉ. बारैया यांनी सांगितलं. दरम्यान, डॉ. बारैया यांना भावनगर जिल्ह्यातील अवयवदान जनजागृती कार्यक्रमाचे 'ब्रँड अॅम्बेसेडर' म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.
सुरुवातीला डॉ. बारैया यांची इच्छा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी होऊन जनसेवा करण्याची होती. मात्र, हायस्कूलमध्ये असताना त्यांना जाणीव झाली की, ग्रामीण भागातील उपेक्षित समुदायांवर डॉक्टर किती मोठा सकारात्मक प्रभाव पाडू शकतात. त्यानंतर त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्राची निवड केली. 'युथ आयकॉन' म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. बारैया आजच्या तरुण पिढीसाठी एक प्रेरणास्थान आहेत. त्यांनी हे सिद्ध करून दाखवलं आहे की, आयुष्यातील आव्हानांसमोर खचून न जाता किंवा परिस्थिती जशी आहे तशी स्वीकारून गप्प न बसता, दृढनिश्चयानं आणि ताठ मानेनं त्यांचा सामना केला पाहिजे.
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