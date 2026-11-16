‘रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स’च्या विजेत्यांचं समुहाच्या सीएमडींनी केलं अभिनंदन; जाणून घ्या, कोण आहेत ९ पुरस्कार विजेते?
रामोजी समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सीएच. किरण यांनी रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स’च्या पुरस्कार विजेत्यांचं अभिनंदन केलं. जाणून घ्या कोण आहेत ९ पुरस्कार विजेते?
Published : November 16, 2026 at 9:22 PM IST
विजयवाडा- “ अनेकांच्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पाडणाऱ्या नऊ प्रेरणादायी व्यक्तींचा गौरव करत आहोत,” असे रामोजी समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (CMD), सीएच. किरण यांनी पुरस्कार विजेत्यांची नावे जाहीर करण्यापूर्वी सांगितलं. आंध्र प्रदेशातील डॉ. बी. आर. आंबेडकर कलावेदिका येथे आयोजित ‘रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स’च्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या समारंभात ते बोलत होते.
माध्यम क्षेत्रातील द्रष्टे व्यक्तिमत्त्व आणि रामोजी समूहाचे संस्थापक, श्री रामोजी राव यांच्या स्मरणार्थ हा पुरस्कार सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी रामोजी समूहाचे सीएमडी सीएच. किरण म्हणाले, "आज आपण केवळ नऊ असामान्य व्यक्तींचा सन्मान करत नाही, तर नऊ प्रेरणादायी प्रवासांचा उत्सव साजरा करत आहोत. त्यांनी असंख्य जीवनांवर परिणाम घडविला आहे," असे रामोजी समुहाचे सीएमडी सीएच. किरण म्हणाले. पुरस्कार विजेत्यांचं अभिनंदन करताने ते म्हणाले, "तुमच्या सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन! तुमच्या यशातून अनेकांना स्वप्न पाहण्याची, सेवा करण्याची आणि उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची प्रेरणा मिळो."
पुरस्कारामागील त्यांनी भूमिका स्पष्ट करताना श्री रामोजी राव यांच्या विचारांची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, "उद्यमशीलता आणि नैतिकता यांनी एकत्र असायला हवे, असा श्री रामोजी राव यांचा ठाम विश्वास होता की. संस्थापक अध्यक्षांच्या (श्री रामोजी राव) दृष्टीनं संपत्ती निर्माण करणे ही केवळ एक व्यावसायिक काम नव्हतं. तर ते रोजगार निर्मितीचं, लोकांना सक्षम करण्याची आणि राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्याची संधी म्हणून पाहायचे."
श्री रामोजी राव लोकशाही मूल्यांचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी नेहमी लोकांच्या हितासाठी विविध प्रश्नांना वाचा फोडली. एक उत्तम समाज घडवण्यात प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका असते, असा त्यांचा विश्वास होता- रामोजी समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सीएच. किरण
" उत्तमपणा हा वैयक्तिक यशावरून मोजला जात नाही, तर इतरांच्या जीवनात आपण घडवलेल्या सकारात्मक बदलावरून पाहिला जात, असे श्री रामोजी रावांचे मत होते", असे सीएमडी (CMD) सीएच. किरण यांनी सांगितलं. 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स'ला (Ramoji Excellence Awards) रामोजी राव यांच्या विचाराला पाया असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ते पुढे म्हणाले, "हे पुरस्कार म्हणजे त्यांच्या असाधारण दूरदृष्टीला आणि चिरंतर वारशाला अर्पण केलेली आमची नम्र आदरांजली आहे. दरवर्षी हे राष्ट्रीय पुरस्कार वेगवेगळ्या राज्यांत आयोजित केले जावेत, अशी आमची इच्छा आहे."
रामोजी रावांचे कृतज्ञतेनं आणि आदरानं स्मरण करत रामोजी समूहाच्या सीएमडींनी त्यांची आयुष्यभर जपलेली मूल्ये पुढेही जोपासण्याचा संकल्प व्यक्त केला.पुरस्कार विजेत्यांच्या निवड प्रक्रियेबद्दल बोलताना सीच. किरण यांनी सांगितलं की, यावर्षी ९०० हून अधिक प्रोफाइल विचारात घेतले होते. त्यांचे अत्यंत कठोर मूल्यमापन करून नऊ विजेत्यांची निवड करण्यात आली आहे. यावर्षीच्या नऊ विजेत्यांपैकी पाच महिला आहेत. तर पहिल्या वर्षीच्या एकूण सात विजेत्यांमध्ये चार महिला होत्या, असे त्यांनी नमूद केलं. गेल्या वर्षी श्री रामोजी राव यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सुरू करण्यात आलेले 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स' (Ramoji Excellence Awards) समाजाच्या सेवेमध्ये असाधारण प्रतिभा आणि समर्पण दर्शविणाऱ्या व्यक्तींना देण्यात येतो.
२०२६ चे विजेते कोण आहेत?
- एम. सुचित्रा (पत्रकारिता): ३० वर्षांहून अधिक काळ, स्वतंत्र पत्रकार म्हणून एम. सुचित्रा यांनी दक्षिण भारतातील पर्यावरणीय आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर पत्रकारिता केली आहे. त्यांनी आदिवासी मातांमधील कुपोषण, बेकायदेशीर खाणकाम, पाणीटंचाई आणि ब्रह्मपुरम कचरा संकट यांसारख्या गंभीर विषयांवर वार्तांकन केलं आहे. त्यांनी मुख्यत्वे पर्यावरणीय आणि धोरणात्मक अपयशांमुळे मानवी जीवनावर होणाऱ्या परिणामांवर वार्तांकन केलं आहे . यापूर्वी त्यांना 'डेव्हलपिंग आशिया जर्नलिझम अवॉर्ड'नंही सन्मानित करण्यात आलं आहे.
- पोडिली राजशेखरा राजू (ग्रामीण विकास आणि कृषी): 'वॉटरमॅन ऑफ साऊथ झोन' (दक्षिण क्षेत्रातील जलपुरुष) म्हणून ओळखले जाणारे जलसंधारण तज्ञ पोडिली राजशेखरा राजू यांनी आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकमधील दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये जलसुरक्षा निर्माण करण्यासाठी काम केलं आहे. त्यासाठी दोन दशकांहून अधिक काळ योगदान दिलं आहे. त्यांना 'नॅशनल जलशक्ती अवॉर्ड' आणि 'वॉटर हिरो अवॉर्ड' म्हणून यापूर्वी गौरविण्यात आलं आहे.
- व्ही. रुक्मिणी राव (महिला कर्तृत्व): व्ही. रुक्मिणी राव यांनी १९८१ मध्ये दिल्लीत 'सहेली रिसोर्स सेंटर'ची सह-स्थापना केली. त्यामागे कौटुंबिक हिंसाचार आणि हुंड्यामुळे होणारे मृत्यू यांसारख्या समस्यांना वाचा फोडणे हा उद्देश होता. त्यांनी ग्रामीण तेलंगणात 'ग्राम्या रिसोर्स सेंटर फॉर वुमन'ची स्थापना केली. त्या 'MAKAAM' सारख्या व्यासपीठांच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना मदत करून शाश्वत शेतीसाठी कार्य करतात.
- वैकोम विजयलक्ष्मी (कला आणि संस्कृती): जन्मापासून भौतिकदृष्ट्या दृष्टी नसूनही आपल्या प्रज्ञाचक्षूच्या मदतीनं वैकोम विजयलक्ष्मी यांनी केवळ श्रवणानं संगीताचं शिक्षण घेतले. एवढेच नाही तर त्या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या गायिका ठरल्या आहेत. 'गायत्री वीणा' (एकतंत्री वाद्य) वाजवण्यात त्यांनी विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. धर्मादाय ट्रस्टच्या माध्यमातून त्या शिक्षण आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठीही महत्त्वाचं कार्य करतात.
- अर्जुन अरुणाचलम (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान): इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर आणि उद्योजक अर्जुन अरुणाचलम यांनी देशातील पहिला स्वदेशी एमआरआय (MRI) स्कॅनर विकसित केला आहे. याचा उद्देश एमआरआय चाचणीचा खर्च कमी करणे आणि लहान रुग्णालये तसेच दुर्गम भागातील समुदायांपर्यंत कर्करोग व इतर आजारांच्या निदानाची सुविधा पोहोचवणे हा आहे.
- मैत्रेयी जिचकर (शिक्षण): महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्या मैत्रेयी जिचकर या 'झिरो ग्रॅव्हिटी' (Zero Gravity) आणि 'द हॅपी स्कूल प्रोजेक्ट' (The Happy School Project) उपक्रम राबवितात. या उपक्रमांमधून त्यांनी १०० हून अधिक शाळांमध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आणला आहे. तसेच, वंचित मुलांसाठी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याच्या उद्देशानं त्यांनी ३,००० हून अधिक तरुण स्वयंसेवकांना एकत्र आणलं आहे.
- देवेंद्र कुमार गुप्ता (मानवसेवा): समाजसुधारक आणि 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट'चे (Ladli Foundation Trust) संस्थापक देवेंद्र कुमार गुप्ता हे वंचित महिला आणि मुलांच्या संरक्षणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहेत. त्यांनी ३५ लाखांहून अधिक लोकांना सकारात्मक दिशा दाखवून दिली आहे. त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे. भारताच्या सलग चार राष्ट्रपतींकडून त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे.
- डॉ. गणेश बारैया (युवा आयकॉन): गुजरातमधील भावनगरचे रहिवासी असलेले डॉ. गणेश बारैया यांनी अनेक अडचणींवर मात करत वैद्यकीय शिक्षण घेतलं. त्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर लढादेखील दिला. सध्या ते गुजरातमधील एका रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer) म्हणून कार्यरत आहेत. जगातील सर्वात कमी उंचीचे प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर म्हणून त्यांची ओळख आहे.
- डॉ. जेम्मा जे. एडसेरी (वैद्यक आणि आरोग्य): डॉ. जेम्मा जे. एडसेरी (डॉ. अक्विनास एडसेरी ) यांनी वयाच्या ६६ व्या वर्षी ओडिशामधील एका दुर्गम भागात जाऊन 'स्वास्थ्य स्वराज्य सोसायटी'ची (Swasthya Swaraj Society) स्थापना केली. त्यांच्या समुदाय-केंद्रित कार्याचा विस्तार ७९ गावांपर्यंत आहे. त्यामधून माता आरोग्य, मलेरिया उपचार आणि पोषणविषयक सेवा पुरवल्या जातात. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे क्षयरोग (TB) बरा होण्याचे प्रमाण ९६ टक्के इतके आहे.
गेल्या वर्षी, पहिल्या 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स' (Ramoji Excellence Awards) अंतर्गत खालील व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला होता.
- जयदीप हर्डीकर (पत्रकारिता), अमला अशोक रुईया (ग्रामीण विकास), पल्लबी घोष (महिला साध्यकर्त्या), प्रा. सथुपती प्रसन्न श्री (कला आणि संस्कृती), प्रा. माधवी लता गाली (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान), आकाश टंडन (मानवसेवा) आणि श्रीकांत बोला (युवा आयकॉन).