'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स २०२५'; उत्कृष्ट योगदानासाठी पुरस्कार, उपराष्ट्रपतींसह मान्यवरांची राहणार उपस्थिती
रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स २०२५ मध्ये सात श्रेणीतील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानित करण्यात येणार आहे. यावेळी उपराष्ट्रपती आणि मान्यवरांची उपस्थिती राहणार आहे.
Published : November 15, 2025 at 8:56 PM IST
हैदराबाद : पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव यांनी माध्यमे, उद्योग आणि सार्वजनिक सेवेद्वारे राष्ट्रनिर्मितीसाठी आपलं जीवन समर्पित केलं. त्यांच्या जयंती निमित्त रामोजी फिल्म सिटीमध्ये १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स २०२५' पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. सेवा, शिस्त आणि राष्ट्रनिर्माण या मूल्यांना मूर्त रूप देणाऱ्या सात श्रेणीमध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना या पुरस्कारांनी सन्मानित केलं जाणार आहे. उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असून तेलंगणा-आंध्र प्रदेशातील राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी 'रामोजी डिक्शनरी'चे औपचारिक प्रकाशनही होणार आहे.
कधी आहे कार्यक्रम? : 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स २०२५' हा कार्यक्रम १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ५:३० ते रात्री ८:०० वाजेपर्यंत हैदराबाद येथील 'रामोजी फिल्म सिटी' येथे होणार आहे. या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण सायंकाळी ६:३० वाजेपर्यंत उपलब्ध असणार आहे.
खालील श्रेणींमध्ये व्यक्तींची निवड
१. पत्रकारिता
२. ग्रामीण विकास
३. मानवतेची सेवा
४. कला आणि संस्कृती
५. युवा आयकॉन
६. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान
७. महिला अचिव्हर्स
चेअरमन सीएच किरण यांची प्रतिक्रिया : रामोजी एक्सलन्स पुरस्कारांच्या निमित्ताने बोलताना, रामोजी ग्रुपचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक सीएच किरण म्हणाले, “रामोजी एक्सलन्स पुरस्कार हे आमचे संस्थापक अध्यक्ष, पद्मविभूषण दिवंगत रामोजी राव यांनी आयुष्यभर ज्या अथक प्रयत्नांसाठी उभे राहिले त्यांच्या भावनेला श्रद्धांजली आहे. या पुरस्कारांद्वारे, आम्ही अशा व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यांच्याकडं समान मूल्ये आहेत. विचारांमध्ये धैर्य आणि सामाजिक भल्यासाठी अढळ वचनबद्धता आहे. त्यांचा दृष्टिकोन नवीन पिढ्यांना बदल घडवणाऱ्यांना प्रेरणा देत राहील हे पाहून मला खूप आनंद होतो."
प्रत्येक विभागातील तीन नावे : या पुरस्कारांसाठी निवड प्रक्रिया पारदर्शकता आणि काटेकोरपणे राबवण्यात आली होती. तज्ज्ञ पॅनेलने प्रत्येक श्रेणीतील अनेक व्यक्तींचे मूल्यांकन केले आहे, त्यातून प्रत्येक विभागातील तीन नावे निवडण्यात आली. त्यानंतर अंतिम समितीने प्रत्येक श्रेणीतील एक पुरस्कार विजेता निवडला. निवडलेल्या व्यक्तींच्या कार्याची सत्यता पडताळण्यासाठी 'ईनाडू' आणि 'ईटीव्ही भारत' नेटवर्कद्वारे सर्व प्रमाणपत्रे आणि प्रत्यक्ष कामांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करुन पुरस्कारासाठी नावे निश्चित करण्यात आली.
प्रमुख पाहुणे - या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून, जिष्णु देव वर्मा, तेलंगणाचे राज्यपाल, एन. चंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री, ए. रेवंत रेड्डी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री, एम. वेंकय्या नायडू, माजी उपराष्ट्रपती, माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, श्री. के. राम मोहन नायडू, नागरी विमान वाहतूक मंत्री, जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय खाण मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमात 'रामोजी डिक्शनरी'चे औपचारिक प्रकाशन देखील केले जाईल.
