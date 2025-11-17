"रामोजी एक्सेलन्स अॅवार्ड विजेते हे समाजातील खरे नायक आहेत"-रामोजी ग्रुपचे चेअरमन
रामोजी एक्सेलन्स अॅवार्ड समारंभात रामोजी ग्रुपचे चेअरमन चेरुकुरी किरण यांनी विजेत्याचं कौतुक केलं. त्यांनी रामोजी फिल्म सिटीमध्ये रविवारी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात पुरस्कारामागील भूमिका स्पष्ट केली.
Published : November 17, 2025 at 9:07 AM IST
हैदराबाद- रामोजी एक्सेलन्स अॅवार्डचा सन्मान मिळविणारे हे समाजातील खरे नायक (Hero) आहेत, असे प्रतिपादन रामोजी ग्रुपचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी किरण यांनी केली. त्यांनी धाडस, दयाळू आणि बांधिलकीनं अनेकांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवून आणलं आहे, असे सांगत पुरस्कार मिळविणाऱ्यांचं चेरुकुरी किरण यांनी कौतुक केलं. ते रामोजी फिल्म सिटीमध्ये पार पडलेल्या रामोजी एक्सेलन्स अॅवार्डच्या समारंभात बोलत होते.
रामोजी ग्रुपचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी किरण म्हणजे, आपले सर्वांचे लाडके चेअरमन श्री रामोजी राव हे दूरदृष्टी आणि असाधारण दृढनिश्चयी असलेले होते. सामान्य माणसाला उद्देश आणि शिस्तीचं मार्गदर्शन केलं तर ते असामान्य परिणाम मिळू शकतात, असा विश्वास असलेले त्यांचं नेतृत्व होतं. उद्योग आणि नीतीमित्ता हे एकाचवेळी शक्य होऊ शकते, हे त्यांनी आम्हाला दाखविलं. व्यवसाय हा नेहमीच लोकांची आणि देशाची प्रगती करण्यासाठी चालविला पाहिजे. जर नीतीमत्ता नसेल उद्योग हा शून्य असतो. सेवा नसेल तर यश हे निरर्थक असते, हे त्यांनी आम्हाला अनेकदा सांगितलं. त्यांच्या दृढनिश्चयानं केवळ रामोजी समूहालाच नव्हे तर त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या आणि त्यांच्या उदाहरणापासून शिकलेल्या लोकांच्या पिढ्यादेखील पूर्णपणे बदललेल्या आहेत.
అతి సామాన్యుడిగా మొదలై అద్భుత వ్యవస్థగా ఎదిగి, భిన్నరంగాలలో విభిన్న విజయాలను సాధించి, నలుగురికీ మార్గదర్శిగా నిలిచి, తెలుగు ప్రజల కీర్తిని నలుదిశలా విస్తరించి, జన జర్నలిజానికి మకుటం లేని మహరాజుగా వెలిగిన స్వర్గీయ రామోజీరావు గారి జీవితం సదా స్ఫూర్తిదాయకం.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) November 16, 2025
ఆ మహోన్నత వ్యక్తి జయంతి… pic.twitter.com/rmuQqwyBeS
पुरस्कार विजेते रामोजींच्या तत्वांचं प्रतिनिधीत्व करतात- ते म्हणाले की, रामोजी एक्सलन्स अॅवॉर्ड्स ही ग्रुपची अजरामर प्रेरणा असलेल्या श्री रामोजी राव यांना विनम्र श्रद्धांजली आहे. या पुरस्कारांद्वारे, आम्ही समाजातील खऱ्या नायकांचा, धैर्य, करुणा आणि वचनबद्धतेनं शांतपणे जीवन बदलणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करत आहोत. प्रत्येक पुरस्कार विजेत्याची निवड करण्यापूर्वी 900हून अधिक व्यक्तिरेखांचं सखोल परीक्षण करण्यात आलं. ज्यांचा गौरव करत आहोत, ते आमच्या अध्यक्षांनी (रामोजी राव) रुजविलेल्या उद्देशासह आवड, धैर्यासह करुणा आणि निस्वार्थ सेवा या तत्त्वांचं प्रतिनिधीत्व करतात.
తెలుగు వెలుగు పద్మవిభూషణ్ రామోజీ రావు గారి జయంతి సందర్భంగా ఘననివాళులు. నిష్పక్షపాత జర్నలిజానికి నూతన ప్రమాణాలు ఏర్పరచి, ఈనాడు సంస్థల ద్వారా సమాజంపై అపూర్వమైన ప్రభావం చూపిన మహనీయుడు ఆయన. వ్యాపారాల్లోనూ ప్రజాహితం, విలువలు, నైతికతను ప్రతిష్టించిన అరుదైన దూరదృష్టి కలిగిన వ్యక్తి… pic.twitter.com/N2pEb0t5nA— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 16, 2025
रामोजींनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लढा दिला- रामोजी ग्रुपचे चेअरमन म्हणाले, सात पुरस्कार विजेत्यापैकी चार महिला आहेत. या गोष्टीमुळे महिला सक्षमीकरणासाठी लढणाऱ्या श्री रामोजी राव यांना आनंद झाला असता. संपूर्ण आयुष्यात त्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लढा दिला. महिलांच्या प्रतिष्ठेचं समर्थन केलं. त्यांना प्रगतीसाठी नवी संधी दिल्या. महिलांचं नेतृत्व आणि सहभाग हा प्रगतीशील समाजासाठी आवश्यक आहे, हे रामोजी ग्रुपचं तत्वज्ञान झालं आहे. हे पुरस्कार त्या विश्वासाला खूप चांगल्या पद्धतीनं पुन्हा पुष्टी देतात.
तत्व जिवंत ठेवण्याचा हा आमचा मार्ग- पुरस्कार विजेत्यांबद्दल ते म्हणाले की, रामोजी ग्रुप हा भारताचा चैतन्यशील आत्मा हा मजबूत, निस्वार्थीपणानं आणि आशेने भरलेला पाहत आहे. आम्ही रामोजी राव यांचा चांगुलपणा, व्यावसायिक उत्कृष्टता आणि मानवतेची सेवा ओळखण्याचं स्वप्न पुढे नेणार आहोत. त्यासाठी एक कुटुंब आणि एक संस्था म्हणून हे आमचं कर्तव्य आणि भाग्याची असलेली गोष्ट आहे. आम्हाला हे ध्येय सातत्यानं सुरू ठेवायचं आहे. त्यासाठी देशभरातील अधिकाधिक बदल घडवणाऱ्यांना शोधण्यासाठी आणि त्यांचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी या पुरस्कारांचा विस्तार करणार आहोत. संस्थापक अध्यक्ष (श्री रामोजी राव) यांनी कठोर परिश्रम, नम्रता आणि आशा हे सर्वाधिक जपलेले तत्व जिवंत ठेवण्याचा हा आमचा मार्ग असेल.
हेही वाचा-