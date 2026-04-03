प्रख्यात 'इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस'मध्ये 'रामोजी ऑडिटोरियम'चे उद्घाटन; शैक्षणिक कार्यक्रमांना चालना देण्यासाठी सज्ज
जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि 450 लोकांची आसनक्षमता असलेल्या 'रामोजी ऑडिटोरियम'चे उद्घाटन 'रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज'चे सीएमडी (CMD) चेरुकुरी किरण यांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबासमवेत करण्यात आलंय.
Published : April 3, 2026 at 9:40 PM IST
हैदराबाद : हैदराबाद येथील प्रख्यात 'इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस' (ISB) मध्ये 'रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज'चे संस्थापक कै. रामोजी राव यांच्या नावाने एक अत्याधुनिक सभागृह उभारण्यात आलंय. जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि 450 लोकांची आसनक्षमता असलेल्या या 'रामोजी ऑडिटोरियम'चे उद्घाटन 'रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज'चे सीएमडी (CMD) चेरुकुरी किरण यांच्या हस्ते त्यांच्या कुटुंबासमवेत करण्यात आलंय. या कार्यक्रमाला चेरुकुरी शैलजा किरण (व्यवस्थापकीय संचालक, मार्गदर्शी चिट फंड), चेरुकुरी विजेश्वरी (व्यवस्थापकीय संचालक, फिल्म सिटी), रामोजी यांचे नातू चेरुकुरी सुजय, नाती चेरुकुरी सहारी, चेरुकुरी कीर्ती सोहाना आणि चेरुकुरी बृहती; तसेच बापीनीडू (व्यवस्थापकीय संचालक, ETV) आणि ऑडिटर संबाशिव राव यांची उपस्थिती होती.
सभागृह परिसरामध्ये 'पारिजात' रोपाचे रोपण : ISB च्या प्रतिनिधींनी रामोजी राव यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे अत्यंत आत्मीयतेने स्वागत केले. सभागृह परिसरामध्ये 'पारिजात' रोपाचे रोपण करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आलीय. त्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांनी ISB येथील 'रामोजी सभागृहा'च्या नामफलकाचे अनावरण केले. या सभागृहाची उभारणी 'रामोजी फाऊंडेशन'कडून प्राप्त झालेल्या 30 कोटी रुपयांच्या अनुदानातून करण्यात आलीय; हे अनुदान विशेषतः ISB मधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीच राखून ठेवण्यात आले होते.
ती अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज : विद्यार्थ्यांसाठी एक मौल्यवान साधन ठरावे या उद्देशाने या वास्तूची रचना करण्यात आली असून, ती अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. या सभागृहात 'डॉली सक्षम' (dolly enabled) अशी बुद्धिमान प्रकाशयोजना (intelligent lighting system), एकात्मिक शिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (integrated learning management system) आणि पाहुण्यांसाठी एक विशेष कक्ष (guest lounge) यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे हे सभागृह जागतिक दर्जाच्या परिषदांचे आयोजन करण्यास पूर्णपणे सक्षम ठरते.
शैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी सभागृह उपयुक्त : आंतरराष्ट्रीय परिषदा, संशोधन चर्चासत्रे, विशेष व्याख्याने आणि इतर विविध शैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी हे सभागृह अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे 'बौद्धिक नेतृत्वाचे जागतिक केंद्र' म्हणून ISB ची प्रतिष्ठा आणि स्थान अधिकच बळकट होईल. ISB च्या 'रामोजी सभागृहा'त आयोजित करण्यात आलेल्या या सोहळ्यात 'रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज'चे सीएमडी चेरुकुरी किरण यांनी ISB च्या प्राध्यापकांसमवेत दीपप्रज्वलन केले. या कार्यक्रमात ISB च्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष हरीश मानवाणी, अधिष्ठाता (Dean) मदन पिल्लुत्ला आणि प्राध्यापक राम तसेच उद्योगपती जी. व्ही. प्रसाद आणि श्रीनी राजू यांनीही सहभाग घेतला. या प्रसंगी बोलताना रामोजी समूहाचे सीएमडी (CMD) चेरुकुरी किरण यांनी या सभागृहाला समूहाचे संस्थापक रामोजी राव यांचे नाव देण्यात आल्याबद्दल आपला आनंद व्यक्त केला. तसेच रामोजी राव ज्यांनी आपल्या अखेरच्या श्वासापर्यंत शिकणे सुरूच ठेवले, ते आपल्यासाठी एक आदर्श (रोल मॉडेल) असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रामोजी राव यांनी लोकांच्या मनावर एक अविस्मरणीय ठसा उमटवलाय : ISB चे अध्यक्ष हरीश मानवाणी यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, केवळ देणगी देणे आणि खरोखरची बांधिलकी असणे यांत एक स्पष्ट फरक असतो आणि रामोजी कुटुंबातील सदस्यांमध्ये समाजाप्रति असलेली हीच निष्ठायुक्त बांधिलकी आपण अनुभवल्याचे त्यांनी सांगितले. एका कॉर्पोरेट संस्थेत कार्यरत असताना ईनाडू (Eenadu) वृत्तपत्रात जाहिरात केल्याशिवाय आपण तेलुगू भाषिक जनतेपर्यंत पोहोचू शकणार नाही, असे आपल्याला प्रकर्षाने जाणवले होते, या आठवणीला त्यांनी उजाळा दिला. ISB चे प्राध्यापक राम यांनी सांगितले की, ज्यांनी सामाजिक कल्याणावर विशेष भर दिला, त्या रामोजी राव यांनी लोकांच्या मनावर एक अविस्मरणीय ठसा उमटवलाय. कार्यक्रमाच्या समारोपानंतर ISB च्या प्रतिनिधींनी रामोजी कुटुंबातील सदस्यांना एक स्मृतिचिन्ह (memento) देऊन सन्मानित केले.
विषारी दारूमुळं 5 जणांनी गमावला जीव, बिहारमधील धक्कादायक घटना
आम आदमी पक्षानं उपनेते पदावरुन हटवलं : खासदार राघव चढ्ढांनी उपसलं बंडाचं हत्यार, जारी केला व्हिडिओ