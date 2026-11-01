रामलीला मैदानावर भव्य रॅलीपूर्वी एनएसयूआयचं अनोखं आंदोलन; अंगुलिमालच्या वेशात ज्ञानेश कुमार यांच्यावर साधला निशाणा
एनएसयूआयनं (NSUI ) मतदार यादीतून नावं वगळण्याच्या विरोधात एक अनोखं आंदोलन केलं आहे.
Published : November 1, 2026 at 2:52 PM IST
नवी दिल्ली : इंडिया आघाडीकडून पुन्हा एकदा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी एल्गार पुकारण्यात आला आहे. इंडिया आघाडीनं रविवारी (1 नोव्हेंबर) दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर एक भव्य रॅली आयोजित केली आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे आणि विविध विद्यार्थी संघटनांचे कार्यकर्तेही यात सहभागी होण्यासाठी येत आहेत. दरम्यान, या रॅलीपूर्वी, एनएसयूआयनं (NSUI ) मतदार यादीतून नावं वगळण्याच्या विरोधात एक अनोखं आंदोलन केलं आहे.
एनएसयूआयचे कार्यकर्ते आदित्य हे अंगुलिमाल डाकूच्या वेशात आले असून त्यांच्या हातात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचं नाव लिहिलेली एक प्रतिकात्मक तलवार आहे. तसंच आदित्य यांनी प्रतिकात्मक बोटं असलेली एक पिशवीही सोबत घेतली आहे. दरम्यान, या आंदोलनाच्या माध्यमातून एनएसयूआयनं असा आरोप केला आहे की, एसआयआर प्रक्रियेनं देशातील 13 कोटींहून अधिक लोकांच्या मतदानाच्या हक्कांचं उल्लंघन केलं आहे.
अंगुलिमालच्या वेशात ज्ञानेश कुमार यांचा निषेध : या रॅलीदरम्यान, कार्यकर्ते आदित्य यांनी स्वतःला अंगुलिमाल म्हणून ओळख करून देत सांगितलं की, "मागील जन्मात त्यानं 99 बोटं कापून आपलं कृत्य थांबवलं होतं. यावेळी माझ्या तलवारीचं नाव ज्ञानेश कुमार आहे." याचबरोबर, आदित्य यांनी प्रतिकात्मकरित्या सांगितलं की, 13 कोटींहून अधिक लोकांकडून मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात आला आहे. तसंच मतदारांच्या हक्कांवर होणाऱ्या कथित अन्यायावर प्रकाश टाकण्यासाठी हे निदर्शन असल्याचंही आदित्य यांनी स्पष्ट केलं.
बोटांची माळ आणि पिशवीतून संदेश: एनएसयूआय कार्यकर्ते आदित्य प्रतिकात्मक बोटं असलेली एक पिशवी घेऊन आले. त्यांनी या बोटांची माळ बनवून प्रात्यक्षिक दाखवलं. आदित्य म्हणाले की, "ही बोटं त्या लोकांच प्रतीक आहेत, ज्यांची नावं कथितरित्या मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत." दरम्यान, सरकारच्या सांगण्यावरून लोकांच्या मतदानाच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला.
'उंगली तो उठेगी' अभियानांतर्गत आंदोलन : एनएसयूआयने हे आंदोलन आपल्या 'उंगली तो उठेगी' अभियानाशी जोडलं आहे. संघटनेचं म्हणणं आहे की मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा लोकशाही हक्क आहे आणि मतदार यादीत नाव नसल्यामुळं एखादा नागरिक या हक्कापासून वंचित राहू शकतो. हा मुद्दा प्रतिकात्मकरित्या अधोरेखित करण्यासाठी अंगुलिमाला आणि बोटांच्या हाराचा वापर करण्यात आला.
गुजरातमधील काँग्रेसचे कार्यकर्ते गांधींच्या वेशात पोहोचले रामलीला मैदानावर : गुजरातमधील काँग्रेसचे कार्यकर्ते संदीप आहिर हे महात्मा गांधींच्या वेशात रॅलीमध्ये सहभागी झाले. त्याचा हा वेश केवळ एक प्रतिकात्मक हेतूच नव्हता, तर सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर आपली मतं व्यक्त करण्यासाठीही होता. त्यांनी सांगितलं की देशातील बेरोजगारी, मतचोरी आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत समस्या गांभीर्यानं सोडवण्याची गरज आहे. तसंच संदीप हे स्वतःला गांधी आणि भगतसिंग यांच्या विचारांनी प्रेरित असल्याचं सांगतात. त्यांनी स्पष्ट केलं की, अन्यायाविरुद्धच्या लढ्यात अहिंसा आणि जनजागृती अत्यंत महत्त्वाची आहे.
रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची भव्य रॅली : दरम्यान, रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीच्या या भव्य रॅलीमध्ये निवडणूक आयोगाची भूमिका, एसआयआर प्रक्रिया आणि मतदार यादीतून नावं वगळण्याचा मुद्दा प्रामुख्यानं उपस्थित केला जात आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येनं मतदारांची नावं वगळण्यात आल्यामुळं लोकांच्या मतदानाच्या हक्कांवर परिणाम झाला आहे. तसंच या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करत आहेत.
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