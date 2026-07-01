राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : एसआयटीला आणखी 15 दिवसांची मुदत, आता तपासाची व्याप्ती वाढेल
राज्य सरकारच्या एका प्रवक्त्यानं सांगितलं की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार एसआयटीचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. तसंच तपासाची व्याप्तीही वाढवली जाईल.
Published : July 1, 2026 at 4:09 PM IST
लखनऊ : अयोध्येतील राम मंदिरातील दानपेटीतून 7 कोटी रुपयांच्या देणगीच्या अपहारप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नेमणूक केली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी एसआयटीला आपला तपास पूर्ण करण्यासाठी आणखी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या एका प्रवक्त्यानं सांगितलं की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार एसआयटीचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. तसंच तपासाची व्याप्तीही वाढवली जाईल.
राज्य सरकारच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या जूनमध्ये विरोधी पक्षांनी राम मंदिरातील भाविकांच्या देणग्यांशी संबंधित अपहार झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर ही बाब चर्चेत आली. त्यानंतर 13 जून रोजी श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टनं मुख्यमंत्र्यांना या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची विनंती केली होती. सरकारनं तातडीनं तीन सदस्यीय एसआयटी स्थापन केली, ज्यात लखनऊचे विभागीय आयुक्त आयएएस विजय विश्वास पंत, आयजी राय आयपीएस किरण एस आणि वित्त विभागाचे विशेष सचिव नील रतन यांचा समावेश आहे.
सुरुवातीला एसआयटीला 15 दिवसांत अंतिम अहवाल आणि सात दिवसांत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचं काम सोपवण्यात आलं होतं. आता मुदतवाढ मिळाल्यानं, हे पथक मंदिर प्रशासन, देणग्या मोजणारे जवळपास 50 कर्मचारी आणि सीसीटीव्ही प्रणालीची बारकाईनं तपासणी करेल. दरम्यान, विभागीय आयुक्त मंदिर प्रशासनाची चौकशी करत आहेत, आयजी किरण एस चोरीच्या प्रकरणातील पोलीस बाजूची चौकशी करत आहेत आणि नील रतन आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करत आहेत.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे की, एसआयटी तपास पूर्णपणे निष्पक्ष असेल आणि गुन्हा कितीही मोठा असला तरी कोणालाही सोडलं जाणार नाही. तसंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रामभक्तांना संयम बाळगण्याचं आणि एसआयटीला कागदोपत्री पुरावे देण्याचे आवाहनही केलं आहे. प्रवक्त्यानं सांगितलं की, तपासाची व्याप्ती वाढवून देणगीची संपूर्ण प्रक्रिया, खाते पुस्तके आणि ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी समाविष्ट केली जाईल. एसआयटी आता सर्व मुद्यांची नव्यानं चौकशी करेल आणि 15 दिवसांत त्याचा तपशीलवार अहवाल सरकारला सादर करेल, त्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, या प्रकरणातील सर्व आठ आरोपींना गेल्या सोमवारी (29 जून) न्यायालयानं न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तसंच आरोपींवर या प्रकरणात राम जन्मभूमी पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 305 A, 306, 317 (2) 317(5) 316(5) 61(2) A, 3(5) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(1)A, 13(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, मंदिरातील देणग्यांबाबत निर्माण झालेल्या वादामुळं 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'चे सरचिटणीस चंपत राय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. तसंच ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
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