राम रहीमची 17 व्यांदा तुरुंगातून सुटका; 21 दिवसांच्या पॅरोलदरम्यान सिरसा येथील डेरा सच्चा सौदा आश्रमात राहणार
राम रहीम यांना बलात्कार आणि हत्येच्या गुन्ह्यांत दोषी ठरवण्यात आले होते, तरीही त्यांना वारंवार मिळणाऱ्या पॅरोलबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले गेलेत.
Published : August 25, 2026 at 12:23 PM IST
सिरसा: रोहतकच्या सुनारिया तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेले डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख गुरमीत राम रहीम पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत. त्यांना 21 दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. त्यांची ही 17 वी सुटका आहे. नेहमीप्रमाणेच त्यांच्या या पॅरोलबाबत चर्चा रंगली आहे. राम रहीम यांना बलात्कार आणि हत्येच्या गुन्ह्यांत दोषी ठरवण्यात आले होते, तरीही त्यांना वारंवार मिळणाऱ्या पॅरोलबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले गेलेत.
राम रहीम सिरसा डेऱ्यात राहणार : पॅरोलवर सुटका झाल्यानंतर गुरमीत राम रहीम सिरसा येथील डेरा सच्चा सौदा येथे राहणार आहेत. त्यांच्या सुटकेमुळे डेरा सच्चा सौदाच्या अनुयायांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत आहे. सिरसा येथील डेरा हे त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचे ठिकाण राहिले आहे, जिथे ते आपल्या अनुयायांना भेटतात.
विवादास्पद प्रवास : गुरमीत राम रहीम यांना मिळणाऱ्या पॅरोलची पद्धत यापूर्वीही वादग्रस्त ठरली आहे. प्रत्येक वेळी त्यांची सुटका निवडणुका किंवा इतर महत्त्वाच्या घटनांच्या काळातच झाली आहे. मात्र, यावेळच्या पॅरोलचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
अनुयायांमध्ये उत्साह, तर टीकाकारांमध्ये नाराजी : राम रहीम यांच्या सुटकेमुळे त्यांचे अनुयायी आनंदी असले तरी अनेकांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या पॅरोलवरून वाद सुरू झाला आहे. काही लोक याकडे कायद्याचा गैरवापर म्हणून पाहत आहेत, तर डेरा समर्थक याला आपल्या गुरूंचे पुनरागमन मानत आहेत.
राम रहीम यांची तुरुंगातून कधी कधी सुटका झाली आहे? : ऑक्टोबर 2020 पासून गुरमीत राम रहीम यांना अनेकदा तात्पुरती सुटका (पॅरोल किंवा फर्लो) देण्यात आली आहे. त्यांच्या प्रमुख पॅरोल आणि फर्लोची यादी देण्यात आली आहे.
- ऑक्टोबर 2020 : वैद्यकीय तपासणीसाठी 1 दिवसाचा पॅरोल
- मे 2021 : आजारी आईला भेटण्यासाठी 12 तासांचा पॅरोल
- फेब्रुवारी 2022 : गुरुग्राममध्ये कुटुंबाला भेटण्यासाठी 21 दिवसांचा फर्लो. ही घटना पंजाब विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची आहे
- जून 2022: 30 दिवसांचा पॅरोल, हरियाणा नगरपालिका निवडणुकांपूर्वी
- ऑक्टोबर 2022: 40 दिवसांचा पॅरोल, हरियाणा पंचायत निवडणुका आणि आदमपूर पोटनिवडणुकीपूर्वी
- जानेवारी 2023: 40 दिवसांचा पॅरोल
- जुलै 2023: 30 दिवसांचा पॅरोल, हरियाणा पंचायत निवडणुकांपूर्वी
- नोव्हेंबर 2023: 29 दिवसांचा पॅरोल, राजस्थान विधानसभा निवडणुकांपूर्वी
- जानेवारी 2024: 30 दिवसांचा पॅरोल, दिल्ली विधानसभा निवडणुकांपूर्वी
- एप्रिल 2024: 21 दिवसांची फर्लो (furlough) रजा
- ऑगस्ट 2024: 21 दिवसांची फर्लो रजा, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर
- जानेवारी 2025: 30 दिवसांचा पॅरोल, दिल्ली विधानसभा निवडणुकांपूर्वी
- एप्रिल 2025: 21 दिवसांची फर्लो रजा, डेरा सच्चा सौदाचा स्थापना महिना
- ऑगस्ट 2025: 40 दिवसांचा पॅरोल, सिरसा डेऱ्याला भेट देण्यासाठी
- जानेवारी 2026: 40 दिवसांचा पॅरोल, सिरसा डेऱ्यात राहण्यासाठी
- मे 2026: 30 दिवसांचा पॅरोल, सिरसा डेऱ्यात राहण्यासाठी
- ऑगस्ट 2026: 21 दिवसांचा पॅरोल, सिरसा डेऱ्यात राहण्यासाठी
हेही वाचाः
अमरावतीतील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आगीत तीन बालकांचा मृत्यू, आतापर्यंत कुठे कुठे घडल्या आगीच्या घटना; जाणून घ्या घटनाक्रम
Exclusive : साखरेच्या दरात वाढ ही घबराटीमुळे, या आठवड्यात दर कमी होतील - ISMA उपाध्यक्ष माधव श्रीराम यांचा दावा