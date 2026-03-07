ETV Bharat / bharat

रामचंद्र छत्रपती हत्या प्रकरणात राम रहीमची निर्दोष मुक्तता, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने तिघांची शिक्षा कायम ठेवली

गुरमीत सिंग यांनी दोषसिद्धी आणि शिक्षेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते, ज्यावर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला.

Ram Rahim acquitted in Ramchandra Chhatrapati murder case
रामचंद्र छत्रपती हत्या प्रकरणात राम रहीमची निर्दोष मुक्तता (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकुला: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने राम रहीमला महत्त्वपूर्ण दिलासा दिलाय. पत्रकार रामचंद्र छत्रपती हत्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्याला निर्दोष मुक्त केलंय आणि इतर तिघांची शिक्षा कायम ठेवलीय. पत्रकार छत्रपती हत्या प्रकरणात डेरा प्रमुख राम रहीमला कनिष्ठ न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, परंतु गुरमीत सिंग यांनी दोषसिद्धी आणि शिक्षेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते, ज्यावर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला.

डेरा प्रमुख बॅलिस्टिक पुराव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंग राम रहीम यांनी त्यांच्या अपिलात ज्या बॅलिस्टिक पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते, त्यांना आव्हान दिले. मागील सुनावणीदरम्यान पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित गोळ्यांची (घटनेच्या ठिकाणी सापडलेल्या) तपासणी केली. जवळजवळ सात वर्षांपूर्वी या प्रकरणात डेरा प्रमुखाला दोषी ठरवण्यात आले होते आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती आणि ज्या अपीलविरुद्ध आज निकाल जाहीर करण्यात आला होता.

फॉरेन्सिक तपासणी : यापूर्वी सुनावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मुख्य न्यायाधीश शील नागू आणि न्यायमूर्ती विक्रम अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने केस प्रॉपर्टी म्हणून सादर केलेल्या 'लापुआ' सॉफ्ट-लीड बुलेटची तपासणी केली. न्यायालयाने गोळीवर फॉरेन्सिक तज्ज्ञाची कथित स्वाक्षरी किंवा चिन्ह असू शकते का हे निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या प्लास्टिक कंटेनरमध्ये गोळी ठेवण्यात आली होती त्यावरील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) चा सील अबाधित आणि सुरक्षित असल्याचे म्हटले गेले.

सीलबंद लिफाफा : या प्रकरणात दाखल केलेल्या अपीलाच्या सुनावणीत बचाव पक्षाचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, शवविच्छेदनादरम्यान मृताच्या शरीरातून काढलेली गोळी पुनर्प्राप्तीच्या वेळेपासून ती ट्रायल कोर्टात उघडेपर्यंत सीलबंद ठेवण्यात आली होती. जर दोन्ही सील अबाधित असतील, तर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेतील तज्ज्ञांना गोळीची तपासणी करणे आणि त्यावर स्वाक्षरी केल्याचा दावा करणे कसे शक्य झाले? बचाव पक्षाने नोंदींचा हवाला देत असा युक्तिवाद केला की, कंटेनरवरील दोन्ही एम्स सील अबाधित होते, ज्यामुळे कंटेनर उघडल्याशिवाय कोणालाही त्यातील सामग्रीमध्ये प्रवेश करणे अशक्य होते.

सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद : खटल्याच्या न्यायालयात फॉरेन्सिक तज्ज्ञाची साक्ष स्पष्ट होती, असे सरकारी वकिलांनी म्हटलंय. त्यांनी कंटेनर उघडला होता, त्याची तपासणी केली होती आणि आवश्यक स्वाक्षऱ्या दिल्या होत्या. कंटेनरमध्ये प्रवेश किंवा पूर्व तपासणीबाबत खटल्यादरम्यान कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान एका वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, गोळ्या आयात केलेल्या "लापुआ" ग्रेड सॉफ्ट-लीड बुलेट प्रकारातील होत्या. खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सादर केलेल्या गोळ्यांवर कोणतेही दृश्यमान खुणा दिसत नाहीत. म्हणून स्वाक्षऱ्या गोळ्यांवर होत्या की कंटेनरवर हे स्पष्ट केले पाहिजे.

खटला फॉरेन्सिक तथ्यांवर अवलंबून होता : कोर्टाला सांगण्यात आले की, कंटेनरवर स्वाक्षऱ्या होत्या, तर असे म्हटले होते की, केवळ फॉरेन्सिक तज्ज्ञच गोळ्यांवरील स्वाक्षऱ्यांचे स्थान निश्चितपणे ठरवू शकतात. अशा परिस्थितीत कोर्टाने प्रकरणातील सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकले आणि सर्व फॉरेन्सिक तथ्यांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केल्यानंतर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंग राम रहीम यांना आज या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आलंय.

हेही वाचाः

गृहिणींना धक्का! घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर 60 रुपयांनी महागला; व्यावसायिक सिलिंडरचे दरही 115 रुपयांनी वाढले

पंतप्रधान मोदी यांनी इस्रायल सोडल्यानंतर इराणवरील लष्करी हल्ल्याचा निर्णय घेतला: परराष्ट्र मंत्री गिडियन सार

TAGGED:

RAM RAHIM
PUNJAB
HARYANA
राम रहीमची निर्दोष मुक्तता
RAMCHANDRA CHHATRAPATI MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.