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राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाची ट्रस्टला नोटीस; एसआयटीकडून मागवला अहवाल

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी निश्चित केली आहे.

Ram Mandir
राम मंदिर (File Photo - IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 4:09 PM IST

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नवी दिल्ली : अयोध्या राम मंदिरातील देणगीच्या अपहारप्रकरणाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. न्यायालयानं या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या उत्तर प्रदेश विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) सद्यस्थिती अहवाल मागवला असून, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडूनही उत्तर मागवण्यात आलं आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश असलेले खंडपीठ, अयोध्या राम मंदिराच्या देणग्यांमधील चोरी, गैरव्यवहार आणि अनियमिततेशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करत होते.

केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर होते. मेहता यांनी सांगितलं की, सद्यस्थितीचा अहवाल एका बंद लिफाफ्यात दाखल केला जाईल. त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारांकडून आलेल्या नोटिसा स्वीकारल्या. याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या वकिलानं असा युक्तिवाद केला की, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर नोंदी जतन करणं आवश्यक आहे. दुसऱ्या वकिलानं राज्यानं दाखल केलेल्या स्थिती अहवालाची एक प्रत त्यांना देण्याची विनंती केली. मात्र, खंडपीठानं या टप्प्यावर ही विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. "आम्ही याकडे नंतर पाहू. हा एक चालू तपास आहे," असं खंडपीठानं सांगितलं.

वकील अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव, तसंच वकील सत्यम सिंह राजपूत यांच्यामार्फत आरजेडी खासदार सुधाकर सिंह यांनी दाखल केलेल्या दोन याचिकांमध्ये सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश पोलीस आणि राज्य एसआयटी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निःपक्षपाती चौकशी करतील यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. आरजेडी खासदाराच्या याचिकेत अयोध्या राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित चोरीची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच, 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी मंदिराच्या बांधकामापासून मिळालेल्या सर्व देणग्यांची, ज्यात आर्थिक आणि मौल्यवान वस्तूंचा समावेश आहे, संपूर्ण यादी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश मंदिर ट्रस्टला द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

या याचिकेत म्हटलं आहे की, यामुळं श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथील प्रशासन, लाखो भक्तांनी दिलेल्या अर्पणांचे संरक्षण आणि देशातील सर्वात पूजनीय धार्मिक संस्थांपैकी एक असलेल्या या संस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासंबंधी अत्यंत महत्त्वाचे सार्वजनिक प्रश्न निर्माण होतात. तसंच भक्तांनी दिलेल्या देणगांच्या हाताळणीशी संबंधित आरोपांची सुरू असलेली चौकशी निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि राष्ट्रीय विश्वास संपादन करणारी असावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी घटनात्मक संरक्षणाची गरज असल्याचं या याचिकेत अधोरेखित केलं आहे. याचबरोबर, या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला त्याच्या स्थापनेपासून मिळालेल्या सर्व देणग्या, अर्पण आणि योगदानाचा संपूर्ण तपशील देण्याचे निर्देश द्यावेत. तसंच या तपशिलामध्ये रोख देणग्या, बँक हस्तांतरण, डिजिटल पेमेंट, परदेशी योगदान, वस्तूंच्या स्वरूपातील देणग्या, सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तू, तसेच त्यांच्या हिशेब, संरक्षण आणि वापराविषयीची माहिती समाविष्ट असावी.

वकील अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेत म्हटलं आहे की, विश्वस्त म्हणून काम करणाऱ्या संस्थेच्या निधीची ज्या पद्धतीनं हाताळणी केली जात आहे, त्यामुळं जन्मभूमीवरील भगवान श्रीराम मंदिराच्या बांधकामासाठी स्वेच्छेनं योगदान दिलेल्या असंख्य भक्तांच्या आणि सामान्य लोकांच्या श्रद्धेला, भावनांना आणि विश्वासाला थेट धक्का पोहोचतो. तसंच याचिकेत म्हटलं आहे की, "श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमधील गहाळ निधी, हिशेबातील अनियमितता आणि इतर आर्थिक अनियमितता यांसंबंधीच्या आरोपांची सत्यता किंवा असत्यता, केवळ अशा संस्थेद्वारे सखोल, स्वतंत्र आणि व्यावसायिक चौकशीतूनच पडताळली जाऊ शकते, जिच्याकडे गुंतागुंतीच्या आर्थिक आणि वित्तीय गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी संबंधित माहिती, आवश्यक स्रोत, तांत्रिक क्षमता आणि एक सुस्थापित संस्थात्मक चौकट उपलब्ध आहे."

वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या तिसऱ्या याचिकेत, अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी मंदिरात भक्तांनी श्री राम लल्ला विराजमान यांना अर्पण केलेल्या वस्तू, ज्यात रोख रक्कम, सोने, चांदी, दागिने, मौल्यवान वस्तू आणि डिजिटल देणग्या यांचा समावेश आहे, ही ट्रस्टची पवित्र मालमत्ता असून तिचे व्यवस्थापन पारदर्शक, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह पद्धतीने केले जावे, अशी घोषणा करण्याची मागणी केली आहे.

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TAGGED:

राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण
अयोध्या
सर्वोच्च न्यायालय
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RAM MANDIR DONATION THEFT

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