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राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : आठ आरोपींच्या घरांवर पोलिसांकडून छापे, कुटुंबीयांची चौकशी

श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या तक्रारीनंतर आणि विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) शिफारशीनुसार आठ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

Ram Mandir Donation Embezzlement: Police Raids Houses Of 8 Arrested
राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : आठ आरोपींच्या घरांवर पोलिसांकडून छापे, कुटुंबीयांची चौकशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 28, 2026 at 4:12 PM IST

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अयोध्या : अयोध्येतील राम मंदिरातील भाविकांच्या देणग्यांशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आठ आरोपींच्या निवासस्थानांवर अयोध्या पोलिसांनी रविवारी एकाच वेळी छापे टाकले. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या तक्रारीनंतर आणि विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) शिफारशीनुसार आठ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत अंदाजे 80 लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. याच अनुषंगाने आरोपींच्या घरांची झडती घेऊन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची चौकशी करून पुरावे गोळा करण्यासाठी पोलिसांचा पुढील तपास सुरू आहे. सूत्रांच्या हवाल्यानं पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, स्थानिक दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पोलीस पथकांनी लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला आणि रामाशंकर यादव यांच्यासह आठ आरोपींच्या घरांची झडती घेतली.

दरम्यान, मंदिरातील देणग्यांबाबत निर्माण झालेल्या वादामुळं 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'चे सरचिटणीस चंपत राय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. तसंच ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस कारवाई तीव्र झाली आहे. राम मंदिर ट्रस्टनं नोटा मोजण्यासाठी नेमलेल्या आठ जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : आठ आरोपींच्या घरांवर पोलिसांकडून छापे, कुटुंबीयांची चौकशी (ETV Bharat)

आठ आरोपी कोण आहेत? ते जाणून घ्या...

  • रामशंकर यादव उर्फ ​​टिन्नू : रामशंकर यादव हे अयोध्या धामच्या स्वर्ग द्वार परिसरातील रहिवासी आहेत. त्यांच्यावर दानपेट्यांची देखरेख करणे आणि त्या तळघरात पोहोचवण्याची जबाबदारी होती. दानपेट्यांमधून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. तसंच त्यांनी अयोध्या आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये मालमत्ता मिळवली आहे.
  • अनुकल्प मिश्रा : कोतवाली नगर पोलीस स्टेशन हद्दीत कौशलपुरी कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या अनुकल्प मिश्रा यांच्यावर हिशोब खोलीत पैसे मोजण्याची जबाबदारी होती. त्यांच्यावर देणगी चोरून ते पैसे बाथरूममध्ये लपवल्याचा आरोप आहे. तसंच त्यांनी लाखो रुपयांची संपत्ती जमवल्याचा आरोप आहे.
  • लवकुश मिश्रा : रुदौली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ठाकुराईन खागोशोली येथील लवकुश मिश्रा हे रहिवासी आहेत. ते रोकड मोजणी विभागात कार्यरत होते. देणग्या चोरून कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जमवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्या घरातून 12 लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.
  • सुभाष चंद्र श्रीवास्तव : सुभाष चंद्र श्रीवास्तव हे कोतवाली नगरमधील बँक कॉलनी, अंजनीपुरम येथील रहिवासी आहेत. ते बँकेतून सेवानिवृत्त असून कामगार संघटनेचे नेतेही होते. त्यांच्यावर राम मंदिरातील रोकड मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी होती. त्यांच्यावर रोकड देखरेखीत निष्काळजीपणा केल्याचा आणि देणगीच्या पैशांच्या चोरीत सामील असल्याचा आरोप आहे.
  • मनीष यादव : मनीष यादव हे स्वर्गद्वार इथं राहतात. मंदिरातील दानपेट्यांमध्ये जमा झालेल्या देणग्या मोजण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती. त्यांच्यावर मंदिरातील देणग्या चोरल्याचा आरोप असून, त्यांच्या घरातून 36 लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.
  • करुणेश पांडे : खंडासा पोलीस ठाण्याचा परिसरातील जयराजपूरमधील रहिवासी असलेले करुणेश पाडे यांची जबाबदारी खोलीत देणग्या आणून त्यांची मोजणी करण्याची होती. त्यांच्यावर देणगीचे पैसे चोरल्याचा आरोप असून त्यांनी अयोध्येच्या आसपास मालमत्ता खरेदी केली आहे.
  • अविनाश शुक्ला : कोतवाली नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कौशलपुरी येथील रहिवासी असलेले अविनाश शुक्ला यांच्यावर देणगीची रक्कम खोलीत आणून मोजण्याची जबाबदारी होती. त्यांच्यावर अयोध्या परिसरात फसवणूक करून मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
  • रामशंकर मिश्रा : अयोध्या येथील कोतवालीतील नया घाटावरील प्राचीन सीताराम मंदिराजवळील रहिवासी असलेल्या रामशंकर मिश्रा यांच्यावर दानपेट्या मोजणी कक्षात आणणे आणि देखरेख ठेवणे ही जबाबदारी होती. त्यांनी आरोपींसोबत संगनमत करून देणगीचा अपहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

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TAGGED:

राम मंदिर
देणगी अपहार प्रकरण
अयोध्या
आरोपींच्या घरांवर पोलिसांकडून छापे
RAM MANDIR DONATION EMBEZZLEMENT

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