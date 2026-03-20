ETV Bharat / bharat

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेल्या भारतीय जहाजाच्या कॅप्टनचं निधन; मृतदेह लवकर आणण्यासाठी कुटुंबीयांची सरकारकडे मागणी

मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅप्टन राकेश रंजन सिंह हे 2 फेब्रुवारी रोजी रांचीहून दुबईसाठी निघाले होते.

कॅप्टन राकेश रंजन सिंह
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

By : चंदन भट्टाचार्य

रांची : झारखंडची राजधानी रांची येथील रहिवासी आणि मर्चंट नेव्हीचे अनुभवी 47 वर्षीय जहाज कॅप्टन राकेश रंजन सिंह यांचं निधन झालं आहे. हृदयविकाराच्या झटक्यानं त्यांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आहे. राकेश रंजन सिंह हे 'अवाना' या जहाजावर कार्यरत होते, जे पश्चिम आशियातील इराण-इस्रायल तणावामुळं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अडकलं होतं. रांचीमधील त्यांचं कुटुंब या दुःखद घटनेबद्दल शोक व्यक्त करत आहे.

'अवाना' जहाजावर रुजू होते : मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅप्टन राकेश रंजन सिंह हे 2 फेब्रुवारी रोजी रांचीहून दुबईसाठी निघाले होते. सुट्टी संपल्यानंतर ते 'अवाना' जहाजावर रुजू झाले होते. इंधन भरण्यासाठी जहाजानं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीकडे प्रवास केला. इंधन भरल्यानंतर, ते 1 मार्च रोजी भारताकडे रवाना झाले. मात्र, प्रदेशातील वाढता तणाव आणि युद्धसदृश परिस्थितीमुळं जहाजाला समुद्रातच थांबवून ठेवण्यात आलं. हे जहाज दुबईपासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर अंदाजे 18 ते 20 दिवस थांबलं होतं.

18 मार्चला प्रकृती अचानक खालावली : कॅप्टन राकेश रंजन सिंह यांच्या व्यतिरिक्त जहाजावर जवळपास 35 इतर कर्मचारी आहेत. दीर्घकाळच्या सागरी प्रवासामुळं आणि तणावपूर्ण परिस्थितीमुळं 18 मार्चला कॅप्टन राकेश सिंह यांची प्रकृती अचानक खालावली. परिस्थिती गंभीर होत असल्याचं पाहून जहाजावरील अधिकाऱ्यांनी दुबई एटीसीशी संपर्क साधून एअर अॅम्ब्युलन्सची विनंती केली. मात्र, त्या भागात सुरू असलेल्या संघर्षामुळं एअर अॅम्ब्युलन्सला परवानगी देण्यात आली नाही. त्यानंतर त्यांना जहाजावरून बोटीनं दुबईच्या किनाऱ्यावर आणण्यात आलं. मात्र, वैद्यकीय उपचार मिळण्यास झालेला विलंब जीवघेणा ठरला.

हृदयविकाराचा झटका आला आणि निधन झालं : रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच कॅप्टन राकेश सिंह यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचं निधन झालं. त्यांचं पार्थिव सध्या दुबईतील शेख रशीद रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवण्यात आलं आहे. त्यांचं पार्थिव भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कॅप्टन राकेश सिंह यांचं कुटुंब रांचीच्या अर्गोरा येथील वसुंधरा अपार्टमेंटमध्ये राहतंय. कॅप्टन राकेश सिंह हे मूळचे बिहारमधील नालंदा जिल्ह्यातील बिहार शरीफचे रहिवासी होते.

प्रकृती नेमकी कोणत्या परिस्थितीत खालावली? : दरम्यान, कॅप्टन राकेश सिंह यांच्या मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे, असं कुटुंबीयांनी सांगितलं. प्राथमिक अहवालानुसार, हृदयविकाराचा झटका हे कारण असलं तरी, त्यांची प्रकृती नेमकी कोणत्या परिस्थितीत खालावली, याबद्दल कुटुंबीयांना काहीच माहिती नाही. त्यामुळं कुटुंबीयांना संपूर्ण सत्य जाणून घ्यायचं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅप्टन राकेश सिंह यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी आणि दोन लहान मुलं आहेत. संपूर्ण कुटुंब रांचीमध्ये एकत्र राहत होतं.

केंद्र सरकारला आवाहन : "ईटीव्ही भारत"च्या टीमनं रांचीमध्ये कॅप्टन राकेश सिंह यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांचे मोठे बंधू उमेश कुमार यांनी सांगितलं की, "कॅप्टन राकेश हे एक धाडसी, शिस्तप्रिय आणि आध्यात्मिक व्यक्ती होते." तसंच उमेश कुमार यांनी केंद्र सरकारला आवाहन केलं आहे की, कॅप्टन राकेश सिंह त्यांचं पार्थिव भारतात लवकरात लवकर परत आणावं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत करावी.

जवळचे मित्र काय म्हणाले? : कॅप्टन राकेश सिंह यांचे जवळचे मित्र आणि मर्चंट नेव्हीमधील 28 वर्षांचा अनुभव असलेले कॅप्टन संजीव कुमार यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. या संपूर्ण प्रकरणात कंपनीचीही काही जबाबदारी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, जर वेळेवर योग्य वैद्यकीय उपचार मिळाले असते, तर कॅप्टन राकेश सिंह यांचा जीव वाचू शकला असता. तसंच कॅप्टन संजीव कुमार यांनी यांनी कॅप्टन राकेश सिंह यांच्या कुटुंबासाठी सरकार आणि कंपनी या दोघांकडूनही आर्थिक आणि मानवतावादी मदतीची मागणी केली आहे.

सुरक्षेबद्दल आणि आरोग्यसेवेबद्दल गंभीर प्रश्न : मिळालेल्या माहितीनुसार, दुबईहून कॅप्टन राकेश सिंह यांचं पार्थिव भारतात आणल्याबरोबर ते सर्वप्रथम पाटणा विमानतळावर नेण्यात येईल. तेथून अंतिम संस्कारांसाठी ते नालंदा जिल्ह्यातील बिहार शरीफ येथील त्यांच्या वडिलोपार्जित घरी नेण्यात येईल. दरम्यान, ही घटना केवळ एका कुटुंबासाठी मोठा धक्का नाही, तर आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत धोकादायक परिस्थितीत कार्यरत असलेल्या मर्चंट नेव्हीमधील भारतीय जवानांसमोरील आव्हानंही अधोरेखित करते. युद्ध आणि तणावाच्या काळात त्यांच्या सुरक्षेबद्दल आणि आरोग्यसेवेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सध्या रांची आणि बिहार या दोन्ही ठिकाणी शोकाचं वातावरण आहे.

TAGGED:

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.