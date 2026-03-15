ETV Bharat / bharat

'ओडिशाच्या काँग्रेसच्या आमदारांना क्रॉस व्होटिंगकरिता 5 कोटींची ऑफर'- डीके शिवकुमार यांचा दावा

राज्यसभा निवडणुकीत भाजपाकाडून ऑपरेशन लोटस राबविले जात असल्याचा दावा कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केला. ते कर्नाटकमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.

DK Shivakumar on Rajyasabha election
संग्रहित-ओडिशाचे काँग्रेसचे आमदार, उजवीकडे-डीके शिवकुमार (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 15, 2026 at 8:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बंगळुरू: ओडिशातील आमच्या काँग्रेस आमदारांना 5 कोटी रुपयांची ऑफर देऊन 'घोडेबाजार' (आमदारांची खरेदी-विक्री) करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा गंभीर आरोप उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी केला आहे. ते काँग्रेस प्रदेश समितीच्या कार्यालयात माध्यमांशी बोलत बोलत होते.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "ओडिशातील काँग्रेस आमदार बिदाडी येथील रिसॉर्टमध्ये थांबले होते. भाजपानं बतारयनपुरा सुरेश नावाच्या एका व्यक्तीमार्फत हॉटेलमध्ये खोली आरक्षित केली होती. तिथे त्यानं मुक्काम केला होता. त्यानंतर त्यांनी ओडिशातील काँग्रेस आमदारांशी संपर्क साधून त्यांना 5 कोटी रुपयांची ऑफर दिली.परंतु, आमच्या ओडिशातील आमदारांनी या घोडेबाजाराला संमती दिली नाही. घोडेबाजार करण्यासाठी एकूण चार लोक आले होते. त्यापैकी दोघांना आमच्या लोकांनी कोऱ्या धनादेशांसह (blank cheques) रंगेहाथ पकडले आहे. त्यांच्याविरोधात पोलिसांकडे तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. आम्ही कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करणार आहोत. हा 'ऑपरेशन लोटस'चाच एक प्रयत्न आहे. ओडिशातील आमदार अखिल भारतीय काँग्रेस अध्यक्षांची भेट घेऊन त्यांना सर्व परिस्थिती सांगणार आहेत", असेही डी.के. शिवकुमार यांनी सांगितलं.

यापूर्वी गुजरातचे आमदारही या राज्यात आले होते. त्यावेळीही मीच त्यांची काळजी घेतली होती. त्यावेळी मला किती त्रास सहन करावा लागला होता, याची मला पूर्ण कल्पना आहे. आता मात्र, ओडिशाच्या आमदारांना आमिष दाखवणाऱ्यांना आम्ही योग्य तो धडा शिकवणार आहोत-उपमुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार

राज्यसभा निवडणुका 16 मार्च रोजी होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ओडिशातील काँग्रेसचे नऊ आमदार कर्नाटमधील रामनगर जिल्ह्यातील बिदाडी येथे असलेल्या 'वंडरला रिसॉर्ट'मध्ये मुक्कामी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, 'क्रॉस-व्होटिंग'च्या (पक्षविरोधी मतदानाच्या) भीतीमुळे काँग्रेस पक्षानं ओडिशातील आपल्या आमदारांना कर्नाटकात पाठवलं आहे.

शुक्रवारी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी काँग्रेस आमदार स्वतःच्या मर्जीनं आल्याचा दावा केला होता. राज्यसभा निवडणुकांदरम्यान आमदारांचे पक्षांतर रोखण्याची जबाबदारी पक्षानं आपल्यावर सोपवली आहे का, असे विचारले असता त्यांनी उत्तर दिलं, "पक्ष मला जे काम सांगतो, तेच मी केवळ करतो. असे सर्वच राज्यांमध्ये घडत असते. यात काहीच नवीन नाही".

TAGGED:

DK SHIVKUMAR ON ODISHA MLA
HORSE TRADE IN RAJYASABHA ELECTION
ओडिशा काँग्रेस आमदार बंगळुरू
राज्यसभा निवडणूक डीके शिवकुमार
RAJYASABHA ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.