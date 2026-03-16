राज्यसभा निवडणूक : 26 उमेदवारांची बिनविरोध निवड; बिहारमधील सर्व 5 जागांवर NDA चा विजय
बिहार, ओडिशा आणि हरियाणामध्ये आज दिवसाच्या सुरुवातीलाच राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले.
Published : March 16, 2026 at 8:45 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 9:00 PM IST
नवी दिल्ली : राज्यसभेच्या निवडणुकीत सात राज्यांमधील एकूण 26 उमेदवार यापूर्वीच बिनविरोध निवडून आले आहेत; यामध्ये भाजपानं सात, काँग्रेसनं पाच, तृणमूल काँग्रेसनं चार, डीएमकेनं तीन, तर शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, एआयएडीएमके, पीएमके आणि यूपीपीएल यांनी प्रत्येकी एक जागा मिळवली आहे.
रिक्त झालेल्या 37 जागांसाठी निवडणूक : बिनविरोध निवडून आलेल्यांमध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) चे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार, तामिळनाडूतील एआयएडीएमकेचे एम. थंबीदुराई, महाराष्ट्रातील भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे आणि पश्चिम बंगालमधील टीएमसीचे राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांचा समावेश आहे. दरम्यान, रिक्त झालेल्या 37 जागांमध्ये महाराष्ट्रातील सात, तामिळनाडूतील सहा, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी पाच, ओडिशामधील चार, आसाममधील तीन, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि हरियाणातील प्रत्येकी दोन, तसंच हिमाचल प्रदेशातील एका जागेचा समावेश आहे.
बिहारमधील सर्व 5 जागांवर NDA चा विजय : बिहार, ओडिशा आणि हरियाणामध्ये आज दिवसाच्या सुरुवातीलाच राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले. बिहारमध्ये, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं (NDA) सर्वच्या सर्व पाच जागांवर विजय मिळवला. जनता दल (युनायटेड) पक्षाने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्यांनी विजय मिळवला आहे. ओडिशातून, भाजपा-समर्थित अपक्ष उमेदवार दिलीप राय यांची तिसऱ्या कार्यकाळासाठी राज्यसभेवर निवड झाली. त्यांच्याव्यतिरिक्त भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष मनमोहन सामल, भाजपा नेते सुजित कुमार आणि बीजेडीचे उमेदवार संतृप्त मिश्रा या अन्य तीन उमेदवारांचीही ओडिशातून राज्यसभेवर निवड झाली.
Deeply humbled and grateful.— Dilip ray (@DilipRayOdisha) March 16, 2026
Today’s victory in the Rajya Sabha election from Odisha is not mine alone — it reflects the trust and goodwill shown by Hon’ble Members of the Legislative Assembly across political lines.
I sincerely thank the Hon’ble Members of the Bharatiya Janata…
विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपुष्टात : या राज्यांमधील विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपुष्टात येत असल्यामुळं, या जागा रिक्त होत आहेत. एप्रिलमध्ये ज्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे, त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकूर आणि रामदास आठवले, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शरद पवार, आरएलएमचे उपेंद्र कुशवाह, काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी, एआयएडीएमकेचे नेते एम. थंबीदुराई आणि डीएमकेचे नेते तिरुची शिवा यांचा समावेश आहे.
बिहारमधील 5 जागांवर एनडीएचा विजय : बिहारमधील पाच जागांसाठी झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत, एनडीएनं पाचही जागांवर महाआघाडीचा पराभव केला. काँग्रेस आणि राजदच्या एकूण चार आमदारांनी मतदानापासून दूर राहिल्यानं महाआघाडीला मोठा धक्का बसला, ज्यामुळं आघाडीचं एकूण गणित बिघडलं. दरम्यान, बिहारमधील या विजयानं बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाला एक शक्तिशाली संदेश दिला आहे.
मनमोहन, सुजीत, दिलीप आणि संतृप्त विजयी : ओडिशातून राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष मनमोहन सामल, भाजपा नेते सुजित कुमार, अपक्ष उमेदवार दिलीप रॉय आणि बिजू जनता दलाचे उमेदवार संतृप्त मिश्रा हे विजयी झाले आहेत. भाजपा-समर्थित अपक्ष उमेदवार दिलीप रॉय हे तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर निवडून आले आहेत. दरम्यान, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन माझी म्हणाले की, "निवडून आलेले खासदार संसदेत ओडिशाचा आवाज धारदार करतील." तर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दोन्ही भाजपा उमेदवार आणि अपक्ष उमेदवारांचे विजयानंतर अभिनंदन केलं.
