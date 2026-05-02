आप खासदारानं जोशात केला भाजपा प्रवेश : आता पंजाबमध्ये दाखल झाले दोन भ्रष्टाचाराचे गुन्हे, अटक होण्याची शक्यता

आम आदमी पक्षाचे खासदार सदीप पाठक यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली. संदीप पाठक यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांच्या अटकेची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

Published : May 2, 2026 at 10:23 PM IST

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संदीप पाठक यांनी नुकताच भाजपा प्रवेश केला आहे. मात्र भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर लगेच त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पंजाबच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये जामीनपात्र नसलेली कलमं लावण्यात आली आहेत. त्यामुळे संदीप पाठक यांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

संदीप पाठक यांनी राघव चड्ढासोबत केला भाजपात प्रवेश : संदीप पाठक यांनी २५ एप्रिल रोजी राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांच्यासह भाजपामध्ये प्रवेश केला. तेव्हा राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, विक्रमजित साहनी, राजिंदर गुप्ता आणि स्वाती मालीवाल यांच्यासह त्यांनी आम आदमी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपामध्ये प्रवेश केला. या मोठ्या पक्षांतरामुळे राजकीय वातावरण आधीच तापलं, त्यातच आता पाठोपाठ सुरू झालेल्या कायदेशीर कारवाईमुळे परिस्थिती आणखीच चिघळली आहे.

केजरीवाल यांचे 'चाणक्य' मानले जात होते संदीप पाठक : अरविंद केजरीवाल यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी म्हणून ओळखले जाणारे संदीप पाठक, पक्षात एक प्रमुख रणनीतीकार म्हणून कार्यरत होते. पंजाब विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी आखलेल्या रणनीतीचेच श्रेय 'आम आदमी पक्षा'च्या ऐतिहासिक विजयामागील एक प्रमुख घटक मानले जाते. अरविंद केजरीवाल तुरुंगात होते, तेव्हा त्यांची भेट घेण्याची परवानगी मिळालेल्या मोजक्याच व्यक्तींमध्ये संदीप पाठक यांचा समावेश होता. त्यांना आम आदमी पक्षाचे 'चाणक्य' म्हणून ओळखलं जात होतं.

पक्षांतर्गत वाढलेल्या नाराजीतून केला प्रवेश : पक्षातील नाराजीनं त्यांना 'पंजाब प्रभारी' पदावरून हटवण्यात आलं आणि 'छत्तीसगड प्रभारी' म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. तर पंजाबची जबाबदारी मनीष सिसोदिया यांच्याकडं सोपवण्यात आली. या संघटनात्मक फेरबदलामुळे संदीप पाठक नाराज असल्याची चर्चा होती. २०२५ च्या दिल्ली निवडणुकीत पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर, त्यांच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जाऊ लागलं. त्यामुळे संघटनेतील त्यांचं महत्त्व आणखीच कमी झालं. मूळचे छत्तीसगडचे असलेल्या संदीप पाठक यांनी केंब्रिज विद्यापीठातून पीएचडी प्राप्त केली आहे. त्यांनी यापूर्वी 'आयआयटी दिल्ली' इथं काम केलं. परंतु राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी आणि 'आम आदमी पक्षा'त सामील होण्यासाठी त्यांनी आपली नोकरी सोडली.

राजकीय पक्षांतरानंतर कारवाईचा ससेमिरा :'आप' पक्षाचा त्याग केलेल्या उद्योगपती राजिंदर गुप्ता यांच्याशी संबंधित कंपनीवर सुरू करण्यात आलेल्या कायदेशीर कारवाईमुळे हा वाद आणखीच चिघळला आहे. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (PPCB) बरनाला येथील 'ट्रायडंट इंडस्ट्रीज'च्या एका युनिटवर छापा टाकला. त्यानंतर, कंपनीनं पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या कारवाईला 'राजकीय सूडबुद्धीनं केलेली कृती' असं संबोधलं.

उच्च न्यायालयानं सरकारला नोटीस बजावली : 'ट्रायडंट ग्रुप'नं दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयानं पंजाब सरकारला नोटीस बजावली. शिवाय, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (PPCB) न्यायालयाला अशी हमी दिली की, ४ मे पर्यंत कंपनीविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक किंवा कठोर कारवाई केली जाणार नाही. एका बाजूला संदीप पाठक यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा आणि त्यांच्या अटकेची टांगती तलवार तर दुसऱ्या बाजूला, संबंधित उद्योगपतीवर करण्यात आलेली कारवाई या घटनांमुळे पंजाबसह राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. येत्या काही दिवसांत, या प्रकरणाला आणखीच मोठं राजकीय वळण लागण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :

  1. आपच्या खासदारांच्या विलिनीकरणाला राज्यसभेच्या सभापतींची मंजुरी : भाजपाची ताकद वाढली, आता इतकं झालं संख्याबळ
  2. सात खासदारांनी धरली भाजपाची वाट : आम आदमी पक्षानं राज्यसभा सभापतींकडं दाखल केली खासदारकी रद्द करण्यासाठी याचिका
  3. "पंजाबची जनता गद्दारांना माफ करणार नाही...", राघव चड्ढा यांच्यासह 7 खासदारांवर आपचा पलटवार!

