राज्यसभा निवडणुकीसाठी 10 राज्यांमधील 37 जागांवर मतदान सुरू; ओडिशामध्ये 'क्रॉस व्होटिंग'ची शक्यता
आसाम, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या राज्यांमधील 37 राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपत आहे.
Published : March 16, 2026 at 10:55 AM IST
नवी दिल्ली: 10 राज्यांमधील 37 राज्यसभा जागांसाठी आज मतदान होत आहे. मतदानाची प्रक्रिया सकाळी 9 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत सुरू राहील आणि मतमोजणी सायंकाळी 5 वाजता सुरू होणार आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी दर दोन वर्षांनी घेतल्या जाणाऱ्या द्वैवार्षिक राज्यसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोगाने 18 फेब्रुवारी रोजी केली होती. आसाम, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या राज्यांमधील 37 राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपत आहे.
26 उमेदवार यापूर्वीच राज्यसभेवर बिनविरोध : एप्रिलमध्ये कार्यकाळ संपणाऱ्या राज्यसभा खासदारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रमुख शरद पवार, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह, काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी, अण्णाद्रमुक (AIADMK) नेते एम. थंबीदुराई, द्रमुक (DMK) नेते तिरुची शिवा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) नेते उपेंद्र कुशवाह, तसेच केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकूर आणि रामदास आठवले यांचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 26 उमेदवार यापूर्वीच राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आलेत. यामध्ये भाजपाचे सात, काँग्रेसचे पाच, तृणमूल काँग्रेसचे चार, द्रमुकचे तीन, तर शिवसेना, आरपीआय (आठवले गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), अण्णाद्रमुक, पीएमके आणि यूपीपीएल या पक्षांचा प्रत्येकी एका उमेदवाराचा समावेश आहे. बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये शरद पवार, अभिषेक सिंघवी, तिरुची शिवा, विनोद तावडे आणि इतरांचा समावेश आहे.
'आरजेडी'चा (RJD) एक उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात : बिहारमध्ये राज्यसभेच्या पाच जागांसाठी मतदान होत आहे. सत्ताधारी 'एनडीए'चे (NDA) पाच आणि विरोधी पक्षातील 'आरजेडी'चा (RJD) एक उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन आणि उपेंद्र कुशवाह हे एनडीएच्या उमेदवारांमध्ये प्रमुख आहेत.
ओडिशामध्ये राज्यसभेच्या 4 जागांसाठी मतदान : ओडिशामध्ये राज्यसभेच्या चार जागांसाठी मतदान सुरू आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या 'बीजेडी'ने (BJD) सत्ताधारी भाजपावर 'घोडेबाजार' (आमदारांची खरेदी-विक्री) केल्याचा आरोप केला आहे. राज्यात 12 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर राज्यसभा निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे; याचे कारण म्हणजे यावेळी चार जागांसाठी पाच उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपाचे प्रतिनिधित्व करत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मनमोहन सामल आणि विद्यमान राज्यसभा खासदार सुजित कुमार हे निवडणुकीच्या शर्यतीत आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप राय हे अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत असून, त्यांना भाजपाचा पाठिंबा लाभला आहे. दुसरीकडे, संतृप्त मिश्रा आणि सुप्रसिद्ध मूत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. दत्तेश्वर हे उमेदवार असून, त्यांना काँग्रेस आणि सीपीआय(एम) (CPI-M) यांचा पाठिंबा आहे.
चौथी जागा जिंकण्यासाठी चुरस : या निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग' (पक्षीय आदेशाविरुद्ध मतदान) होण्याची शक्यता दाट आहे; कारण सत्ताधारी भाजपा किंवा विरोधी पक्ष असलेल्या बीजेडी (BJD) या दोघांकडेही चौथी जागा जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेलं संख्याबळ (आमदारांची पुरेशी संख्या) उपलब्ध नाही. भाजपाचे 79 आमदार आहेत आणि त्यांना तीन अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. 15 जानेवारी रोजी आपल्या दोन आमदारांचे निलंबन झाल्यामुळे बीजेडीकडे सध्या 48 जागा आहेत. काँग्रेसचे 14 आमदार आहेत, तर सीपीआय(एम)चा एक आमदार आहे.
दोन उमेदवार निवडून आल्यानंतर त्यांच्याकडे 22 मतांचा अतिरिक्त साठा : ओडिशातील राज्यसभा निवडणुकांच्या संदर्भात एखादी जागा निश्चित करण्यासाठी उमेदवाराला 30 'प्रथम पसंतीची मते' (first-preference votes) मिळणे आवश्यक असते. भाजपाला एकूण 82 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याने आपले दोन उमेदवार निवडून आल्यानंतर त्यांच्याकडे 22 मतांचा अतिरिक्त साठा (surplus) शिल्लक राहील. त्याचप्रमाणे, बीजेडीचा एकमेव उमेदवार निवडून आल्यानंतर त्यांच्याकडे 18 मतांचा अतिरिक्त साठा शिल्लक राहील.
हेही वाचाः
