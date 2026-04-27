आपच्या खासदारांच्या विलिनीकरणाला राज्यसभेच्या सभापतींची मंजुरी : भाजपाची ताकद वाढली, आता इतकं झालं संख्याबळ

खासदार राघव चड्ढा यांनी आपची साथ सोडून भाजपाशी मोट बांधली. त्यानंतर राज्यसभा सभापतींनी आपच्या खासदारांच्या विलिनीकरणाला मंजुरी दिली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 27, 2026 at 6:56 PM IST

नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांच्यासह सात खासदारांनी भाजपाची वाट धरल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या सात खासदारांच्या विलिनीकरणाला राज्यसभेचे सभापती सी पी राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिली. याबाबतचं वृत्त पीटीआय या एजन्सीनं दिलं आहे. यामुळे राज्यसभेतील भाजपाचं संख्याबळ वाढून ११३ झालं आहे, तर 'आप'चं संख्याबळ घटून तीनवर आलं आहे.

खासदारांचा आपला जय महाराष्ट्र : २४ एप्रिल रोजी 'आप'ला मोठा धक्का बसला. आपचे खासदार राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंग, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी आणि स्वाती मालीवाल यांनी पक्ष सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केला. अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आप पक्ष आपली तत्त्वं, मूल्यं आणि नैतिकतेपासून भरकटला आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. विशेष म्हणजे, पक्ष सोडून गेलेल्या या सात खासदारांपैकी सहा खासदार पंजाबमधून राज्यसभेवर निवडून आलेले आहेत. रविवारी 'आप'चे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी सांगितलं की, "पक्षानं संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. राज्यसभेच्या सभापतींकडं यावर त्वरित सुनावणी घेऊन निष्पक्ष निर्णय देण्याची या याचिकेत विनंती केली आहे. याप्रकरणी 'आप'नं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि लोकसभेचे माजी महासचिव यांच्यासह अनेक घटना तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. या तज्ज्ञांनी "कायद्यानुसार हे खासदार अपात्र ठरण्यास पात्र आहेत, असं सांगितलं"

राघव चढ्ढा यांनी व्हिडिओ जारी करुन केला हल्लाबोल : राघव चड्ढा यांनी सोमवारी सोशल माध्यमांवर एक व्हिडिओ जारी करून, आपण भाजपामध्ये प्रवेश का केला, याची कारणं स्पष्ट केली. या व्हिडिओमध्ये राघव चढ्ढा यांनी "आपलं उत्तम करियर सोडून मी केवळ स्वतःची कारकीर्द घडवण्यासाठी राजकारणात आलो नव्हतो. त्यामुळे आपण अरविंद केजरीवाल यांची साथ सोडली कारण हा आता तो जुना पक्ष राहिलेला नाही. पक्षात आता toxic work environment निर्माण झालं. त्यामुळे आपल्याला काम करण्यापासून रोखलं जात होतं," असा आरोप त्यांनी केला. "गेल्या तीन दिवसांपासून तुम्ही मला अनेक संदेश पाठवत आहात. त्यातील बहुतांश संदेशांत तुम्ही माझं अभिनंदन करत आहात. परंतु काहींना माझ्या या निर्णयामागील कारणं जाणून घ्यायची आहेत. आजचा हा व्हिडिओ त्यांच्यासाठी आणि ज्यांनी माझी पत्रकार परिषद पाहिली नाही, त्यांच्यासाठी आहे," असं स्पष्ट केलं. दरम्यान खासदार राघव चढ्ढा यांना केंद्रीय मंत्रिपद देण्यात येणार असल्याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे.

