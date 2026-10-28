राज्यसभा पोटनिवडणूक : भाजपाकडून केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना मध्य प्रदेशमधून उमेदवारी
माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही जागा रिक्त होती.
Published : October 28, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 8:08 PM IST
भोपाळ : भारतीय जनता पार्टीनं मध्य प्रदेशातील रिक्त राज्यसभेच्या जागेसाठी होणाऱ्या आगामी पोटनिवडणुकीसाठी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना आपला उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित केले आहे. माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही जागा रिक्त होती. मध्य प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर, भाजपा या जागेसाठी केंद्रीय स्तरावरील नेत्याला उमेदवारी देईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता.
भाजपाच्या केंद्रीय कार्यालयानं जारी केलेल्या एका पत्रानुसार, भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वानं मध्य प्रदेशातील आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी हरदीप सिंग पुरी यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या पत्रावर पार्टीचे राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी आणि मध्य प्रदेशातील खासदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे तरुण चुघ यांची स्वाक्षरी आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या या जागेसाठी 2 नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल केले जातील. उमेदवारी अर्जांची छाननी 3 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 5 नोव्हेंबर असून, 12 नोव्हेंबर रोजी मतदान आणि मतमोजणी होईल. 16 नोव्हेंबरपर्यंत निवडणुका पूर्ण होतील.
2014 मध्ये राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी हरदीप सिंग पुरी यांनी भारतीय परराष्ट्र सेवेत काम केलं आहे. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे प्रतिनिधी म्हणून काम केलं आहे. 15 फेब्रुवारी 1952 रोजी नवी दिल्लीत जन्मलेल्या पुरी यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमध्ये इतिहासाचे अध्यापनही केले. त्यांनी हिंदू कॉलेजमधून इतिहासात पदवी मिळवली आहे. परराष्ट्र सेवेत रुजू झाल्यानंतर, हरदीप सिंग पुरी यांनी ब्राझीलमध्ये भारताचे राजदूत आणि युनायटेड किंगडममध्ये उप उच्चायुक्त म्हणून काम केलं आहे. त्यांनी जिनिव्हा आणि न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधित्वही केले. दरम्यान, मध्य प्रदेशचे प्रतिनिधित्व करण्यापूर्वी, ते उत्तर प्रदेश कोट्यातून राज्यसभेवर निवडून आले होते.
काँग्रेसकडून पुरी यांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित : काँग्रेसकडून हरदीप सिंग पुरी यांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. एपस्टाईनसोबत ज्यांचे फोटो आहेत, अशा व्यक्तीला भाजपानं उमेदवारी का दिली, असा प्रश्न काँग्रेसनं विचारला आहे. काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते स्वदेश शर्मा म्हणाले, "मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी पक्षाला एकही कार्यकर्ता का सापडत नाही? भाजपा अशा व्यक्तीला संसदेत पाठवत आहे, ज्याचे नाव एपस्टाईनशी जोडलेलं आहे, ज्याचे एपस्टाईनसोबतचे फोटो प्रसारित झाले आहेत."
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