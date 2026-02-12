ETV Bharat / bharat

भारत 114 नवीन राफेल विमानं खरेदी करणार, संरक्षण मंत्रालयाकडून 3.25 लाख कोटींच्या कराराला मंजुरी

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत या कराराला मंजुरी देण्यात आली.

Rajnath Singh-Led DAC Clears Rs 3.60 Lakh Crore Defence Proposals Including Procurement Of 114 Rafales
भारत 114 नवीन राफेल विमानं खरेदी करणार (@airnewsalerts)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026

नवी दिल्ली : फ्रान्सकडून आणखी राफेल लढाऊ विमानं खरेदी करण्याच्या दिशेनं भारतानं निर्णायक पाऊल उचललं आहे. केंद्र सरकारनं फ्रान्सकडून नवीन राफेल लढाऊ विमानं खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत या कराराला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळं देशाची संरक्षण व्यवस्था अधिक भक्कम होणार आहे.

3.25 लाख कोटींचा संरक्षण करार : केंद्र सरकारनं 114 नवीन राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी ‘Acceptance of Necessity’ जारी केली आहे. हा करार अंदाजे 3.25 लाख कोटींचा असणार आहे. यामधील 2.5 लाख कोटी रुपये विमानांसाठी खर्च केले जातील, तर उर्वरित रक्कम शस्त्रास्त्र, स्पेअर पार्ट्स आणि लॉजिस्टिक सपोर्टवर खर्च केली जाईल. दरम्यान, या करारामुळं हवाई दलाच्या स्क्वॉड्रनची संख्या वाढण्यासह भारताचा धोरणात्मक फायदा लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल, असं म्हटलं जात आहे.

P-8I सागरी गस्त विमानांची देखील खरेदी होणार : केंद्र सरकारनं फक्त लढाऊ विमानांवरच नव्हे तर देशाची सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतल्याचं वृत्त आहे. यासाठी सहा P-8I सागरी गस्त विमानांच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. याचा खर्च अंदाजे 28 हजार कोटी रुपये इतका आहे. यासह हाय एल्टीट्यूड प्लॅटफॉर्म सिस्टमवर जवळपास 15 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. या सिस्टम गुप्तचर, देखरेख आणि टोही ऑपरेशन्समध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील आणि भारतीय नौदलाच्या अँटी-सबमरीन क्षमतांना एक नवीन चालना देतील.

राफेल विमानांची एकूण संख्या 176 इतकी होणार : रिपोर्टनुसार, 114 राफेल लढाऊ विमानांपैकी 18 पूर्णपणे तयार होऊन फ्रान्समधून भारतात येतील, तर उर्वरित 96 भारतात तयार केली जाणार आहेत. ही लढाऊ विमानं तयार करण्यासाठी फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशन भारतीय खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत काम करेल. दरम्यान, या करारानंतर, भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात राफेल विमानांची एकूण संख्या 176 होईल, ज्यामध्ये 36 जुनी, 114 नवीन आणि 26 भारतीय नौदलासाठी असतील. राफेलची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली आहे.

राफेल विमानं कधीपर्यंत मिळतील? : संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडून AON (Acceptance of Necessity) मिळाल्यानंतर, प्रस्तावावर औपचारिक चर्चा सुरू होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण मंत्रिमंडळ समिती (CCS) कडून अंतिम मंजुरी दिली जाईल. त्यामुळं असं म्हटलं जातं की 2030 पर्यंत विमानांची डिलिव्हरी सुरू होऊ शकते.

