"काँग्रेसला देशात अराजकता निर्माण करून सत्ता मिळवायची आहे", राजनाथ सिंह यांचा हल्लाबोल
भाजपाच्या राज्य कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला.
Published : October 16, 2026 at 4:06 PM IST
लखनौ : केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शुक्रवारी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. दरम्यान, काँग्रेससह विविध संघटनांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केलं आहे. यामुळं गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलं आहे. यावरून दिल्लीतील अलीकडील घटनांमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे. तसंच काँग्रेस आणि त्याचे राजकीय मित्रपक्ष, प्रत्यक्षपणे तसंच त्यांच्या समर्थक पक्ष आणि संघटनांमार्फत, तरुणांची ऊर्जा विधायक कार्य आणि राष्ट्रउभारणीकडे वळवण्याऐवजी राजकीय संघर्ष आणि अराजकता भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरुणांना अराजकतेच्या राजकारणातील प्यादी बनवण्याचं प्रयत्न केलं जात आहेत, असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं.
लोकशाही संस्था नष्ट करणे, हा काँग्रेसचा एकमेव अजेंडा : भाजपाच्या राज्य कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, "काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष बांगलादेशच्या धर्तीवर सरकार बदलू इच्छितात आणि एका पत्रकार परिषदेत ते सरकार बदलण्यासाठी बांगलादेशकडून प्रेरणा घेतल्याचे उघडपणे सांगतात, तर दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत सरकार पाडण्याबद्दल उघडपणे बोलतात. यातून लोकशाही संस्था नष्ट करणे, हा त्यांचा एकमेव अजेंडा स्पष्टपणे दिसून येतो. 'सत्तापालट' यांसारख्या शब्दांचा वापर हे दर्शवतो की, त्यांचा लढा निवडणूक सुधारणा, एसआयआर किंवा ज्ञानेश कुमार यांच्याबद्दल नाही. त्यांचा लढा हा देशात अराजकता निर्माण करून सत्ता मिळवण्याचा एक कट आहे."
अराजकता देशाच्या विकासात अडथळा आणते : पुढं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं की, "लोकशाहीतील अराजकता देशाच्या विकासात अडथळा आणते. सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणीसुद्धा याच दिशेनं निर्देश करते, हे राहुल गांधी आणि त्यांच्या साथीदारांनी समजून घेतलं पाहिजे. राजकीय फायद्यासाठी भारताच्या घटनात्मक संस्थांचा बळी दिला जाऊ शकत नाही. अराजकतेमुळं देशाच्या विकासात अडथळा येऊ शकत नाही. राहुल गांधींनी आत्मपरीक्षण करून म्हटलं पाहिजे की, आपण संघर्षाचा नव्हे, तर राष्ट्रउभारणीचा मार्ग निवडला पाहिजे." असंही राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं.
निवडणूक आयोग बदलून दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती : "आज संविधान खिशात ठेवून अराजकता पसरवली जात आहे. निवडणूक आयोग आणि देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. तर दुसरीकडे 1993 मध्ये काँग्रेसने अचानक निवडणूक आयोग बदलून दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली होती. या संदर्भात, तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून नवीन चावला यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती, कारण चावला यांनी आयोगाबद्दलची माहिती काँग्रेसला दिली होती. नंतर काँग्रेसनं त्यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. काँग्रेसच्या राजवटीत एम. एस. गिल यांनी दोनदा मंत्रिमंडळात काम केलं," असंही राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं.
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